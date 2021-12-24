Как за всем уследить и забыть про бумагу — журнал За рулем

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Как за всем уследить и забыть про бумагу

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Спросите сотрудника любой компании, у которой на балансе числятся хоть какие-то ценности, о самом страшном кошмаре в их работе, и большинство дружно ответит: «Инвентаризация!» В их понимании это беготня по складу и офису с блокнотами и поиск полустертых инвентарных номеров.

При этом материально ответственные сотрудники добавят, что в кошмарных снах они видят, как безумно дорогой станок с ЧПУ или сварочный полуавтомат исчезают в неизвестном направлении. А специалист по охране труда вздрогнет при мысли о комиссии Ростехнадзора, нагрянувшей через день после окончания срока аттестации токаря.

А ведь таких организаций немало — производственные компании, крупные автосервисы, ремонтные мастерские... Всем им требуется регулярная или внеплановая инвентаризация склада, везде есть расходные материалы, требующие пополнения, и дорогостоящее оборудование, местонахождение и состояние которого в любой момент должно быть известно. На таких предприятиях есть специалисты, которым для допуска к работе требуется периодическая аттестация — сварщики, электрики и пр. Как за всем этим уследить и не запутаться, и при этом не потерять самый ценный сегодня ресурс — рабочее время?

Как за всем уследить и забыть про бумагу

Первыми ответ на этот вопрос нашли строители, познакомившись с системой управления активами Hilti ON!Track. Hilti — международная корпорация, известная своими инновационными инструментами, технологиями и услугами в строительной отрасли. В последние годы среди таких решений немало разработок в области цифровых технологий. С ростом объемов строительства растет и конкуренция среди строительных компаний. Организациям, научившимся считать расходы, удалось достичь экономии до 30% только за счет правильно налаженного учета и контроля.

Как за всем уследить и забыть про бумагу

ON!Track от Hilti позволяет держать на контроле и анализировать использование инструментов и строительных материалов, отслеживать перемещения этих активов и не только! Безбумажная технология с облачным хранилищем доступна с любых цифровых устройств — настольного и портативного компьютера, планшета, смартфона, имеющих доступ к интернету. Вы мгновенно можете получить информацию о перемещениях и использовании инструментов, уровне складского запаса и необходимости его пополнения, напоминания о плановом техническом обслуживании сложного оборудования, аттестации сотрудников для допуска к потенциально опасным работам, очередном инструктаже по охране труда…

Внедрение современных цифровых продуктов помогает снизить издержки и повысить эффективность бизнеса. Как это работает на практике? Каждый актив, подлежащий учету, маркируется специальной меткой. Это могут быть прочные самоклеящиеся метки со штрихкодом (1D и/или 2D), металлические метки, либо интеллектуальная Bluetooth—метка, «откликающаяся» на расстоянии до 30 метров. Специализированное программное обеспечение позволяет любому сотруднику компании в любом месте работать с информацией в соответствии со своим уровнем доступа.

Как за всем уследить и забыть про бумагу

Команда специалистов Hilti выезжает к заказчику, тщательно анализирует ситуацию, устанавливает и индивидуально настраивает необходимое программное обеспечение, обучает всех пользователей, маркируют необходимые активы и вносит их в систему. С этого момента все процессы управления и учета становятся прозрачными для руководителей, которые смогут принимать решения на основе достоверных данных. Первые пользователи системы отметили, что эффективность их компаний заметно выросла.

Как за всем уследить и забыть про бумагу

Число пользователей ON!Track cреди строительных компаний неуклонно растет. Всем им требуется регулярная или разовая инвентаризация склада, везде есть расходные материалы, требующие пополнения, и дорогостоящее оборудование, местонахождение и состояние которого должно быть известно. На таких предприятиях есть специалисты, которым для допуска к работе требуется периодическая аттестация — сварщики, электрики и пр.

Применение Hilti ON!Track позволяет предотвращать несанкционированное перемещение, потери и кражи оборудования, падение уровня складских запасов ниже критического, неэффективное использование техники, несоблюдение сроков технического обслуживания станков и инструментов или обучения и сертификации сотрудников. Всё это приводит к более эффективному управлению процессами, минимизации издержек, повышению производительности работ, конкурентоспособности и устойчивости бизнеса.

На российском рынке система ON!Track предлагается с 2017 года, и все это время Hilti продолжала развивать и совершенствовать свой продукт. Российским клиентам доступно уже третье его поколение, еще более производительное и эффективное в сравнении с предыдущими версиями. Чтобы помочь клиентам получить максимальную выгоду от решения ON!Track, Hilti предлагает услуги поддержки и консалтинга — анализ и оценку текущей ситуации на объекте, количественный расчёт возможной экономии, рекомендации по оптимизации затрат.

Более подробно узнать о системе учета и контроля от Hilti можно на официальном сайте российского отделения компании.

Как за всем уследить и забыть про бумагу

Спросите сотрудника любой компании, у которой на балансе числятся хоть какие-то ценности, о самом страшном кошмаре в их работе, и большинство дружно ответит: «Инвентаризация!» В их понимании это беготня по складу и офису с блокнотами и поиск полустертых инвентарных номеров.

Как за всем уследить и забыть про бумагу — фото 1302599Как за всем уследить и забыть про бумагу — фото 1302598Как за всем уследить и забыть про бумагу — фото 1302597Как за всем уследить и забыть про бумагу — фото 1302600Как за всем уследить и забыть про бумагу
Как за всем уследить и забыть про бумагу

Спросите сотрудника любой компании, у которой на балансе числятся хоть какие-то ценности, о самом страшном кошмаре в их работе, и большинство дружно ответит: «Инвентаризация!» В их понимании это беготня по складу и офису с блокнотами и поиск полустертых инвентарных номеров.

Как за всем уследить и забыть про бумагу — фото 1302598Как за всем уследить и забыть про бумагу — фото 1302599Как за всем уследить и забыть про бумагу — фото 1302597Как за всем уследить и забыть про бумагу — фото 1302600Как за всем уследить и забыть про бумагу
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