Принципиально новый Hyundai Solaris: вот каким он должен быть!

Эксперт «За рулем» собрал все ваши претензии к нынешней машине и выяснил, как сделать Солярис нового поколения идеальным автомобилем.

Материалы по теме 6 проблем Соляриса: Hyundai ответил на ваши претензии!

Станет ли лучше Solaris следующего поколения, который выйдет через год-полтора?

Hyundai Solaris — машина сверхпопулярная. Но время идет. Вроде и дизайн не совсем еще устарел, и надежность вполне, и ликвидность на вторичке достойная. Однако продажи падают: с первого места на российском рынке Солярис скатился на пятое.

Какой дизайн?

Пока нет даже шпионских фотографий. Хотя известно, что обновленная платформа должна быть унифицирована с вышедшей недавно Кретой, которая и оснащена хорошо, и едет бодрее прежней. Значит, ждем тех же изменений от седана.

Уверены, что шока от дизайна, как в случае с новой Кретой, не будет. И важно сохранить отличные светодиодные фары с мощной подсветкой поворотов: у Креты по этим пунктам провал.



Интерьер симпатичен и удобен. Главная проблема — плохая шумоизоляция: конкуренты явно тише. Регулировка руля по вылету предлагается только в двух топ-комплектациях, что странно.

Материалы по теме Как мы перезимовали с новым Солярисом: полный отчет после 24 тыс. км Салон отделан жестким пластиком, который легко царапается даже при легком касании: надо раскошелиться на более стойкие материалы. Преимущества, которые нужно сохранить

Solaris подкупает сбалансированным шасси — неплохая управляемость сочетается с достойной плавностью хода. Энергоемкая подвеска расправляется с серьезными неровностями, хотя на мелочевке всё же потряхивает. Тут достаточно не растерять уровень — по «ходовке» отставания от одноклассников не ощущается. + 7 пожеланий

У нынешнего Соляриса есть слабые места. Вот на что в Hyundai должны обратить внимание.

Аналоговые приборы — это удобно. Но «модникам» нужны и виртуальные: Polo и Rapid такие уже имеют. Будет цифровая приборка и на обновленной Весте. Поэтому ждем «рисованные» приборы от Креты — можно даже без вывода картинки с боковых камер. Solaris — один из самых тесных в своем сегменте, сзади втроем тяжко. Недаром на большинстве версий нет третьего подголовника по центру — а у многих соперников он идет по умолчанию. И напрашивается второй кармашек — в спинке водительского сиденья. Материалы по теме 6 слабых мест моторов Hyundai и Kia Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак Новый бюджетник или восьмилетка за те же деньги? Вывод однозначный! Solaris будет собираться на заводе в Санкт-Петербурге и сохранит бензиновый мотор 1.6, под выпуск которого корейцы возводят (там же, в Питере) новое предприятие.

Атмосферник 1.6 (123 л.с.) наделяет Solaris неплохой динамикой. Но не жаркой! Многим пригодился бы более тяговитый двигатель — у парочки Polo/Rapid есть наддувный 1.4 TSI, у Весты — и вовсе версия Sport отдачей 145 л.с. Только не вздумайте менять коробки передач: шестиступенчатая «механика» бережет наши деньги, а надежный гидромеханический автомат — нервы (да и деньги тоже). Серьезный недостаток — отсутствие какой-либо защиты двигателя. Даже фетрового пыльника нет! Для России такое негоже. Не помешало бы и клиренс увеличить — 155 мм маловато! Для сравнения, у Весты просвет составляет 175 мм (с металлической защитой картера!), у дуэта Polo/Rapid — 150 мм (композитная). Заявленная вместимость багажника — как и у Весты: 480 л. Однако по нашим замерам он уступает Ладе: 420 л против 436 л. А отставание от лифтбеков Polo/Rapid еще больше — у них мы намерили 464 л «под полкой». Ждем прибавки! И здорово было бы вернуть в гамму хэтчбек (такой кузов был у первого поколения Соляриса) или вовсе универсал: пятидверные Весты расходятся «на ура». Сейчас полноразмерная запаска предлагается только в рамках пакета Safety (80 тысяч рублей), который можно докупить исключительно для версии Elegance. Пора искоренить эту дискриминацию — в глубинке колеса пробивают часто и снабжать машину массового сегмента «костылем»-докаткой неправильно.

Нужны водительские ассистенты от Креты. И если адаптивный «круиз» можно ставить только на дорогие версии, то систему автоторможения хочется видеть на большинстве новых Солярисов.

Как «прокачать» багажник Соляриса, узнайте тут.

Автомобильный бокс BROOMER — новый продукт российской компании с многолетней историей. Используйте возможности вашего автомобиля на 100% благодаря интересным предложениям нашего интернет-магазина.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.