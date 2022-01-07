Усовершенствовал багажник - теперь не пачкает одежду!

В мокрую погоду при открывании двери багажника кроссовера Hyundai Tucson капли грязной воды попадают на голову и одежду. Приходилось постоянно протирать тряпкой проблемную часть «хлопушки».
Приклеил прямоугольный уплотнитель на торец двери (см. фото) — теперь капли скатываются на края и не мешают пользоваться багажником.
В. Федотов, Московская область
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Фото: В. Федотов