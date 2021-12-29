Renault Logan Stepway: читатель подсчитал плюсы и минусы

Около года назад Дмитрий Дорофеев получил на длительный тест новый Renault Logan Stepway City в комплектации Drive. В прошлой статье он подсчитал для нас стоимость километра на этом автомобиле, получив 6 рублей. По его мнению, это оправданная и невысокая цена. Теперь он подводит предварительные итоги: чем автомобиль хорош, а чем плох конкретно для него.
Досье водителя
- Дмитрий Дорофеев, 44 года
- Непрерывный стаж вождения 22 года. Основные категории B и С.
- Является руководителем одного из муниципальных учреждений Московской области, деятельность которого связана с общественной безопасностью
Достоинства Renault Logan Stepway
1. Первый плюс, и жирный — подвеска: удивительно энергоемкая и длинноходная. Но, конечно, это не значит, что ее можно «убивать». Все-таки это легковой автомобиль, так что по ямам лучше не летать. Тогда подвеска будет служить долго. Единственное, что может потребовать внимания со временем, — шаровые опоры.
2. Второй плюс — большой дорожный просвет. У «простого» Logan Stepway он равен 195 мм, в версии City поменьше — 178 мм, но и этой величины хватает, чтобы пропускать под машиной большие комья слежавшегося снега, не бояться сугробов и прочего. А так как мне приходится ездить не только по городу, но и за городом, причем немало, это очень важно.
3. Снизу автомобиль защищен от повреждений стальной защитой, по нижнему периметру кузова — обвесом из матового черного пластика, как в свое время делали на настоящих внедорожниках.
4. У Renault Logan удивительно просторный салон и большой багажник — 510 литров! Наверное, именно за это, а также за надежность, машину так ценят таксисты. Впрочем, проем у багажника узковат, и часть объема «съедают» выступающие внутрь петли.
5. За рулем удобно даже человеку высокого роста и в зимней одежде — равно как и сзади. Хотя ездить в Логане в шубе ни к чему, потому что…
6. …у автомобиля отличный отопитель, климат-контроль хоть и однозонный, но работает хорошо, а подогрев передних сидений пусть не регулируется, но пашет превосходно — через пару минут после включения становится жарко. К тому же Logan Stepway идет с автозапуском, который экономит время и значительно повышает комфорт пользования автомобилем. Наверное, единственное, что бы я добавил, — подогрев рулевого колеса. Оно в моем Логане с кожаной отделкой, которая сильно стынет на морозе.
7. Семидюймовый дисплей системы Media Nav 4.0 прост в настройках. Звук неплох, если использовать эквалайзер. Есть полноценная навигация! Карты и прошивка медиасистемы без проблем обновляются через приложение Renault. Телефоном можно управлять в режиме Handsfree — Renault заботится о безопасности. Единственное, чего мне не хватало, — камеры заднего вида.
8. Мощность двигателя — 113 л.с. Казалось бы, немного, но ее хватает не только в городе, но и на трассе. Конечно, это заслуга не только мотора, но и вариатора X-Tronic. Не знаю, кто и как ездил на этом Логане до меня, но обкатали его неплохо — автомобильчик шустрый.
9. Устраивает меня и расход топлива (о нем я писал подробно в прошлый раз) — в среднем 7,2 литра Аи-92 на 100 км пути в смешанном цикле.
Говорят, что и двигатель, и вариатор у Логана очень надежные. Я в это верю — при условии своевременного и квалифицированного техобслуживания. Электрики и электроники в автомобиле по современным меркам немного, так что ломаться здесь особо нечему.
Недостатки
1. Управляемость из-за высокого центра тяжести, длинноходной подвески и высокопрофильных шин неидеальна. Руль тяжеловат. Хотя все это дело привычки, конечно.
2. Про особенности организации интерьера Renault в целом и Logan в частности повторять не буду — об этом говорили и писали многократно, как и о слабой шумоизоляции (но таков общий недостаток автомобилей этого класса).
3. Не хватает плавно изменяемой скорости работы дворников — у него всего два режима. Также немного не хватает подлокотника — особенно в дальней дороге.
4. Решетка радиатора — с очень большими ячейками, за нее так и просится дополнительная решетка, чтобы защитить радиатор от повреждений.
Вот, наверное, и все. В целом, машина надежная, и это с лихвой перекрывает все условные недостатки. Про Renault Logan Stepway никто не посмеет сказать, что это машина, которая ездит только на сервис и с сервиса