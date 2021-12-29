Renault Logan Stepway: читатель подсчитал плюсы и минусы

Дмитрий Дорофеев из Подмосковья получил машину на длительный тест от «За рулем». Он понял реальную стоимость ее эксплуатации и… продолжил заниматься бухгалтерией.

Около года назад Дмитрий Дорофеев получил на длительный тест новый Renault Logan Stepway City в комплектации Drive. В прошлой статье он подсчитал для нас стоимость километра на этом автомобиле, получив 6 рублей. По его мнению, это оправданная и невысокая цена. Теперь он подводит предварительные итоги: чем автомобиль хорош, а чем плох конкретно для него.

Досье водителя

Дмитрий Дорофеев, 44 года

Непрерывный стаж вождения 22 года. Основные категории B и С.

Является руководителем одного из муниципальных учреждений Московской области, деятельность которого связана с общественной безопасностью

Достоинства Renault Logan Stepway

1. Первый плюс, и жирный — подвеска: удивительно энергоемкая и длинноходная. Но, конечно, это не значит, что ее можно «убивать». Все-таки это легковой автомобиль, так что по ямам лучше не летать. Тогда подвеска будет служить долго. Единственное, что может потребовать внимания со временем, — шаровые опоры.

2. Второй плюс — большой дорожный просвет. У «простого» Logan Stepway он равен 195 мм, в версии City поменьше — 178 мм, но и этой величины хватает, чтобы пропускать под машиной большие комья слежавшегося снега, не бояться сугробов и прочего. А так как мне приходится ездить не только по городу, но и за городом, причем немало, это очень важно.

3. Снизу автомобиль защищен от повреждений стальной защитой, по нижнему периметру кузова — обвесом из матового черного пластика, как в свое время делали на настоящих внедорожниках.

4. У Renault Logan удивительно просторный салон и большой багажник — 510 литров! Наверное, именно за это, а также за надежность, машину так ценят таксисты. Впрочем, проем у багажника узковат, и часть объема «съедают» выступающие внутрь петли.

5. За рулем удобно даже человеку высокого роста и в зимней одежде — равно как и сзади. Хотя ездить в Логане в шубе ни к чему, потому что…

6. …у автомобиля отличный отопитель, климат-контроль хоть и однозонный, но работает хорошо, а подогрев передних сидений пусть не регулируется, но пашет превосходно — через пару минут после включения становится жарко. К тому же Logan Stepway идет с автозапуском, который экономит время и значительно повышает комфорт пользования автомобилем. Наверное, единственное, что бы я добавил, — подогрев рулевого колеса. Оно в моем Логане с кожаной отделкой, которая сильно стынет на морозе.

7. Семидюймовый дисплей системы Media Nav 4.0 прост в настройках. Звук неплох, если использовать эквалайзер. Есть полноценная навигация! Карты и прошивка медиасистемы без проблем обновляются через приложение Renault. Телефоном можно управлять в режиме Handsfree — Renault заботится о безопасности. Единственное, чего мне не хватало, — камеры заднего вида.

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8. Мощность двигателя — 113 л.с. Казалось бы, немного, но ее хватает не только в городе, но и на трассе. Конечно, это заслуга не только мотора, но и вариатора X-Tronic. Не знаю, кто и как ездил на этом Логане до меня, но обкатали его неплохо — автомобильчик шустрый.

9. Устраивает меня и расход топлива (о нем я писал подробно в прошлый раз) — в среднем 7,2 литра Аи-92 на 100 км пути в смешанном цикле.

Говорят, что и двигатель, и вариатор у Логана очень надежные. Я в это верю — при условии своевременного и квалифицированного техобслуживания. Электрики и электроники в автомобиле по современным меркам немного, так что ломаться здесь особо нечему.

Недостатки

1. Управляемость из-за высокого центра тяжести, длинноходной подвески и высокопрофильных шин неидеальна. Руль тяжеловат. Хотя все это дело привычки, конечно.

2. Про особенности организации интерьера Renault в целом и Logan в частности повторять не буду — об этом говорили и писали многократно, как и о слабой шумоизоляции (но таков общий недостаток автомобилей этого класса).

3. Не хватает плавно изменяемой скорости работы дворников — у него всего два режима. Также немного не хватает подлокотника — особенно в дальней дороге.

4. Решетка радиатора — с очень большими ячейками, за нее так и просится дополнительная решетка, чтобы защитить радиатор от повреждений.

Вот, наверное, и все. В целом, машина надежная, и это с лихвой перекрывает все условные недостатки. Про Renault Logan Stepway никто не посмеет сказать, что это машина, которая ездит только на сервис и с сервиса