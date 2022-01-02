Лада Ларгус Кросс из нашего парка — первые неисправности — журнал За рулем

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Лада Ларгус Кросс из нашего парка - первые неисправности

Обновленный Ларгус попал к нам в редакцию аккурат после первого ТО на 15 000 км пробега. Уже через пару тысяч километров пробега к машине возникли вопросы.

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Ларгус Кросс в топовом исполнении накатал 17 тысяч километров. Недавно загорелась ошибка подушки безопасности. Вероятно, где-то в проводке плохой контакт.


Надеюсь, что это самая серьезная неисправность из числа тех, о которых нам еще предстоит рассказать.


Есть и еще один момент, который, впрочем, не мешает нормальной эксплуатации. Это затрудненный запуск двигателя — стартер чересчур долго вращает коленвал. Судя по лавине похожих отзывов на форумах по двигателю ВАЗ‑21129, это скорее норма, чем неисправность. Главное, чтобы она не прогрессировала. Продолжаем наблюдать.


Лада Ларгус Кросс из нашего парка — первые неисправности

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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