9 пунктов инструкции к авто, которым нельзя верить

Эксперт «За рулем» рекомендует менять масло и крепить колеса, не обращая внимания на мануал.

Замена масла в двигателе

Материалы по теме Узкие шины для зимы лучше? Не всегда! Неожиданный вывод испытателей

В инструкциях к некоторым автомобилям, выпущенным десять лет назад, можно было прочитать рекомендации о замене масла через каждые 30 000 км.

Взглянем на инструкцию к Chevrolet Aveo прошлого поколения:

Двигатель 1,4 — замена масла каждые 30 000 км, но не позднее чем через 1 год. Если автомобиль эксплуатируется в неблагоприятных условиях: вождение на короткие дистанции, длительный холостой ход, езда по грунтовым дорогам — замена моторного масла и фильтра через каждые 15 000 км или 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.

Если следовать этим рекомендациям, то двигатель не сможет проездить даже 100 000 км.

Как правильно? В инструкциях к современным автомобилям наконец-то начали указывать правильные сроки замены масла, а не увеличенные, навязанные маркетологами. В нормальном режиме эксплуатации рекомендуется производить замену через 15 000 км или один раз в год. В условиях повышенных нагрузок замена масла должна проходить через 7500 км или каждые 6 месяцев.

Замена масла в АКП

Здесь все еще хуже. Большинство производителей коробок-автоматов и вариаторов ограничивают свои рекомендации редкой проверкой уровня масла в агрегате. В сервисной книжке вообще нет указаний насчет замены рабочей жидкости.

Из этой таблицы можно увидеть, что в инструкции к Hyundai Creta прошлого поколения так и сказано: «Коробка-автомат не нуждается в проверке и техобслуживании».

Замена масла в трансмиссии

Ремонтантная практика показывает, что масло в АКП служит от 45 000 до 60 000 км. После этого пробега оно подлежит обязательной замене. При тяжелых условиях эксплуатации в виде низких температур, частых пробуксовках и буксировке прицепа менять рабочую жидкость нужно чаще. Эти рекомендации касаются и роботизированных коробок.

Речь пойдет о раздаточных коробках, механических КП и редукторах передних и задних мостов. В заводских руководствах по эксплуатации, как правило, нет ни слова о необходимости замены масла.

Как правильно? Опыт эксплуатации наших редакционных машин Lada Largus и Chevrolet Aveo показывает, что менять масло в МКП нужно не реже, чем через 60 000 км. Менять рабочую жидкость в редукторах полноприводных автомобилей следует еще чаще.

Прогрев двигателя

Многие считают, что современные двигатели не нуждаются в прогреве. Об этом тоже можно прочитать в инструкциях по их эксплуатации.

К примеру, на дисплее Audi Q7 можно прочесть уведомление, что прогрев двигателя в режиме холостого хода отрицательно скажется на толщине кошелька владельца.

Материалы по теме Новые основания для проверки машин на дорогах

Как правильно? На самом деле, каким бы современным ни был двигатель, он все равно нуждается в прогреве. Это касается также вариаторов и АКП. Резкая нагрузка может привести к поломке агрегатов. В морозы рекомендуется хотя бы кратковременный прогрев, около пяти минут. Можно начать медленное движение. За счет небольшой нагрузки прогреется двигатель и АКП.

Только качественный антифриз

В инструкции к Renault Kaptur четко прописано, что доливать следует только антифриз. А вот для Creta допускается добавление воды.

Как правильно? В инструкциях большинства автомобилей прописано, что при низком уровне ОЖ доливать нужно только антифриз. Таким образом автопроизводители перестраховываются. Дешевле же долить воды, и лучше дистиллированной. Приобрести ее можно в аптеке или магазине запчастей. Не более литра воды угрозы замерзания не представляет. Если пришлось доливать больше, то при первой возможности необходимо сменить антифриз.

Крепление колес

Для некоторых автомобилей инструкцией запрещается смазка колесных гаек. Это предотвращает их самопроизвольное откручивание. В случае отсутствия запрета мы рекомендуем смазывать конический участок и резьбу болта или гайки. Если прописан конкретный запрет, то можно смазать тонким слоем «графитки» резьбовую часть колесного крепежа. Это защитит детали от коррозии и обеспечит плавность проворачивания.

Перестановка колес

Ford и АВТОВАЗ рекомендуют каждые 5000 км переставлять колеса: передние назад и наоборот.

В инструкции к Ford Focus III инженеры четко обозначили необходимость посещения шиномонтажа каждые 5000 км.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

В свою очередь, Hyundai/Kia рекомендуют для перестановки колес пользоваться определенной схемой. Наша рекомендация будет проще.

Как правильно? При сезонной смене резины два колеса с наименьшим износом протектора ставить вперед. Причем для правой стороны выбрать наиболее высокий протектор. Колеса с большим износом устанавливайте назад. Толщина протектора влияет на устойчивость колеса к проколам. Резкое снижение давления в передних колесах опаснее, чем на задних.

Буксировка

Порой инструкции могут сильно удивить: «Вытягивание автомобиля, застрявшего в грязи, запрещается». Несложно догадаться, что эта фраза из инструкции к нашей Весте. Естественно, никто не собирается буксировать автомобиль целый километр из полуметровой грязи. Иногда требуется протащить 1–2 метра. Не вызывать же для этого эвакуатор?

Цепи противоскольжения

Материалы по теме Автомобиль зимует на улице — к чему готовиться?

И снова инструкция от Лады Веста: «Допускается использование цепей противоскольжения только для передних колес». Однако если на этой машине заехать на Пиренеи или на границу Франции с Испанией, то там имеются указатели, что дальнейшее движение разрешается только с установкой цепей на все колеса. Согласно нашим ПДД, запрещается одновременная установка шипованных и нешипованных колес. И как быть, если одна ось будет «обута» в цепи, а на второй будет «липучка»?

Наша рекомендация: при сложных дорожных условиях устанавливайте цепи на все колеса. Если на автомобиле размерность передних и задних шин соответствует заводским рекомендациям, то цепи не должны цепляться за элементы кузова.

***

По большому счету, автовладельцы должны строго придерживаться инструкций по эксплуатации автомобиля. Если же в них попадается несуразица, то можно почитать профильные форумы или задать по телефону уточняющий вопрос дилеру. После этого можно будет принять решение.

Рекомендуем проверить наличие и сроки годности основных средств защиты: аптечки, огнетушителя, сигнального жилета и знака аварийной остановки.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Фото: Depositphotos и «За рулем»