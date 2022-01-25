5 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson — журнал За рулем

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5 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson

Российские продажи нынешнего поколения модели стартовали летом прошлого года. Tucson по-прежнему один из самых популярных кроссоверов в стране. Чем же он примечателен?

1. Сервис Bluelink

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Отличительная особенность корейского кроссовера — продвинутый телематический сервис Bluelink, позволяющий управлять автомобилем с помощью мобильного приложения.

Прямо со смартфона можно открывать и закрывать замки, складывать боковые зеркала, включать фары, поднимать и опускать стекла, управлять двигателем, климатической системой и сигнализацией.

А еще Bluelink проводит автоматическую техническую диагностику после каждого запуска двигателя.

5 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson

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2. Широкий выбор модификаций

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Специально для российского рынка Hyundai предлагает два бензиновых мотора (2.0 мощностью 149 л.с. и 2.5 мощностью 190 л.с.), а также один дизельный (186 л.с.). Но главное, Tucson — один из немногих кроссоверов на нашем рынке, доступный как с автоматом, так и с механической коробкой передач.

Цены стартуют с отметки в 2 009 000 рублей за версию Classic с шестиступенчатой механикой и передним приводом. За версию с автоматом и полным приводом придется выложить минимум 2 259 000 (комплектация Family). В такой машине уже будет все самое необходимое: двухзонный климат, камера заднего вида и задний парктроник, подогрев руля и упомянутый Bluelink с дистанционным запуском двигателя. Оптимальный набор!

5 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson

5 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson

5 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson

3. Пакет Smart Sense

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Для покупателей двух топовых комплектаций Lifestyle и Prestige доступен этот пакет систем безопасности:

  • система автоматического торможения перед препятствием спереди с функцией предотвращения столкновений при проезде перекрестков (FCA-JT)
  • адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) и интеллектуальным ограничителем скорости (ISLA)
  • система автоматического управления дальним светом (HBA)
  • система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA)
  • система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA)
  • ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA)
  • система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA)
  • система слежения за состоянием водителя (DAW)
  • система безопасного выхода (SEW, только предупреждение)
  • Система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA)

За пакет опций Smart Sense придется доплатить 115 000 руб.

4. Легко продать

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По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), Hyundai Tucson входит в топ-25 самых продаваемых автомобилей в России.

Если смотреть на сегмент кроссоверов в ценовой категории от 2 до 3 млн руб., то Tucson окажется в первой десятке по продажам. По средневзвешенной цене в своей категории Hyundai Tucson уступает только Mitsubishi Outlander. А чем популярнее автомобиль, тем быстрее он найдет своего покупателя на вторичном рынке.

5 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson

5. Можно купить онлайн

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Принять участие в розыгрыше автомобилей

В наше время получить автомобиль в дилерском центре без многомесячного ожидания или переплаты за «допы» — задача не из легких. И тут Tucson выгодно отличается возможностью покупки онлайн, а также вариантом подписки на год без залога и первоначального взноса всего за 48 900 руб. в месяц.

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Взгляните на наш подробный видеообзор этого кроссовера:


Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Hyundai Tucson — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное Гран-при , и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

5 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.


5 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson

Российские продажи нынешнего поколения модели стартовали летом прошлого года. Tucson по-прежнему один из самых популярных кроссоверов в стране. Чем же он примечателен?

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5 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson

Российские продажи нынешнего поколения модели стартовали летом прошлого года. Tucson по-прежнему один из самых популярных кроссоверов в стране. Чем же он примечателен?

5 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson — фото 13094325 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson — фото 13093915 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson — фото 13093945 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson — фото 13093925 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson — фото 13093865 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson — фото 13094145 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson
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5 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson
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