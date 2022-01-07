Усовершенствовал багажник — теперь не пачкает одежду! — журнал За рулем

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Усовершенствовал багажник - теперь не пачкает одежду!

Совет от владельца кроссовера.

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В мокрую погоду при открывании двери багажника кроссовера Hyundai Tucson капли грязной воды попадают на голову и одежду. Приходилось постоянно протирать тряпкой проблемную часть «хлопушки».

Приклеил прямоугольный уплотнитель на торец двери (см. фото)  — теперь капли скатываются на края и не мешают пользоваться багажником.

В. Федотов, Московская область

Усовершенствовал багажник — теперь не пачкает одежду!

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: В. Федотов

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