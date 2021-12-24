О том, какими качествами должен обладать современный и по-настоящему безопасный автобус, рассказываем на примере Scania Touring.

В чем опасность поездки на междугороднем автобусе?

В связи с временным закрытием границ пассажирские перевозки по России и внутренний туризм получили мощный импульс развития, что повлекло за собой рост пассажиропотока. Чтобы удовлетворить спрос и сохранить свой бизнес, многие автотранспортные предприятия, которые ранее работали преимущественно на европейских маршрутах, переориентировались на российские направления, предлагая заказчикам перевозок современные комфортабельные автобусы. Конкуренцию им составили небольшие компании, на балансе которых часто стоят устаревшие машины с внушительными пробегами, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии. Именно они портят статистику аварийности на пассажирском транспорте, показатели которой, благодаря ряду госпрограмм, постепенно улучшаются.

По данным ГУОБДД МВД РФ, только за январь-февраль 2021 года на лицензируемом пассажирском автотранспорте в Российской Федерации было зафиксировано 497 ДТП, которые произошли по вине водителей автобусов. Аварии унесли жизни 24 человек. Статистические данные за год будут еще более печальными. При этом мы говорим только о перевозчиках, которые получили соответствующие лицензии, и не учитываем тех, кто работает «в серую». И пусть в большинстве случаев травматизм и гибель людей напрямую связана с ошибками, которые совершают водители, снизить показатели смертности можно заменой устаревших автобусов на современные машины, обладающие необходимым набором средств пассивной и активной безопасности.

Об этом и не только можно прочитать на сайте журнала «Рейс».

Какой автобус считается безопасным?

Если вам доводилось видеть кадры с мест аварий междугородних автобусов, то вы могли заметить, что у некоторых автобусов при опрокидывании крыша складывается, как карточный домик. Например, шведская компания Scania, создавая модель Touring, постаралась это учесть. Так, силовой каркас автобуса имеет значительный запас прочности, что сохраняет жизненное пространство даже при переворачивании машины. Да и чтобы довести ситуацию до переворота, водителю нужно очень «постараться». Шведские машины имеют эффективную систему защиты от опрокидывания Roll-over protection. При поперечном наклоне кузова примерно 23° система стравливает давление в баллонах пневматической подвески, понижая центр тяжести машины и улучшая ее устойчивость. Кстати, в соответствии с директивой Европейского Совета 2001/85/EC все автобусы должны сохранять устойчивость при поперечном наклоне 28°. А как свидетельствуют результаты статических испытаний, Scania Touring сохраняет устойчивость практически при 40°.

Scania Touring

Рабочее место водителя — все под рукой, все продумано до мелочей Проход между рядами сидений в салоне с комфортной подсветккой Инерционные ремни безопасности могут быть двух- или трехточечными

Но даже если у лихого водителя хватило таланта «уложить» машину, то минимизировать травматизм пассажиров помогут двух- и трехточечные (в зависимости от позиционирования кресла) ремни безопасности. Благодаря инерционному механизму, они не только удобны в пользовании, так как не требуют регулировки (например, как ремни в самолетах), но и надежно фиксируют тело человека при ускорениях, превышающих пороговые для срабатывания значения. Хорошим «смягчающим» фактором, значительно снижающим вероятность получения травм, стали мягкие зоны в задних частях кресел.

Инструкция на случай возгорания

Разумеется, в салоне предусмотрены аварийные выходы, которые позволят быстро покинуть автобус в критической ситуации. Например, при возгорании транспортного средства. Дополнительно в моторном отсеке автобусов монтируют автоматическую систему пожаротушения. Она включает в себя установленные в определенных зонах (у турбокомпрессора, генераторов, стартера, автономного жидкостного подогревателя и т.д.) датчики температуры и емкости с подавляющим огонь веществом, которое «выстреливают» форсунки-распылители. Они имеют строго определенную пространственную ориентацию. Каждая «обрабатывает» свою зону.

Автоматическую систему пожаротушения дополняет пассивная система контроля возгорания, которая информирует водителя о самом факте возгорания. Так как огонь может распространяться с большой скоростью, для принятия водителем решений и действий на спасение пассажиров важна каждая секунда. Так, если на приборной панели высветится сообщение «Пожар в моторном отсеке», капитан сухопутного лайнера обязан сразу выполнить ряд действий. В частности, при помощи аварийного выключателя обесточить все электрические цепи кроме аварийной сигнализации и подсветки прохода для эвакуации пассажиров. Разумеется, и здесь есть свои нюансы. Например, электрические клапаны перекрывают подачу топлива на ДВС при снижении скорости автобуса ниже 10 км/ч. Это необходимо для того, чтобы помочь водителю сохранить контроль над машиной, так как при падении давления в контуре гидравлического усилителя руля, усилие на рулевом колесе значительно возрастает. Запаса воздуха в ресиверах для остановки автобуса гарантированно хватит. Но даже если предположить практически невозможное, и давление в ресиверах сразу двух контуров рабочей тормозной системы по каким-то причинам упадет до нуля, все равно сохраняется возможность затормозить автобус при помощи пружинных энергоаккумуляторов запасного (стояночного) тормозного контура. Система работает вне зависимости от наличия электрического питания.

