Узкие шины для зимы лучше? Не всегда! Неожиданный вывод испытателей

Есть автовладельцы, которые ратуют только за узкую резину, и есть сторонники широкой. И те, и другие неправы.

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Лучшими шинами для вашего автомобиля будут те, которые рекомендованы заводом-изготовителем.

Есть некоторый диапазон размеров, которым можно воспользоваться. Если взять для примера Ладу Весту, то этот показатель составит от 185/65R15 до 195/55R16.

Для зимы

18 лет назад один из наших тест-пилотов Сергей Воскресенский пытался разобраться в вопросе из заголовка статьи. Испытания шин проводились на универсале ВАЗ-2111. На автомобиль поочередно была установлена резина 185/65R14 и 175/6514. Покрышки с такими характеристиками были разрешены заводом.

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Первое впечатление после стандартных упражнений в условиях полигона было таким:

— Узкая шина 175/65 R14 с первых минут знакомства подкупает четким, стабильным поведением автомобиля на заснеженной дороге. В этой обуви «одиннадцатая» весьма терпима к колеям и прочим огрехам зимнего покрытия, почти не утомляет водителя рысканьем даже на высокой (120–130 км/ч) скорости. Нельзя не отметить хорошую способность шины проглатывать мелкие неровности, которыми так изобилует зимняя дорога. Похоже, практика с первых минут знакомства подтверждает исходную теорию о превосходстве узкой шины в зимних условиях. Да и наши экстремальные упражнения на извилистой трассе полигона словно вторят ей — по крайней мере, с позиций управляемости. Как-никак лучшее время прохождения и хорошо прогнозируемое управление скольжениями.

Однако традиционные замеры сцепных свойств заставляют не спешить с выводами, хотя поначалу более мощная (185/65R14) покрышка не производит должного впечатления. Она не только жестче и вибронагруженнее на мелких неровностях. Эта шина активнее реагирует на рыхлость покрытия, «всплывая» на снегу там, где узкая ехала без проблем. Отсюда нервозность в поведении машины и постоянная борьба с рысканьем даже в небольшой колее. В то же время и на обычной дороге заметно: как только автомобиль попадает на гладкие и ровные участки, широкий протектор лучше цепляется, причем не важно, что под колесами — укатанный снег или лед. И получается, что при всем коварстве шин в рыхлом снегу ВАЗ-2111 гораздо стабильнее проезжает участки виражей, раскатанные до зеркального блеска.

На более широких покрышках получаются лучшие показатели при разгоне и торможении. Но широким шинам более по нраву гладкие участки дорог. То же самое наблюдается и на льду. При всех стараниях испытателя воспользоваться достоинствами узких шин, широкие все-таки немного лучше. Для асфальтовых дорог такие покрышки предпочтительнее. В подобных условиях многие зимние покрышки имеют размазанный «ватный» отклик. И избавиться от этого помогает именно переход на более широкие шины. В общем, ожидания оправдались, но лишь частично.

5 выводов по результатам теста

Для водителей с малым опытом зимнего вождения узкие покрышки подойдут лучше. Для регионов с плохими и редко чистящимися дорогами лучше выбирать узкие шины. Для более ухоженных зимних дорог предпочтительны покрышки с широким протектором. Однако не стоит забывать о нервозном поведении такой резины при езде по рыхлому снегу. При этом даже на рыхлом снегу широкая покрышка имеет лучший тормозной эффект. В сравнении с широкими покрышками узкие, «обутые» на меньший диаметр диска, оказываются почти на четверть дешевле. Однако износ у широких шин не такой быстрый.





Современные покрышки

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Пять лет назад группа по тестированию шин провела сравнение Nokian Hakkapeliitta R2. Для сравнения выбрали два размера: 205/55 R16 и 225/45 R17. Покрышки сравнивали на VW Golf.

Ниже — выводы испытателей.

По всем показателям «маленькие» покрышки превзошли «большие». От них больше комфорта: меньше шум и более мягкая реакция на неровностях.

При движении по заснеженным дорогам на большой скорости на шинах R16 машина едет стабильнее, управляется точнее. Хотя разница и незначительная, но все же в пользу «шестнадцатой» резины. С этими покрышками управляемость Гольфа показывает хорошие результаты на скольжениях.

По степени проходимости узкие покрышки снова выдают хороший результат. Они лучше справляются с сугробами, чем широкие шины.

«Шестнадцатые» шины лучше подходят для движения по лужам и снежной каше. Если вы любитель проехаться по заснеженной дороге с ветерком, то эта резина понравится вам больше.





Для лета

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Преимущества летних шин с более широким профилем:

они имеют увеличенный эксплуатационный пробег;

способствуют сокращению тормозного пути;

лучше сцепление с дорожным полотном, особенно при движении на большой скорости;

автомобиль на широких шинах имеет привлекательный внешний вид.

К основному минусу широких шин можно отнести их склонность к аквапланированию. Если асфальтовое покрытие будет иметь небольшую колею, то придется немного «ловить дорогу». Большая ширина покрышки также влияет на увеличенный износ плечевых участков протектора. Связано это с разностью расстояний, которое в процессе поворота преодолевает внешняя и внутренняя часть колеса.