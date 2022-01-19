6 нескучных фактов о самом (пожалуй!) неординарном автобусе СССР

Автобус ЛАЗ-695 выпускали 55 лет — до 2010 года. Он стал самой массовой моделью Львовского автобусного завода: собрали почти 250 тысяч экземпляров! И в его богатой истории найдется много потрясающих событий.

Автобус с автоматом?

Материалы по теме 6 главных иномарок, которые помогали нам строить социализм

Двухступенчатую гидромеханическую коробку специалисты ЛАЗа разработали совместно с НАМИ.

Ее планировали устанавливать на ЛАЗ-695. Но возникла проблема — агрегат получился очень тяжелым. Ставить его в заднюю часть автобуса, которая и так перегружена, было нельзя. Ведь там же располагался и двигатель.

Зато у переднемоторного ЛиАЗ-677, которому и достался этот автомат, такой проблемы не было. Двигатель, автомат и ведущий мост равномерно распределили нагрузку по кузову.

На пружинах и рессорах

Одним из интересных новшеств автобуса ЛАЗ-695 стала оригинальная рессорно-пружинная подвеска, которую разработали совместно с НАМИ. Благодаря такому решению характеристика подвески была нелинейной. С увеличением загрузки вместе с рессорами начинали работать пружины, и жесткость подвески увеличивалась.

Таким образом, как бы ни был заполнен автобус, плавность хода оставалась неизменной.

Рессорно-пружинная подвеска стала одним из оригинальных признаков ЛАЗов.

Сзади тепло, впереди холодно!

Один из главных недостатков ЛАЗа — плохое отопление. Причем система была мощной — причина в другом.

Мотор располагался сзади, теплый воздух от него двигался против движения и едва доходил до середины салона. Потому передним пассажирам и водителю было очень холодно. Позже на ЛАЗе появился дополнительный фен-отопитель, и проблема ушла.

Самым комфортным и теплым местом в салоне был задний ряд.

Люк для носилок

Материалы по теме 5 забытых советских автобусов, от которых тепло на душе

На ранних ЛАЗах в передней части располагался неказистый люк, портивший облик. Но таково было требование Министерства обороны.

В случае войны автобусы планировалось использовать как санитарные машины. Люк был необходим для загрузки носилок. Ведь штатные двери для этого были слишком узкими.

Также у ранних автобусов в кабину водителя вела собственная дверь по левому борту. Но и от нее со временем отказались.

Санитарный люк в переднюю часть ЛАЗ-695 врезали вплоть до 1991 года.

Конечная — Чернобыль

ЛАЗу-695Н довелось сыграть большую роль в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Весной 1986 года колонны львовских автобусов эвакуировали жителей Припяти.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

В тот же год для работ по ликвидации Министерство автомобильной промышленности СССР заказало Львовскому автозаводу создать партию из пяти специальных автобусов ЛАЗ-692 с защитой от гамма-излучения и радиоактивной пыли. Их разработали в течение месяца.

Окна прикрывали свинцовые листы. На крыше устанавливали системы фильтрации воздуха. В процессе работы автобусы подверглись сильному радиоактивному облучению и после выполнения своей задачи были утилизированы, навсегда оставшись в зоне отчуждения.

В космос на автобусе

ЛАЗ стал неизменным космическим автобусом страны. А началось все 12 апреля 1961 года, когда первого космонавта Земли, Юрия Гагарина, к стартовой площадке вез ЛАЗ-695Б.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Внешне это был абсолютно стандартный автобус, но внутри всё было по-другому. Как именно доработать автобус для перевозки космонавтов, никто толком не знал. Инженеры действовали интуитивно. Главным отличием была герметизация и система фильтрации воздуха внутри для защиты от пыли.

В салоне было всего десять сидячих мест — два для космонавтов (Гагарина и его дублера Германа Титова), а также для врачей, технических специалистов и кинооператоров.

Первый космический автобус отработал шесть лет. После его заменили на новую модель ЛАЗ-695Е. И с тех пор львовские автобусы неизменно доставляют космонавтов к стартовым площадкам.

Часть истории!

Пару лет назад ЛАЗ окончательно прекратил свое существование — производственные корпуса снесли. История завода, длившаяся почти 70 лет, закончилась. Но из нее еще можно многое почерпнуть. И эти любопытные факты о самом массовом львовском автобусе — только малая ее часть.

Поддержать хорошее состояние узлов и агрегатов автомобиля поможет американская автохимия Cyclo и присадки SUPROTEC. О том, как правильно обслуживать автомобиль, читайте в книгах издательства «За рулем».

«За рулем» теперь можно читать в Facebook.