5 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson

1. Сервис Bluelink
Отличительная особенность корейского кроссовера — продвинутый телематический сервис Bluelink, позволяющий управлять автомобилем с помощью мобильного приложения.
Прямо со смартфона можно открывать и закрывать замки, складывать боковые зеркала, включать фары, поднимать и опускать стекла, управлять двигателем, климатической системой и сигнализацией.
А еще Bluelink проводит автоматическую техническую диагностику после каждого запуска двигателя.
2. Широкий выбор модификаций
Специально для российского рынка Hyundai предлагает два бензиновых мотора (2.0 мощностью 149 л.с. и 2.5 мощностью 190 л.с.), а также один дизельный (186 л.с.). Но главное, Tucson — один из немногих кроссоверов на нашем рынке, доступный как с автоматом, так и с механической коробкой передач.
Цены стартуют с отметки в 2 009 000 рублей за версию Classic с шестиступенчатой механикой и передним приводом. За версию с автоматом и полным приводом придется выложить минимум 2 259 000 (комплектация Family). В такой машине уже будет все самое необходимое: двухзонный климат, камера заднего вида и задний парктроник, подогрев руля и упомянутый Bluelink с дистанционным запуском двигателя. Оптимальный набор!
3. Пакет Smart Sense
Для покупателей двух топовых комплектаций Lifestyle и Prestige доступен этот пакет систем безопасности:
- система автоматического торможения перед препятствием спереди с функцией предотвращения столкновений при проезде перекрестков (FCA-JT)
- адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) и интеллектуальным ограничителем скорости (ISLA)
- система автоматического управления дальним светом (HBA)
- система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA)
- система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA)
- ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA)
- система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA)
- система слежения за состоянием водителя (DAW)
- система безопасного выхода (SEW, только предупреждение)
- Система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA)
За пакет опций Smart Sense придется доплатить 115 000 руб.
4. Легко продать
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), Hyundai Tucson входит в топ-25 самых продаваемых автомобилей в России.
Если смотреть на сегмент кроссоверов в ценовой категории от 2 до 3 млн руб., то Tucson окажется в первой десятке по продажам. По средневзвешенной цене в своей категории Hyundai Tucson уступает только Mitsubishi Outlander. А чем популярнее автомобиль, тем быстрее он найдет своего покупателя на вторичном рынке.
5. Можно купить онлайн
В наше время получить автомобиль в дилерском центре без многомесячного ожидания или переплаты за «допы» — задача не из легких. И тут Tucson выгодно отличается возможностью покупки онлайн, а также вариантом подписки на год без залога и первоначального взноса всего за 48 900 руб. в месяц.
***
Взгляните на наш подробный видеообзор этого кроссовера:
Номинант Гран-при «За рулем»
К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Hyundai Tucson — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!
Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное , и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Подробнее о новом Hyundai Tucson читайте здесь.
- Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки должны находиться в багажнике любого автомобиля. Но лучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.