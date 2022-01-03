Водительская хитрость для замены свечей

Если нет съемника, используйте крючок из стандартного набора. И еще один предмет понадобится.

Материалы по теме Съемник масляного фильтра из подручных средств — совет бывалого водителя

В двигателе седана Volkswagen Polo при отсутствии специнструмента сложно извлечь катушки зажигания для замены свечей. В этом помогут крючок из стандартного набора к автомобилю (вообще он нужен для снятия колпачков с колеcных гаек) и удлинитель ½ дюйма.

Крючком поддеваем катушку, в кольцо продеваем удлинитель, упирающийся одним концом в корпус воздушного фильтра. Тянем вверх, используя удлинитель как рычаг, и катушка легко вынимается.

А. Кузьменко, г. Калининград

Приз автору совета — пылесос для автомобиля HEYNER®️ AkkuPower PRO 12В.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Как без снятия бампера извлечь лампочку, упавшую внутрь фары, узнайте тут.

Безопасно парковаться теперь стало легче — благодаря защите камеры заднего вида. Используйте возможности вашего автомобиля на 100% с интересными предложениями нашего интернет-магазина.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram.

Фото: А. Кузьменко