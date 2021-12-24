Как за всем уследить и забыть про бумагу

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Спросите сотрудника любой компании, у которой на балансе числятся хоть какие-то ценности, о самом страшном кошмаре в их работе, и большинство дружно ответит: «Инвентаризация!» В их понимании это беготня по складу и офису с блокнотами и поиск полустертых инвентарных номеров.

При этом материально ответственные сотрудники добавят, что в кошмарных снах они видят, как безумно дорогой станок с ЧПУ или сварочный полуавтомат исчезают в неизвестном направлении. А специалист по охране труда вздрогнет при мысли о комиссии Ростехнадзора, нагрянувшей через день после окончания срока аттестации токаря.

А ведь таких организаций немало — производственные компании, крупные автосервисы, ремонтные мастерские... Всем им требуется регулярная или внеплановая инвентаризация склада, везде есть расходные материалы, требующие пополнения, и дорогостоящее оборудование, местонахождение и состояние которого в любой момент должно быть известно. На таких предприятиях есть специалисты, которым для допуска к работе требуется периодическая аттестация — сварщики, электрики и пр. Как за всем этим уследить и не запутаться, и при этом не потерять самый ценный сегодня ресурс — рабочее время?

Первыми ответ на этот вопрос нашли строители, познакомившись с системой управления активами Hilti ON!Track. Hilti — международная корпорация, известная своими инновационными инструментами, технологиями и услугами в строительной отрасли. В последние годы среди таких решений немало разработок в области цифровых технологий. С ростом объемов строительства растет и конкуренция среди строительных компаний. Организациям, научившимся считать расходы, удалось достичь экономии до 30% только за счет правильно налаженного учета и контроля.

ON!Track от Hilti позволяет держать на контроле и анализировать использование инструментов и строительных материалов, отслеживать перемещения этих активов и не только! Безбумажная технология с облачным хранилищем доступна с любых цифровых устройств — настольного и портативного компьютера, планшета, смартфона, имеющих доступ к интернету. Вы мгновенно можете получить информацию о перемещениях и использовании инструментов, уровне складского запаса и необходимости его пополнения, напоминания о плановом техническом обслуживании сложного оборудования, аттестации сотрудников для допуска к потенциально опасным работам, очередном инструктаже по охране труда…

Внедрение современных цифровых продуктов помогает снизить издержки и повысить эффективность бизнеса. Как это работает на практике? Каждый актив, подлежащий учету, маркируется специальной меткой. Это могут быть прочные самоклеящиеся метки со штрихкодом (1D и/или 2D), металлические метки, либо интеллектуальная Bluetooth—метка, «откликающаяся» на расстоянии до 30 метров. Специализированное программное обеспечение позволяет любому сотруднику компании в любом месте работать с информацией в соответствии со своим уровнем доступа.

Команда специалистов Hilti выезжает к заказчику, тщательно анализирует ситуацию, устанавливает и индивидуально настраивает необходимое программное обеспечение, обучает всех пользователей, маркируют необходимые активы и вносит их в систему. С этого момента все процессы управления и учета становятся прозрачными для руководителей, которые смогут принимать решения на основе достоверных данных. Первые пользователи системы отметили, что эффективность их компаний заметно выросла.

Число пользователей ON!Track cреди строительных компаний неуклонно растет. Всем им требуется регулярная или разовая инвентаризация склада, везде есть расходные материалы, требующие пополнения, и дорогостоящее оборудование, местонахождение и состояние которого должно быть известно. На таких предприятиях есть специалисты, которым для допуска к работе требуется периодическая аттестация — сварщики, электрики и пр.

Применение Hilti ON!Track позволяет предотвращать несанкционированное перемещение, потери и кражи оборудования, падение уровня складских запасов ниже критического, неэффективное использование техники, несоблюдение сроков технического обслуживания станков и инструментов или обучения и сертификации сотрудников. Всё это приводит к более эффективному управлению процессами, минимизации издержек, повышению производительности работ, конкурентоспособности и устойчивости бизнеса.

На российском рынке система ON!Track предлагается с 2017 года, и все это время Hilti продолжала развивать и совершенствовать свой продукт. Российским клиентам доступно уже третье его поколение, еще более производительное и эффективное в сравнении с предыдущими версиями. Чтобы помочь клиентам получить максимальную выгоду от решения ON!Track, Hilti предлагает услуги поддержки и консалтинга — анализ и оценку текущей ситуации на объекте, количественный расчёт возможной экономии, рекомендации по оптимизации затрат.

Более подробно узнать о системе учета и контроля от Hilti можно на официальном сайте российского отделения компании.