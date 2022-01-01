«За рулем» в январе: Веста, Logan и Rio на вторичке; каким будет новый Solaris; самые дешевые видеорегистраторы — журнал За рулем

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«За рулем» в январе: Веста, Logan и Rio на вторичке; каким будет новый Solaris; самые дешевые видеорегистраторы

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» № 1/2022 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Новая транспортная стратегия: прощай, личный автомобиль?
  • Skoda Karoq, Suzuki S-Cross и другие новинки
  • Штраф за агрессивное вождение — пустышка?
  • Рейд ЗР: исследуем зимнюю солярку на наших АЗС
  • Гран-при «За рулем» 2022: выбираем лучшие автомобили года!
  • Авторынок России: все новинки 2022 года

«За рулем» в январе: Веста, Logan и Rio на вторичке; каким будет новый Solaris; самые дешевые видеорегистраторы

ЗР ПРЕМЬЕРА

Материалы по теме
Принять участие в розыгрыше автомобилей

  • Электробайк Аурус — сделано в России!
  • Exeed VX — самый дорогой китайский кроссовер
  • Принципиально новый Hyundai Solaris появится уже скоро. Каким мы хотим видеть потенциальный бестселлер?

ЗР АКТИВ

  • Новый год — новые проблемы. Чего ждем?
  • Беспилотные грузовики
  • Максим Ликсутов: что он сделал за 10 лет?

ЗР ТЕСТ

  • Лада Веста SW Cross, Kia Ceed SW и Volvo V60 Cross Country — говорят, универсалы лучше кроссоверов!
  • Недорогие видеорегистраторы: есть даже неплохие!
  • Лада Ларгус Cross или Opel Combo Life? Измеряем багажники и проверяем кошельки
  • Новый Chevrolet Tahoe, Infiniti QX80 или Toyota Land Cruiser 300 — кто из них надежнее?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Телематика Kia Connect: как это работает
  • С какими неисправностями можно ездить, а с какими — нельзя?
  • Экспертиза: препараты для снижения трения и буксирные тросы
  • Гибриды в России

ЗР РЕСУРС

  • Выбираем б/у: Chevrolet Tahoe (2007–2013); Ford EcoSport; Kia Picanto II 
  • Новый Kia Cerato или б/у Mazda 6 за те же деньги?
  • Веста, Logan и Rio на вторичке: что выбрать?
  • Парк ЗР. Skoda Octavia после 15 000 км

А также:

  • Легендарный ГАЗ-69 — что в нем от иномарок?
  • Гусеничный тягач АТ-Л — живой и ездит!
  • ЛАЗ-695Т — один из последних, с дизелем!

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

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