5 причин задуматься о покупке Hyundai Tucson

Российские продажи нынешнего поколения модели стартовали летом прошлого года. Tucson по-прежнему один из самых популярных кроссоверов в стране. Чем же он примечателен?

1. Сервис Bluelink

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Отличительная особенность корейского кроссовера — продвинутый телематический сервис Bluelink, позволяющий управлять автомобилем с помощью мобильного приложения.

Прямо со смартфона можно открывать и закрывать замки, складывать боковые зеркала, включать фары, поднимать и опускать стекла, управлять двигателем, климатической системой и сигнализацией.

А еще Bluelink проводит автоматическую техническую диагностику после каждого запуска двигателя.

2. Широкий выбор модификаций

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Специально для российского рынка Hyundai предлагает два бензиновых мотора (2.0 мощностью 149 л.с. и 2.5 мощностью 190 л.с.), а также один дизельный (186 л.с.). Но главное, Tucson — один из немногих кроссоверов на нашем рынке, доступный как с автоматом, так и с механической коробкой передач.

Цены стартуют с отметки в 2 009 000 рублей за версию Classic с шестиступенчатой механикой и передним приводом. За версию с автоматом и полным приводом придется выложить минимум 2 259 000 (комплектация Family). В такой машине уже будет все самое необходимое: двухзонный климат, камера заднего вида и задний парктроник, подогрев руля и упомянутый Bluelink с дистанционным запуском двигателя. Оптимальный набор!

3. Пакет Smart Sense

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Для покупателей двух топовых комплектаций Lifestyle и Prestige доступен этот пакет систем безопасности:

система автоматического торможения перед препятствием спереди с функцией предотвращения столкновений при проезде перекрестков (FCA-JT)

адаптивный круиз-контроль (SCC) с ассистентом движения в пробке (LVDA) и интеллектуальным ограничителем скорости (ISLA)

система автоматического управления дальним светом (HBA)

система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA)

система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA)

ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA)

система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA)

система слежения за состоянием водителя (DAW)

система безопасного выхода (SEW, только предупреждение)

Система распознавания присутствия пассажиров сзади (ROA)

За пакет опций Smart Sense придется доплатить 115 000 руб.

4. Легко продать

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По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), Hyundai Tucson входит в топ-25 самых продаваемых автомобилей в России.

Если смотреть на сегмент кроссоверов в ценовой категории от 2 до 3 млн руб., то Tucson окажется в первой десятке по продажам. По средневзвешенной цене в своей категории Hyundai Tucson уступает только Mitsubishi Outlander. А чем популярнее автомобиль, тем быстрее он найдет своего покупателя на вторичном рынке.

5. Можно купить онлайн

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В наше время получить автомобиль в дилерском центре без многомесячного ожидания или переплаты за «допы» — задача не из легких. И тут Tucson выгодно отличается возможностью покупки онлайн, а также вариантом подписки на год без залога и первоначального взноса всего за 48 900 руб. в месяц.

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Взгляните на наш подробный видеообзор этого кроссовера:

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Hyundai Tucson — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное , и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.



