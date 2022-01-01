В праздники тормозят всех и каждого. Когда перед тобой сотрудник ДПС, маячат «мигалки», а вокруг скопище таких же остановленных водителей, легко растеряться… Спокойно: мы вместе с адвокатом уже расставили все по своим местам.

Что будет, если поймают пьяным за рулем?

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Во-первых, нетрезвым за руль нельзя!

Во-вторых, многие считают, что за пьяную езду водителю грозит максимум штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на два года (ст. 12.8 КоАП РФ). Так-то оно так — но с большой оговоркой: если попасться единожды. В июле уходящего года наказание за повторное нарушение ужесточили. Теперь «рецидивистам» грозит штраф до 300 000 рублей, а вот водителей, ранее осужденных за ДТП с человеческими жертвами, будут штрафовать на сумму до 500 000 рублей (ст. 264.1 УК РФ).

С чего они взяли, что я пил?

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Просто так никто вас «дуть в трубочку» просить не будет. Инспекторам нет смысла тратить время (и казенные мундштуки алкотестеров) на водителей, которые не вызывают подозрений. Совсем другое дело, если у водителя обнаруживаются один или сразу несколько следующих признаков:

запах алкоголя изо рта;

неустойчивость позы;

резкое изменение окраски кожных покровов лица;

поведение, не соответствующее обстановке.

Последний признак, как вы понимаете, самый коварный, ведь у каждого инспектора свои представления об адекватности. Однако уверенный тон, прямой взгляд и отсутствие суетливости в движениях не повредили еще ни одному водителю.

Мнение эксперта

Каким будет самый правильный ответ на вопрос: «Выпивали»?

адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

«Верным решением для водителя, севшего за руль трезвым, будет честный ответ: „Перед поездкой алкоголь не употреблял“. Вопрос инспектора направлен не на получение честного или лукавого ответа. Это предлог для визуального экспресс-теста на адекватность состояния водителя».

Кто и как проверяет на трезвость?

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После того как у инспектора появились сомнения на ваш счет, он обязан отстранить вас от управления автомобилем. Для этого он в присутствии двух понятых или под видеозапись составляет соответствующий протокол. Помните, что ваши пассажиры тоже могут снимать все на телефон — законом это не запрещено.

Перед проверкой желательно убедиться в исправности алкотестера. Попросите инспекторов предъявить разрешительную документацию на прибор. Вам должны показать копию сертификата соответствия с печатью подразделения ГИБДД и свидетельство о поверке алкотестера. Обратите внимание: с момента последней поверки не должно пройти больше года, иначе это просто просроченная бумажка.

По закону у вас есть право «дыхнуть» только один раз. После инспектор должен показать результат на экране алкотестера. Количество алкоголя у водителя не должно превышать 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха (или 0,3 промилле). Это допустимая погрешность измерения алкотестеров, которыми пользуются сотрудники ДПС. Показания прибора вас неприятно удивили? Тогда смело требуйте направление на медицинское освидетельствование в ближайший медпункт. В этом случае составляется отдельный протокол, копия которого вручается водителю.

Некоторые юристы и адвокаты советуют вовсе не тратить время на проверку на месте, а сразу ехать в больницу — так у недобросовестных инспекторов будет меньше шансов для разного рода «разводок».

Алкотестер показал, что я пьян. Я могу взять паузу минут в 20 и дыхнуть еще раз?

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

«Такого права у водителя нет. Ход процедуры определяется инспектором. Водитель вправе указать все свои сомнения по поводу прохождения процедуры освидетельствования в графе „пояснения“ и „замечания“, а также потребовать доставить его на процедуру медицинского освидетельствования. Врач-нарколог проведет осмотр и необходимый комплекс медицинских тестов, чтобы сделать окончательный вывод о физическом состоянии водителя. Доставление в медицинское учреждение как раз и займет от 20 минут до трех часов».

Сопроводят вас в больницу также в том случае, если алкотестер показал более 0,16 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха. Либо если прибор дал «по нулям», но у инспектора все еще есть уверенность, что вы что-то употребляли — необязательно алкоголь.

Отказываться от поездки на медицинское освидетельствование нельзя ни в коем случае — за это предусмотрено такое же наказание, что и за пьяное вождение. А именно: штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок до двух лет.

Что меня ждет в больнице?

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В медучреждении освидетельствование проводится уже врачом, который попросит вас подышать в алкотестер. Если первый замер показал, что водитель нетрезв, второй «подход к снаряду» состоится спустя 15–20 минут. Результаты проверки заносятся в акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Помните, что вне зависимости от показаний алкотестера вы будете обязаны сдать мочу или кровь для проведения химико-токсикологического исследования. Таковы требования приказа Минздрава №933н о порядке медицинского освидетельствования. При этом инспектору ГИБДД выдается справка в свободной форме с печатью медучреждения и подписью врача. В ней будет указано, что клинические признаки опьянения у водителя обнаружены/не обнаружены, а медицинское освидетельствование будет завершено после получения результатов химико-токсикологического исследования. Копию справки вручат водителю. Если вы трезвы, инспектор будет обязан доставить вас обратно к месту остановки. В противном случае он направит материалы дела об административном правонарушении в суд.

Могут ли забрать машину за пьяное вождение?

