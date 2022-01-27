По цене новой Гранты Кросс, но настоящий кроссовер? Это реально!

Скорее всего, при выборе альтернативы этот вариант не будет у вас в списке очевидных. А зря!

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Минимум 725 900 рублей — столько стоит сейчас самая простая Lada Granta Cross с 90-сильным восьмиклапанником и МКП. И это цена на официальном сайте, то есть рекомендованная заводом. Сколько попросит за такую машину ваш дилер? Наверное, мы не сильно ошибемся, если скажем «под миллион». И как бы ни была привлекательна «кроссовая» Гранта с ее высоким клиренсом и непробиваемой подвеской, среди авто с пробегом можно поискать варианты поинтереснее.

Вероятно, при выборе альтернативы Гранте этот вариант не будет у вас в списке самых очевидных: все-таки, решившись на замену нового автомобиля подержанным, хочется остановиться на чем-то совсем «немного б/у». А зря! Ведь эти машины не случайно называют эталоном надежности.

За сумму в пределах миллиона вы сможете себе позволить Toyota RAV4 2007–2008 года с пробегом около 250 тысяч км. Но бояться возраста и километража не стоит. «Рафик» третьего поколения отличается высочайшей ликвидностью.

Обычно в этом месте рассказа мы называем проблемные двигатели, но в данном случае их просто нет. И 1AZ-FE (2,0 л), и «старший» 2AZ-FE (2,4 л) без проблем преодолевают 350–400 тысяч км. Стоит лишь раз в 100–150 тысяч км менять насос охлаждающей жидкости, и совсем изредка — подтекающий сальник коленчатого вала. И да, 4-диапазонный автомат Aisin отличается совсем не современной медлительностью в работе, зато по надежности сравним с механикой — конечно, при качественном плановом обслуживании.





Слабые места, пусть и совсем немногочисленные, все же есть: это не слишком высокая стойкость ЛКП, сравнительно слабая износостойкость интерьера, нежная рулевая рейка. Но тут, по большей части, дело будет в конкретном владельце.





Зато вы получите комфорт, полный привод и АКП — то есть как минимум три вещи, которыми Granta Cross похвастать ну никак не может.

Не нравится «рафик»? У нас есть для вас еще три варианта!

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Фото: Toyota