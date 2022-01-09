Быстрый прогрев салона: нужная опция за... 60 тысяч рублей!

С февраля 2021 года редакционная Skoda Octavia пробежала 15 500 километров, и у эксперта «За рулем» Максима Сачкова готов очередной отчет по эксплуатации. В этот раз внимание уделено работе электронных систем, а также готовности автомобиля к холодам — сами понимаете, это свойство в машине для России едва ли не главное.
Сдюжит ли элегантная Октавия под натиском отечественных морозов?
Скажем прямо, к зиме машинка подготовлена хорошо. Обогревы переднего и заднего стекол работают эффективно. Даже в сильный мороз достаточно нескольких минут, чтобы снег и лед начали таять. Руль тоже быстро греется, причем равномерно и по всей окружности. Нет нареканий к обогреву передних и задних сидений.
«Печка» в Октавии тоже отменная — замерзнуть не даст. И прогревается салон после пуска холодного двигателя очень быстро. Хотя в этом большая заслуга опционального подогревателя Webasto, но даже в топовой комплектации за него просят 60 тысяч рублей.
А вот настройки климат-контроля таковы, что часто приходится корректировать его работу вручную. Например, сейчас, зимой, потеют стекла — кондиционер-то не включается. В такой ситуации хотелось бы иметь физические клавиши, а их нет, все управление полностью «зашито» в меню медиасистемы...
Есть нюансы и по работе форсунок стеклоомывателя, и по штатным дворникам. Обо всем расскажем подробно!
Отчет по зимней эксплуатации и работе электронных ассистентов в новой Skoda Octavia — в январском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!
Заметка подготовлена по материалам статьи «Хард Софт» Максима Сачкова.