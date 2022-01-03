Водительская хитрость для замены свечей — журнал За рулем

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Водительская хитрость для замены свечей

Если нет съемника, используйте крючок из стандартного набора. И еще один предмет понадобится.

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В двигателе седана Volkswagen Polo при отсутствии специнструмента сложно извлечь катушки зажигания для замены свечей. В этом помогут крючок из стандартного набора к автомобилю (вообще он нужен для снятия колпачков с колеcных гаек) и удлинитель ½ дюйма.

Крючком поддеваем катушку, в кольцо продеваем удлинитель, упирающийся одним концом в корпус воздушного фильтра. Тянем вверх, используя удлинитель как рычаг, и катушка легко вынимается.

А. Кузьменко, г. Калининград

Водительская хитрость для замены свечей

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Фото: А. Кузьменко

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