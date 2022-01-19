Что взять за 2 млн руб.: новый Kia против трехлетней Mazda

Что творится с ценами? Kia Cerato стоит почти два миллиона. Два миллиона за обычный корейский седан гольф-класса!
На вторичке ситуация не лучше. За те же деньги можно купить более крупный двух-трехлетний седан, далеко не премиальный. Например, найденная нами Мазда 6 выпуска 2018 года — с двухлитровым мотором, автоматом и пробегом 67 тысяч км. Три года назад, будучи новой, эта машина стоила тех же денег!
Новый Cerato на 23 см короче, при этом у них даже моторы с коробками похожи: двухлитровые атмосферники по 150 сил и шестиступенчатые автоматы.
Где удобнее?
Cerato и Mazda 6 — из разных классов. Да, Kia меньше, но... вместительнее! И на втором ряду места больше, и в багажник больше влезает.
Однако класс определяется не только габаритами, но и тем, как воспринимается качество. Тут «шестерка» явный фаворит. Более дорогие материалы, больше мягкого пластика, мелочи вроде отъезжающей шторки подстаканников… Еще не первый класс, но на этом фоне Cerato — лишь просторный эконом.
Как едут?
По идее, Cerato должен ехать веселее более крупной Мазды с двигателем той же мощности. Но Kia почти не уступает в массе, а двигатель развивает чуть меньше момента. Мотор Мазды и по характеру, и по отдаче веселее. Да и автомат шустрее. Вот почему Мазда на удивление бодро разгоняется. При этом она и экономичнее — в среднем на литр-полтора в смешанном режиме движения.
Шасси? Kia с обвесом GT Line выглядит задорно. Но это не спортсмен, а скорее менеджер в спортивном костюме на утренней пробежке. Он всё делает правильно, пока от него не требуешь стать действительно быстрым. При агрессивной езде Cerato не бодрит, рано мигает лампой системы стабилизации и едет надежно, но пресно.
Mazda 6 рулится столь же хищно, как и выглядит. Этакий японский BMW: точные реакции, безупречные стабильность и обратная связь. Только это не прошло даром для плавности хода: швы и стыки асфальта в салоне Мазды отдаются сильнее. Kia в этом смысле приятнее.
Что с ресурсом?
До 100–120 тысяч километров Mazda не потребует вложений в ходовую. Даже задняя многорычажная подвеска не уступает в надежности простенькой упругой балке Cerato. Первыми, после четырех-пяти лет, сдадутся стойки переднего стабилизатора, да и то не факт. Даже в случае их замены ничего страшного — комплект обойдется примерно в 2000 рублей. Столько же стоят стойки для Kia.
Kia Cerato
Да и в целом надежность шестой Мазды не вызывает опасений. Двигатели Skyactiv, что объемом 2,5 литра, что двухлитровый, ходят долго. Из слабых мест можно вспомнить приводной ремень, из-за системы Start-stop работающий на повышенных нагрузках. Чтобы продлить его жизнь, можно систему отключать.
У «скайактивных» моторов дорогие свечи зажигания — почти втрое дороже обычных. Но в остальном основные расходники Мазды и Kia близки по цене. Как и расходы на плановое обслуживание, даже если возить Мазду к официалам. Главное — следить за сохранностью дорогих фар: они стоят 65–70 тысяч рублей против 35–40 тысяч за светодиодную оптику Cerato.
Mazda 6
А с ликвидностью?
По ликвидности более солидная и изначально дорогая Mazda 6 как минимум не выигрывает у народного седана. Обычно новый автомобиль теряет в цене сильнее подержанного, но только не Cerato: за три года уходит около 12% стоимости. Mazda 6 за тот же период обесценится на пару процентов больше — правда, с нынешним ростом цен эти размышления рискуют стать теоретическими.
В целом получается, что каждый пройденный километр у этой пары обойдется в схожие деньги.
Резюме
Если машина для вас — не более чем средство передвижения, то лучше взять новый Cerato. Смотрится неплохо, вместителен, гарантия хорошая: 5 лет, пусть и с оговорками. Надежное и спокойное средство передвижения на несколько лет.
Но если хочется огонька, души, эмоций — ищите свежую Мазду. Она и смотрится, и едет вкусно. Пусть вас не смущают сколы и потертости на кузове или тот факт, что вы не будете первым владельцем по ПТС. А большой козырь «шестерки» в том, что в трехлетнем возрасте она ещё долго останется надежной и в этом смысле едва ли уступит новому Kia.