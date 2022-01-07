Взгляд с дивана: едем в детство на автобусе ЛАЗ

А ну-ка, скажите, где были самые «козырные» места в автобусах нашего детства?

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Конечно, рядом с водителем — и в ЛиАЗе (с автоматом!), и в городском Икарусе с отгороженной кабиной. А в симпатяге ЛАЗе, чаще использовавшемся на пригородных и междугородных маршрутах? Если летом, то тоже впереди, но вот зимой... Зимой ситуация менялась. Как вспоминает эксперт «За рулем» Александр Виноградов, в холода ценился задний диван, и не только в силу того, что цельный и мягкий, а из-за системы отопления! Ну, вспомнили?

Дело в том, что система отопления ЛАЗа нагнетала теплый воздух от стоящего в заднем свесе мотора против движения, и по-настоящему тепло было только в задней части салона. А вот до первых рядов и кабины водителя горячий воздух, по сути, не доходил.

Вот водитель нажимает клавишу, и двери-гармошки захлопываются под шипение пневмосистемы. Кстати, именно узкие двери и отсутствие накопительных площадок не позволяли использовать ЛАЗ в больших городах. Но посмотрите на эти сиденья, на них — настоящее детство, дух предстоящего приключения, ждущего где-то там, впереди.

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В пустом автобусе кочки ощущаются только в районе задней оси. Если на трех десятках сидений и в проходе разместятся все 60 с лишним человек (официально — 34 сидячих места и 28 стоячих), плавность хода останется хорошей — для того и придумали комбинированную подвеску, в которой рессоры дополняются пружинами, «подключающимися» при большой нагрузке.

А что до несовершенства обогрева салона, то позднее на ЛАЗы начали ставить дополнительный фен-отопитель, особенно актуальный для дизельных версий. Кстати, именно такая и оказалась у нас на тест-драйве.

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Заметка подготовлена по материалам статьи «Львивное сердце» Александра Виноградова.

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