Моторный отсек оборудован автоматической системой пожаротушения

Что бы ни случилось, тормоза не откажут

Большое внимание конструкторы уделили оптимизации алгоритма работы электропневматической тормозной системы EBS (Electronic brake system), которая в зависимости от дорожной ситуации (требуемая интенсивность замедления, сцепление шин с дорогой и др.) задействует основные (колесные) тормозные механизмы и/или замедлители — ретардер и моторный тормоз. При этом в каждой конкретной ситуации одна из систем будет основной, а другие вспомогательными. Например, при необходимости достичь максимально возможного замедления, первыми в работу вступают колесные тормозные механизмы, которые имеют практически мгновенный отклик. Следом за ними тормозной момент создает гидравлический ретардер, которому необходимо время для выхода на максимальную мощность. Моторный тормоз-замедлитель вступает в дело при определенных значениях оборотов коленчатого вала двигателя (около 2000 об/мин), при которых он может развить требуемый тормозной момент. Иными словами, в каждый момент времени при торможении происходит перераспределение нагрузки на один из трех исполнительных механизмов, а руководит их слаженной работой блок EBS.

Ретардер Scania с регулируемой мощностью сбережет основные тормоза

Важно отметить, что заложенный в него алгоритм полностью исключает такие типовые ошибки начинающих водителей, как активация ретардера или моторного тормоза-замедлителя на скользких покрытиях, что могло бы привести к потере курсовой устойчивости. Система EBS автоматически отключит ретардер с моторным тормозом и необходимое замедление (максимально возможное при данном коэффициенте сцепления) будет достигнуто за счет основной тормозной системы. Еще один важный момент. Блок управления EBS имеет функцию самообучения, то есть учитывает при формировании управляющих сигналов, подаваемых на исполнительные механизмы, данные прежних торможений. Это позволяет дополнительно оптимизировать работу исполнительных механизмов тормозной системы с привязкой к конкретным дорожным условиям, например, наледи, образовавшиеся с одной стороны дорожного полотна.

Разумеется, тормозная система имеет и такие уже привычные «опции», как ABS (антиблокировочная система) и ESP (стабилизации курсовой устойчивости), которые также препятствуют заносу и опрокидыванию транспортного средства. Из дополнений, которые относятся к системам безопасности автобусов, упомянем так называемый остановочный тормоз Bus stop brake и стояночный тормоз Parking brake, которые активируются при открывании дверей. Иными словами, вопиющих случаев травматизма, когда человек входит или выходит из салона, а автобус уже тронулся с места, не может возникнуть по определению.

Автобусы оборудованы высокоэффективной системой климат-контроля Система отопления обеспечит комфортный микроклимат даже в морозы Багажные отделения большого объема — то что нужно автобусу-туристу

А если водитель утомился?

Система Attention support оценивает физическое состояние и степень усталости водителя. При снижении концентрации внимания она подает звуковой сигнал — «Пора отдохнуть». А поскольку большая доля аварий происходит по вине водителей, это напрямую влияет на безопасность перевозок. В погоне за прибылью бизнесмены нередко вынуждают сотрудников работать больше положенного по нормативам времени или сокращают экипажи (работа без сменщика). Снизить травматизм призвана и система Lane change collision prevention, которая предупредит водителя о риске наезда на пешеходов или столкновения с велосипедистами при выполнении правых поворотов. Людей, которые находятся в так называемой «слепой» зоне, из-за погодных условий часто трудно заметить.

Каким бы современным с точки зрения наличия систем безопасности ни был автобус, главным и основным гарантом безопасности перевозок является водитель. Уделяя особое внимание подготовке персонала транспортных компаний, которые эксплуатируют автобусы Scania, компания разработала специальную программу тренингов. О том, что она собой представляет и чего позволяет добиться, читайте в одном их ближайших номеров журнала «Рейс».

