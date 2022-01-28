Какой поворотник включать на круге?

Однозначного ответа этот вопрос не имеет, говорит глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Но есть общее правило: сигнал не должен вводить в заблуждение других участников дорожного движения.

Какой поворотник надо включать при выезде на круговой перекресток?

Илья, г. Тольятти

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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— Дать однозначный ответ на ваш вопрос невозможно без учета обстоятельств конкретной дорожно-транспортной ситуации, включая планировку перекрестка, организацию дорожного движения на нем, расположение других участников движения и тому подобное.

Согласно пункту 8.2 ПДД сигнал не должен вводить в заблуждение других участников дорожного движения . Все эти обстоятельства должен принимать во внимание водитель, пользуясь сигналами поворота в процессе маневрирования, связанного с проездом перекрестка с круговым движением.