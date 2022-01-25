Автобусы ЛИАЗ с АКП Allison: полный отчет по экономии топлива — журнал За рулем

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Автобусы ЛИАЗ с АКП Allison: полный отчет по экономии топлива

Крупнейший государственный перевозчик Тверской области отчитался о пробеге (свыше 100 000 км) и расходе 15 автобусов ЛИАЗ 4292.60, оснащенных американской автоматической коробкой Allison. Показатели — отличные.

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«Верхневолжское АТП» обслуживает основную часть маршрутов Твери и Калининского района Тверской области. Предприятие реализует новую модель региональных перевозок: автобусы оснащены автоматическими коробками передач, современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда и системами климат-контроля.

Автобусы ЛИАЗ 4292.60 в модификации с 2 дверями и 27 посадочными местами перевозчик приобрел в конце февраля 2020 года. Городской низкопольный автобус среднего класса оснащен 210-сильным двигателем ЯМЗ-53403, отвечающим нормам Евро-5. Коробка передач — полностью автоматическая, шестиступенчатая Allison T2100.

Подробнее об этом и не только читайте на сайте журнала «Рейс».

Автобусы ЛИАЗ с АКП Allison: полный отчет по экономии топлива

Рассказывает Роман Хульгин, главный инженер компании «Верхневолжское АТП»:

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— Техника активно эксплуатируется уже более года. Основное преимущество новых автобусов ЛИАЗ 4292.60 с АКП Allison — это топливная экономичность. Весной и осенью при выключенном кондиционере автобусы, обслуживающие пригородные маршруты, потребляют, в среднем, до 25 л топлива на 100 км пробега. Для машин, работающих в городе, этот показатель составляет 32,5 л. При эксплуатации с включенным кондиционером расход пригородных автобусов достигает 26,7 л, а городских — 34,8 л. Зимой, при активно используемом предпусковом отопителе, расход составляет 29,3 и 38 л для пригородных и городских автобусов соответственно. А ведь завод-изготовитель заявляет в среднем 46 л на 100 км!

Примечательно, что расход даже ниже, чем у аналогичных автобусов, оборудованных автоматами другого производителя,- опыт эксплуатации таких машин у нас также есть. Прогнозируем, что автобусы с автоматической коробкой Allison окупятся довольно быстро.

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За год эксплуатации пробег 15 автобусов превысил 100 000 км. Их обслуживание ограничилось обычной заменой масла и соответствующих расходников. Поэтому простоя техники не возникло — буквально на следующий день машины уже были на маршрутах.

Водители хорошо отзываются об автобусах с АКП Allison — особенно те, что раньше управляли только машинами с МКП.

В ближайшее время запланирована поставка очередной партии таких машин: наш парк пополнят 28 новых автобусов ЛИАЗ 4292.60 с АКП Allison.

Автобусы ЛИАЗ с АКП Allison: полный отчет по экономии топливаШестиступенчатая автоматическая коробка передач Allison T2100.
Шестиступенчатая автоматическая коробка передач Allison T2100.

Шестиступенчатая коробка передач Allison T2100 — эффективное решение для городских и пригородных автобусов среднего класса.
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За оптимальный режим работы двигателя отвечает специальный алгоритм переключения передач. Он же способствует и снижению расхода топлива.

Для рентабельности парка немаловажно и то, что машины с АКП не простаивают из-за сожженного сцепления — серьезной проблемы автобусов на механике.

Удобство управления габаритным транспортом в условиях плотного городского трафика — еще одно преимущество, которое отмечает перевозчик. АКП Allison обеспечивает динамичный и плавный разгон и высокую маневренность автобуса. Кроме того, водителю не нужно отвлекаться на переключение передач, а значит, он полностью сконцентрирован на управлении и лучше контролирует дорожную обстановку. Так что и с точки зрения комфорта и безопасности пассажиров автобусы с АКП Allison зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Автобусы ЛИАЗ с АКП Allison: полный отчет по экономии топливаВ ближайшее время автопарк перевозчика пополнят 28 новых ЛИАЗов-4292.60 с АКП Allison.
В ближайшее время автопарк перевозчика пополнят 28 новых ЛИАЗов-4292.60 с АКП Allison.

Технические характеристики*

Входная мощность, л. с. (кВт)

300 (224)

Крутящий момент на входе, Н·м

780

Передаточные числа трансмиссии

Первая передача

3.10:1

Вторая передача

1.81:1

Третья передача

1.41:1

Четвертая передача

1.00:1

Пятая передача

0.71:1

Шестая передача

0.61:1

Задний ход

—4.49:1

Передаточные числа гидротрансформатора

TC-210

2.05

TC-211

1.91

TC-221

1.73

TC-222

1.58

.

*Allison T2100 (параметры стандартной версии трансмиссии модели 2100. Технические характеристики отличаются в зависимости от модификаций и дополнительных опций трансмиссии)

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Allison Transmission (NYSE: ALSN) — разработчик и производитель систем привода, крупнейший в мире производитель полностью автоматических коробок передач для среднетоннажного и тяжелого коммерческого транспорта. Продукцию Allison используют в развозных грузовиках, мусороуборочной, строительной, пожарной и аварийно-спасательной технике, автобусах, автодомах, спецтехнике для нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, военных колесных и гусеничных машинах.


Компания основана в 1915 году. Штаб-квартира находится в Индианаполисе (штат Индиана, США). Allison осуществляет деятельность в более чем 150 странах мира, ее производственные предприятия находятся в США, Венгрии, Индии. Сбытовая и сервисная сеть включает в себя более 1400 авторизованных дистрибьюторов и дилеров по всему миру.



Фото: «Верхневолжское АТП»

Автобусы ЛИАЗ с АКП Allison: полный отчет по экономии топлива

Крупнейший государственный перевозчик Тверской области отчитался о пробеге (свыше 100 000 км) и расходе 15 автобусов ЛИАЗ 4292.60, оснащенных американской автоматической коробкой Allison. Показатели — отличные.

Автобусы ЛИАЗ с АКП Allison: полный отчет по экономии топлива — фото 1308434Автобусы ЛИАЗ с АКП Allison: полный отчет по экономии топлива — фото 1308433Автобусы ЛИАЗ с АКП Allison: полный отчет по экономии топлива — фото 1308431Автобусы ЛИАЗ с АКП Allison: полный отчет по экономии топлива
Автобусы ЛИАЗ с АКП Allison: полный отчет по экономии топлива

Крупнейший государственный перевозчик Тверской области отчитался о пробеге (свыше 100 000 км) и расходе 15 автобусов ЛИАЗ 4292.60, оснащенных американской автоматической коробкой Allison. Показатели — отличные.

Автобусы ЛИАЗ с АКП Allison: полный отчет по экономии топлива — фото 1308433Автобусы ЛИАЗ с АКП Allison: полный отчет по экономии топлива — фото 1308434Автобусы ЛИАЗ с АКП Allison: полный отчет по экономии топлива — фото 1308431Автобусы ЛИАЗ с АКП Allison: полный отчет по экономии топлива
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