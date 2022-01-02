Лада Ларгус Кросс из нашего парка - первые неисправности

Лада Ларгус Cross, 1.6 (106 л. с.), М5, 2021 г. в.

Ларгус Кросс в топовом исполнении накатал 17 тысяч километров. Недавно загорелась ошибка подушки безопасности. Вероятно, где-то в проводке плохой контакт.





Надеюсь, что это самая серьезная неисправность из числа тех, о которых нам еще предстоит рассказать.





Есть и еще один момент, который, впрочем, не мешает нормальной эксплуатации. Это затрудненный запуск двигателя — стартер чересчур долго вращает коленвал. Судя по лавине похожих отзывов на форумах по двигателю ВАЗ‑21129, это скорее норма, чем неисправность. Главное, чтобы она не прогрессировала. Продолжаем наблюдать.





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