Самым предпочтительным сценарием для нетрезвого водителя станет наличие в автомобиле пассажира с водительским удостоверением, который пересядет за руль. Не запрещается позвонить своим родственникам или друзьям, чтобы забрали машину вместе с горе-владельцем. Как правило, процесс оформления пьяного водителя небыстрый — за это время можно успеть добраться даже с другого конца города. Но бывает и так, что обратиться за помощью совсем не к кому. Тогда автомобиль действительно отправится на штрафстоянку. Хорошая новость в том, что с утра протрезвевший водитель сможет забрать машину, оплатив лишь расходы на его транспортировку. До тех пор, пока решение суда не вступило в силу, он может водить автомобиль.

Что делать, если алкотестер врет?

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Увы, но для того, чтобы алкотест был положительным, совсем не обязательно употреблять спиртное. Существует множество продуктов, способных повлиять на показатели алкотестера. Так что следует с осторожностью относиться к тому, что мы едим, и читать составы этих продуктов или медицинских препаратов. Лучше отказаться от продукта, если на этикетке указано, что он содержит спирт (пускай и в малых дозах). К примеру, квас сразу после употребления может давать пресловутые 0,16 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха. Конфеты с коньяком, слегка перезревшие апельсины или бананы, пакетированный сок — вот лишь немногие продукты, которые таят в себе опасность для водителей. Благо, выветривается такой «алкоголь» очень быстро — чего не скажешь о пиве или виски.

Длительность выведения алкоголя из организма мужчин (с разной массой тела)

У женщин, тем более хрупких, скорость выветривания меньше примерно на 20%. Но снова обращаем внимание, что многое зависит от индивидуальных особенностей организма, качества и количества выпитого и съеденного, психологического фона.

Количество выпитого, л 60 кг 70 кг 80 кг 90 кг Пиво 4% 0,1 35 мин. 30 мин. 25 мин. 20 мин. 0,3 1 час 45 мин. 1 час 30 мин. 1 час 20 мин. 1 час 10 мин. 0,5 2 часа 55 мин. 2 часа 30 мин. 2 часа 10 мин. 2 часа Пиво 6% 0,1 55 мин. 45 мин. 40 мин. 35 мин. 0,3 2 час 35 мин. 2 часа 15 мин. 2 часа 1 час 45 мин. 0,5 4 часа 20 мин. 3 часа 50 мин. 3 часа 15 мин. 2 часа 55 мин. Тоник 9% 0,1 1 час 20 мин. 1 час 55 мин. 50 мин. 0,3 3 часа 55 мин. 3 часа 20 мин. 2 часа 45 мин. 2 часа 35 мин. 0,5 6 часов 30 мин. 5 часов 35 мин. 4 часа 55 мин. 4 часа 25 мин. Шампанское 11% 0,1 1 час 35 мин. 1 час 20 мин. 1 час 10 мин. 1 час 0,3 4 часа 45 мин. 4 часа 3 часа 35 мин. 3 часа 10 мин. 0,5 8 часов 6 часов 50 мин. 6 часов 5 часов 10 мин. Портвейн 18% 0,1 2 часа 35 мин. 2 часа 15 мин. 2 часа 1 час 45 мин. 0,3 7 часов 55 мин. 6 часов 45 мин. 5 часов 55 мин. 5 часов 15 мин. 0,5 11 часов 25 мин. 11 часов 10 мин. 9 часов 50 мин. 8 часов 45 мин. Настойка 24% 0,1 3 часа 30 мин. 3 часа 2 часа 35 мин. 2 часа 20 мин. 0,3 10 часов 25 мин. 9 часов 7 часов 50 мин. 7 часов 0,5 17 часов 25 мин. 14 часов 50 мин. 13 часов 11 часов 35 мин. Ликер 30% 0,1 4 часа 20 мин. 3 часа 45 мин. 3 часа 15 мин. 2 часа 55 мин. 0,3 13 часов 11 часов 10 мин. 9 часов 45 мин. 8 часов 40 мин. 0,5 21 час 45 мин. 18 часов 40 мин. 16 часов 20 мин. 14 часов 35 мин. Водка 40% 0,1 6 часов 5 часов 30 мин. 4 часа 25 мин. 3 часа 45 мин. 0,3 17 часов 25 мин. 14 часов 55 мин. 13 часов 25 мин. 11 часов 35 мин. 0,5 29 часов 24 часа 55 мин. 21 час 45 мин. 19 часов 20 мин. Коньяк 42% 0,1 6 часов 5 часов 45 мин. 4 часа 55 мин. 4 часа 0,3 18 часов 14 часов 55 мин. 13 часов 55 мин. 12 часов 10 мин. 0,5 30 часов 30 мин 24 часа 55 мин. 22 час 45 мин. 20 часов 20 мин.

Тем из нас, у кого в планах сесть за руль после застолья, лучше ограничиться чем-то безалкогольным (помните, что даже сок бывает «коварным»). Ну а если без бокальчика игристого в праздники совсем невмоготу, следуйте золотому правилу: с первым глотком шампанского все водители превращаются в пассажиров. Договорились?

Как себя вести, если вас не просто останавливают, а именно задерживают инспекторы ГИБДД, читайте вот здесь.

Рекомендуем проверить наличие и сроки годности основных средств защиты: аптечки, огнетушителя, сигнального жилета и знака аварийной остановки.

А еще у сотрудников ДПС есть свои хитрости при проверке на трезвость. О них мы писали вот тут





Фото: АГН «Москва», ИТАР-ТАСС, depositphotos.com, личный архив