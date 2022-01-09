Быстрый прогрев салона: нужная опция за... 60 тысяч рублей! — журнал За рулем

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Быстрый прогрев салона: нужная опция за... 60 тысяч рублей!

У нас на длительном тесте Skoda Octavia. «За рулем» выяснил, как работают обогревы, спасает ли дорогущий опциональный Webasto, эффективен ли климат-контроль...

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С февраля 2021 года редакционная Skoda Octavia пробежала 15 500 километров, и у эксперта «За рулем» Максима Сачкова готов очередной отчет по эксплуатации. В этот раз внимание уделено работе электронных систем, а также готовности автомобиля к холодам — сами понимаете, это свойство в машине для России едва ли не главное.

Сдюжит ли элегантная Октавия под натиском отечественных морозов?

Скажем прямо, к зиме машинка подготовлена хорошо. Обогревы переднего и заднего стекол работают эффективно. Даже в сильный мороз достаточно нескольких минут, чтобы снег и лед начали таять. Руль тоже быстро греется, причем равномерно и по всей окружности. Нет нареканий к обогреву передних и задних сидений.

Быстрый прогрев салона: нужная опция за... 60 тысяч рублей!По нашим подсчетам, километр пробега на Октавии обходится в 3,95 рубля. Пока мы тратимся только на бензин
По нашим подсчетам, километр пробега на Октавии обходится в 3,95 рубля. Пока мы тратимся только на бензин

«Печка» в Октавии тоже отменная — замерзнуть не даст. И прогревается салон после пуска холодного двигателя очень быстро. Хотя в этом большая заслуга опционального подогревателя Webasto, но даже в топовой комплектации за него просят 60 тысяч рублей.

Быстрый прогрев салона: нужная опция за... 60 тысяч рублей!

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А вот настройки климат-контроля таковы, что часто приходится корректировать его работу вручную. Например, сейчас, зимой, потеют стекла — кондиционер-то не включается. В такой ситуации хотелось бы иметь физические клавиши, а их нет, все управление полностью «зашито» в меню медиасистемы...

Есть нюансы и по работе форсунок стеклоомывателя, и по штатным дворникам. Обо всем расскажем подробно!

Отчет по зимней эксплуатации и работе электронных ассистентов в новой Skoda Octavia — в январском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Хард Софт» Максима Сачкова.

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Отзывы о Skoda Octavia (9)

Skoda 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный с...

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