Быстрый прогрев салона: нужная опция за... 60 тысяч рублей!

У нас на длительном тесте Skoda Octavia. «За рулем» выяснил, как работают обогревы, спасает ли дорогущий опциональный Webasto, эффективен ли климат-контроль...

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С февраля 2021 года редакционная Skoda Octavia пробежала 15 500 километров, и у эксперта «За рулем» Максима Сачкова готов очередной отчет по эксплуатации. В этот раз внимание уделено работе электронных систем, а также готовности автомобиля к холодам — сами понимаете, это свойство в машине для России едва ли не главное.

Сдюжит ли элегантная Октавия под натиском отечественных морозов?

Скажем прямо, к зиме машинка подготовлена хорошо. Обогревы переднего и заднего стекол работают эффективно. Даже в сильный мороз достаточно нескольких минут, чтобы снег и лед начали таять. Руль тоже быстро греется, причем равномерно и по всей окружности. Нет нареканий к обогреву передних и задних сидений.

По нашим подсчетам, километр пробега на Октавии обходится в 3,95 рубля. Пока мы тратимся только на бензин

«Печка» в Октавии тоже отменная — замерзнуть не даст. И прогревается салон после пуска холодного двигателя очень быстро. Хотя в этом большая заслуга опционального подогревателя Webasto, но даже в топовой комплектации за него просят 60 тысяч рублей.

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А вот настройки климат-контроля таковы, что часто приходится корректировать его работу вручную. Например, сейчас, зимой, потеют стекла — кондиционер-то не включается. В такой ситуации хотелось бы иметь физические клавиши, а их нет, все управление полностью «зашито» в меню медиасистемы...

Есть нюансы и по работе форсунок стеклоомывателя, и по штатным дворникам. Обо всем расскажем подробно!

Отчет по зимней эксплуатации и работе электронных ассистентов в новой Skoda Octavia — в январском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Хард Софт» Максима Сачкова.