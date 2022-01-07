Усовершенствовал багажник - теперь не пачкает одежду!

Совет от владельца кроссовера.

Материалы по теме 10 причин не заводить машину с пульта (особенно в сильный мороз)

В мокрую погоду при открывании двери багажника кроссовера Hyundai Tucson капли грязной воды попадают на голову и одежду. Приходилось постоянно протирать тряпкой проблемную часть «хлопушки».

Приклеил прямоугольный уплотнитель на торец двери (см. фото) — теперь капли скатываются на края и не мешают пользоваться багажником.

В. Федотов, Московская область

Приз автору совета — набор ароматизаторов AIRLINE.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: В. Федотов