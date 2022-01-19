Что взять за 2 млн руб.: новый Kia против трехлетней Mazda

Смотрим, сколько лоска потеряла японская «шестерка» за три года и на что способен Cerato.

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Что творится с ценами? Kia Cerato стоит почти два миллиона. Два миллиона за обычный корейский седан гольф-класса!

На вторичке ситуация не лучше. За те же деньги можно купить более крупный двух-трехлетний седан, далеко не премиальный. Например, найденная нами Мазда 6 выпуска 2018 года — с двухлитровым мотором, автоматом и пробегом 67 тысяч км. Три года назад, будучи новой, эта машина стоила тех же денег!

Новый Cerato на 23 см короче, при этом у них даже моторы с коробками похожи: двухлитровые атмосферники по 150 сил и шестиступенчатые автоматы.

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Где удобнее?

Cerato и Mazda 6 — из разных классов. Да, Kia меньше, но... вместительнее! И на втором ряду места больше, и в багажник больше влезает.

Однако класс определяется не только габаритами, но и тем, как воспринимается качество. Тут «шестерка» явный фаворит. Более дорогие материалы, больше мягкого пластика, мелочи вроде отъезжающей шторки подстаканников… Еще не первый класс, но на этом фоне Cerato — лишь просторный эконом.