Информативная приборная панель с системой поддержки водителя

Мнение перевозчиков

Олег Орлов, руководитель транспортного отдела компании «Бон Тур Авто» (г. Санкт-Петербург):

Вход в автобус с подсветкой ступенек. Есть и удобный поручень

— Наша компания более десяти лет ведет свою деятельность в сфере пассажирских перевозок, а также предлагает автобусы туристического класса в аренду. Костяк парка составляют автобусы Scania Touring, которые работают на различных туристических маршрутах. Основные узлы и агрегаты машин изготавливают в Швеции, на оснащенных по последнему слову техники предприятиях с высокой культурой производства. К ним в процессе эксплуатации техники вопросов меньше всего. Главное — своевременно и в полном объеме проводить техническое обслуживание с применением качественных расходных материалов. Шведы на 100% уверены в своих машинах, не случайно компания предлагает расширить срок гарантии. Все что для этого нужно — заключить с дилером сервисный контракт, доверив обслуживание и ремонт машин квалифицированным механикам. Это, к слову, позволяет нам планировать эксплуатационные расходы и является страховкой от непредвиденных затрат.

Так как подвижной состав компании выполняет рейсы по всей Европе, а сейчас, в связи с временным закрытием границ, мы обеспечиваем потребности внутреннего туризма, весьма важным для нас является наличие развитой сервисной сети. Это позволяет проводить оперативное обслуживание и ремонт гарантийных и постгарантийных машин с минимальными затратами времени. По сути, провести полноценное ТО автобуса или выполнить мелкий ремонт можно прямо в рейсе (у любого дилера Scania в России и за ее пределами), когда туристы находятся на продолжительной экскурсии или отдыхают в отеле. Это очень важно с точки зрения обеспечения надежности — ведь мы возим людей! Машина должна всегда вовремя прибыть из пункта А в пункт Б.

С точки зрения водителя Scania Touring ведет себя прогнозируемо даже в сложной дорожной обстановке. В этом есть и заслуга различных вспомогательных систем, позволяющих контролировать транспортное средство даже при возникновении экстремальной ситуации. Также отмечу, что шведские автобусы хорошо адаптированы к сложным условиям эксплуатации. В моей практике не было случая, чтобы мотор не запустился на морозе, зимой в салоне было холодно, а летом жарко. Машины демонстрируют высокий уровень комфорта для пассажиров. Скажу больше. Туристические компании, которые с нами сотрудничают, говорят своим клиентам, что путешествовать они будут на автобусах Scania, и это является одним из неоспоримых преимуществ предлагаемых ими туров.

Эффективная головная оптика — залог хорошей видимости дороги Светодиодные фонари являются частью системы безопасности автобуса

Александр Золотовский, руководитель социального проекта «Золотая пора», Санкт-Петербург:

Удобные сиденья идеальны для путешествий на большие расстояния

— Когда перед нами встал вопрос о приобретении автобуса для перевозки организованных групп туристов, мы провели мониторинг актуального предложения рынка, ознакомились с опытом наших коллег-перевозчиков и сделали ставку на продукцию одного из известных китайских брендов. Официальным дилером было обещано, что мы получим современный, безопасный автобус, который будет соответствовать всем нашим требованиям, и наилучшим образом подойдет для комфортного передвижения туристов. У нас это преимущественно люди возрастом 45+. К великому нашему сожалению покупка себя не оправдала. На относительно небольшом пробеге произошло возгорание в моторном отсеке и утрата автобуса. После данного инцидента мы не стали более экспериментировать и решили приобрести автобус европейского производства. Выбор пал на Scania Touring.

Машина работает на линии с мая 2021 года. За все время не было ни одного инцидента, который бы потребовал снять автобус с маршрута или по причине его неисправности отменить намеченные экскурсионные мероприятия. Уверенность в технике дает нам основания строить долгосрочные планы и развивать социальный проект «Золотая пора». Понимая, что безотказность автобуса зависит от компетенции персонала, который его обслуживает, мы заключили сервисный контракт, по которому ТО и ремонты выполняют официальные дилеры марки в России. Это позволяет нам оптимизировать эксплуатационные затраты, минимизировать простои техники. У официальных дилеров всегда в наличии необходимые запчасти и расходные материалы.

Отдельного внимания заслуживает реализованная в Scania Touring электронно-управляемая трансмиссия Scania Opticruise, которая безошибочно выбирает оптимальную передачу, обеспечивая необходимую тягу и минимизируя нагрузку на ДВС и расход топлива. Это упрощает управление автобусом, позволяет сконцентрироваться на дорожной обстановке и, тем самым, повысить безопасность пассажиров. Хочу сделать акцент на данном моменте, так как у нас есть женские экипажи, которые предпочитают автоматические трансмиссии, а не классическую «механику».

Туристам в возрасте особенно нравится плавный ход автобуса, который также заслуга электронно-управляемой трансмиссии. Никаких толчков и рывков при движении машины нет. Похвалю и отличную работу климатической системы. Независимо от погоды, в салоне стабильно поддерживается заданная комфортная температура. Автобус оснащен всеми необходимыми системами безопасности — от автономной системы пожаротушения в моторном отсеке до управляемых электроникой тормозов.

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Фото: Scania