Какой поворотник включать на круге?

Какой поворотник надо включать при выезде на круговой перекресток?
Илья, г. Тольятти
|
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Материалы по темеБронепленка на фарах — это законно?
— Дать однозначный ответ на ваш вопрос невозможно без учета обстоятельств конкретной дорожно-транспортной ситуации, включая планировку перекрестка, организацию дорожного движения на нем, расположение других участников движения и тому подобное.
Согласно пункту 8.2 ПДД сигнал не должен вводить в заблуждение других участников дорожного движения. Все эти обстоятельства должен принимать во внимание водитель, пользуясь сигналами поворота в процессе маневрирования, связанного с проездом перекрестка с круговым движением.
Материалы по темеВодитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!Инспектор требует путевой лист — он прав? Ответ главы ГИБДД3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?
Материалы по темеПринять участие в розыгрыше автомобилей
- Заменил мотор. Оформлять надо? Ответ главы ГИБДД — тут.
- В нашем магазине представлен широкий ассортимент аптечек с новым составом. Все аптечки изготовлены в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2020 г. № 1080н ТУ 9398-100-10973749-2020.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: Альберт Гарнелис/ТАСС и «За рулем»