«За рулем» в январе: Веста, Logan и Rio на вторичке; каким будет новый Solaris; самые дешевые видеорегистраторы

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«За рулем» № 1/2022 — это:

ЗР МОМЕНТ

Новая транспортная стратегия: прощай, личный автомобиль?

Skoda Karoq, Suzuki S-Cross и другие новинки

Штраф за агрессивное вождение — пустышка?

Рейд ЗР: исследуем зимнюю солярку на наших АЗС

Гран-при «За рулем» 2022: выбираем лучшие автомобили года!

Авторынок России: все новинки 2022 года

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Принципиально новый Hyundai Solaris появится уже скоро. Каким мы хотим видеть потенциальный бестселлер?

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Новый год — новые проблемы. Чего ждем?

Беспилотные грузовики

Максим Ликсутов: что он сделал за 10 лет?

ЗР ТЕСТ

Лада Веста SW Cross, Kia Ceed SW и Volvo V60 Cross Country — говорят, универсалы лучше кроссоверов!

Недорогие видеорегистраторы: есть даже неплохие!

Лада Ларгус Cross или Opel Combo Life? Измеряем багажники и проверяем кошельки

Новый Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80 или Toyota Land Cruiser 300 — кто из них надежнее?

ЗР ЭКСПЕРТ

Телематика Kia Connect: как это работает

С какими неисправностями можно ездить, а с какими — нельзя?

Экспертиза: препараты для снижения трения и буксирные тросы

Гибриды в России

ЗР РЕСУРС

Выбираем б/у: Chevrolet Tahoe (2007–2013); Ford EcoSport; Kia Picanto II

Новый Kia Cerato или б/у Mazda 6 за те же деньги?

Веста, Logan и Rio на вторичке: что выбрать?

Парк ЗР. Skoda Octavia после 15 000 км

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