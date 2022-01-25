Автобусы ЛИАЗ с АКП Allison: полный отчет по экономии топлива

Крупнейший государственный перевозчик Тверской области отчитался о пробеге (свыше 100 000 км) и расходе 15 автобусов ЛИАЗ 4292.60, оснащенных американской автоматической коробкой Allison. Показатели — отличные.

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«Верхневолжское АТП» обслуживает основную часть маршрутов Твери и Калининского района Тверской области. Предприятие реализует новую модель региональных перевозок: автобусы оснащены автоматическими коробками передач, современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда и системами климат-контроля.

Автобусы ЛИАЗ 4292.60 в модификации с 2 дверями и 27 посадочными местами перевозчик приобрел в конце февраля 2020 года. Городской низкопольный автобус среднего класса оснащен 210-сильным двигателем ЯМЗ-53403, отвечающим нормам Евро-5. Коробка передач — полностью автоматическая, шестиступенчатая Allison T2100.

Подробнее об этом и не только читайте на сайте журнала «Рейс».

Рассказывает Роман Хульгин, главный инженер компании «Верхневолжское АТП»:

— Техника активно эксплуатируется уже более года. Основное преимущество новых автобусов ЛИАЗ 4292.60 с АКП Allison — это топливная экономичность. Весной и осенью при выключенном кондиционере автобусы, обслуживающие пригородные маршруты, потребляют, в среднем, до 25 л топлива на 100 км пробега . Для машин, работающих в городе, этот показатель составляет 32,5 л. При эксплуатации с включенным кондиционером расход пригородных автобусов достигает 26,7 л, а городских — 34,8 л. Зимой, при активно используемом предпусковом отопителе, расход составляет 29,3 и 38 л для пригородных и городских автобусов соответственно. А ведь завод-изготовитель заявляет в среднем 46 л на 100 км !

Примечательно, что расход даже ниже, чем у аналогичных автобусов, оборудованных автоматами другого производителя,- опыт эксплуатации таких машин у нас также есть. Прогнозируем, что автобусы с автоматической коробкой Allison окупятся довольно быстро.

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За год эксплуатации пробег 15 автобусов превысил 100 000 км. Их обслуживание ограничилось обычной заменой масла и соответствующих расходников. Поэтому простоя техники не возникло — буквально на следующий день машины уже были на маршрутах.

Водители хорошо отзываются об автобусах с АКП Allison — особенно те, что раньше управляли только машинами с МКП.

В ближайшее время запланирована поставка очередной партии таких машин: наш парк пополнят 28 новых автобусов ЛИАЗ 4292.60 с АКП Allison.

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач Allison T2100.

Шестиступенчатая коробка передач Allison T2100 — эффективное решение для городских и пригородных автобусов среднего класса.

За оптимальный режим работы двигателя отвечает специальный алгоритм переключения передач. Он же способствует и снижению расхода топлива.

Для рентабельности парка немаловажно и то, что машины с АКП не простаивают из-за сожженного сцепления — серьезной проблемы автобусов на механике.

Удобство управления габаритным транспортом в условиях плотного городского трафика — еще одно преимущество, которое отмечает перевозчик. АКП Allison обеспечивает динамичный и плавный разгон и высокую маневренность автобуса. Кроме того, водителю не нужно отвлекаться на переключение передач, а значит, он полностью сконцентрирован на управлении и лучше контролирует дорожную обстановку. Так что и с точки зрения комфорта и безопасности пассажиров автобусы с АКП Allison зарекомендовали себя с лучшей стороны.

В ближайшее время автопарк перевозчика пополнят 28 новых ЛИАЗов-4292.60 с АКП Allison.

Технические характеристики*

Входная мощность, л. с. (кВт) 300 (224) Крутящий момент на входе, Н·м 780 Передаточные числа трансмиссии Первая передача 3.10:1 Вторая передача 1.81:1 Третья передача 1.41:1 Четвертая передача 1.00:1 Пятая передача 0.71:1 Шестая передача 0.61:1 Задний ход —4.49:1 Передаточные числа гидротрансформатора TC-210 2.05 TC-211 1.91 TC-221 1.73 TC-222 1.58 . *Allison T2100 (параметры стандартной версии трансмиссии модели 2100. Технические характеристики отличаются в зависимости от модификаций и дополнительных опций трансмиссии)



Материалы по теме Новые двигатели ЯМЗ — на экспорт и не только Allison Transmission (NYSE: ALSN) — разработчик и производитель систем привода, крупнейший в мире производитель полностью автоматических коробок передач для среднетоннажного и тяжелого коммерческого транспорта. Продукцию Allison используют в развозных грузовиках, мусороуборочной, строительной, пожарной и аварийно-спасательной технике, автобусах, автодомах, спецтехнике для нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, военных колесных и гусеничных машинах.

Компания основана в 1915 году. Штаб-квартира находится в Индианаполисе (штат Индиана, США). Allison осуществляет деятельность в более чем 150 странах мира, ее производственные предприятия находятся в США, Венгрии, Индии. Сбытовая и сервисная сеть включает в себя более 1400 авторизованных дистрибьюторов и дилеров по всему миру.

Опыт эксплуатации электробусов ЛиАЗ

Сочлененные автобусы ЛиАЗ

Полунизкопольный междугородний автобус ЛИАЗ-5292.65-03

Фото: «Верхневолжское АТП»