«За рулем» в январе: Веста, Logan и Rio на вторичке; каким будет новый Solaris; самые дешевые видеорегистраторы

«За рулем» № 1/2022 — это:
ЗР МОМЕНТ
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ЗР ПРЕМЬЕРА
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ЗР ТЕСТ
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ЗР ЭКСПЕРТ
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- Экспертиза: препараты для снижения трения и буксирные тросы
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ЗР РЕСУРС
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