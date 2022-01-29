Осевые агрегаты BPW: что о них думают перевозчики

Выбор осевых агрегатов — один из важных пунктов при формировании комплектации прицепов. Мы насчитали как минимум 4 преимущества продукции BPW. Согласятся ли с ними технические специалисты крупных российских перевозчиков?

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BPW — ​ведущий мировой производитель интеллектуальных систем ходовой части для прицепов и полуприцепов. BPW располагает глобальной сетью, в которую входят более 60 собственных компаний, свыше 3200 сервисных центров и десять производственных площадок, в том числе в Германии, Венгрии, Китае, Австралии, Южной Африке и России. О грузовой технике, к слову, более подробно можно прочитать на сайте журнала «Рейс».

Многие отечественные перевозчики отдают предпочтение именно продукции BPW. Вот почему.

1. Широко распространены

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Осевые агрегаты немецкой компании BPW хорошо известны отечественным перевозчикам, работающим в разных уголках России. Их можно встретить на большинстве прицепов известных европейских марок. Оси BPW пользуются спросом и у российских производителей прицепной техники, в частности, Grunwald, «Meusburger Новтрак», FoxTank, «НовосибАРЗ», «Сеспель», «СпецАвто-Восток», НЕФАЗ и др.

2. Для любой техники

Благодаря широкой гамме моделей осевых агрегатов, которые входят в продуктовую линейку BPW, их успешно используют практически на всех типах прицепов: самосвальных, лесовозах, цистернах, контейнеровозах, рефрижераторах и т. д.

3. Доступная цена

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Учитывая заметный рост спроса на свою продукцию, а также большую емкость российского рынка, компания построила в городе Химки Московской области завод по производству осей. Это укрепило позиции фирмы на российском рынке автокомпонентов для коммерческой техники. А локализация производства положительно повлияла на стоимость. Кроме того, производство внутри страны позволило сократить время отгрузки потребителям и улучшить ритмичность поставок.

4. Обратная связь

Эксперты компании BPW находится в постоянном контакте с российскими перевозчиками и имеют возможность получать данные о работе своей продукции в различных дорожных и климатических условиях. Это позволяет инженерам при разработке новых моделей учитывать опыт эксплуатации осей предыдущих версий. В частности, на базе ряда транспортных компаний фирма проводит тестирование осевых агрегатов, имеющих повышенную защиту тормозных механизмов дискового типа от загрязнения.

Мнение эксперта

Юрий Ющенко, руководитель отдела снабжения транспортной компании «Диамант»:

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— Парк нашей компании сформирован из более чем сотни автопоездов, состоящих из седельных тягачей европейских марок и полуприцепов двух основных типов — ​тентованных и контейнеровозов. Мы выполняем перевозки грузов по всей территории России, от Калининграда до Владивостока, а также по европейским маршрутам. Годовые пробеги превышают 200 000 километров. Большая часть прицепов укомплектована осевыми агрегатами немецкой компании BPW. Им мы отдаем предпочтение при формировании комплектации новых прицепов, которые планируем приобретать. По нашей статистике, немецкие оси надежны, выносливы, неприхотливы и не требуют больших затрат на обслуживание и ремонт.

По инициативе российского представительства BPW мы участвуем в тестировании агрегатов, которые отличаются от стандартных. На данный момент в опытной эксплуатации находятся оси, дисковые тормозные механизмы которых имеют специальные защитные щитки. Эти элементы должны снизить загрязнение в процессе эксплуатации и тем самым положительно повлиять на ресурс колодок, дисков и тормозного узла в целом.

Почему мы остановили свой выбор на осевых агрегатах BPW с дисковыми тормозными механизмами? По нашему мнению, именно они лучше, нежели барабанные, работают в условиях повышенных тепловых нагрузок. Для нас это важно, так как автопоезда ходят за Урал, совершают рейсы в Екатеринбург, Владивосток, Сочи, на спусках тормоза должны всегда работать с максимальной эффективностью. Кроме того, регламентное обслуживание тормозных механизмов дискового типа занимает меньше времени. Это также немаловажно, так как простои техники должны быть минимальными, а ремонтная зона работать в заданном ритме. Отдельно хочется отметить доступность запасных частей на рынке и хороший ресурс всех компонентов осевых агрегатов BPW, от ступиц до пневмобаллонов.

Осевые агрегаты ECO Air c тормозными механизмами дискового типа

Александр Лимаков, руководитель отдела снабжения транспортной компании «ИП Арзамаскин Виталий Иванович»:

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— На балансе компании более двухсот автопоездов, состоящих из седельных тягачей Volvo и DAF, которые работают со шторными полуприцепами Krone. Наши машины выполняют перевозки по всей территории России, а большая часть грузов — ​листовой металл в рулонах, общей массой около 20 тонн. Часть полуприцепов оснащена осевыми агрегатами BPW, которые, на наш взгляд, являются оптимальными с точки зрения нагрузок и адаптации к дорожными и климатическими условиям. Выбор в пользу осей BPW был не случаен. Мы провели всестороннюю оценку ходимости немецких агрегатов, оценили трудоемкость их обслуживания и ремонта, доступность запасных частей.

При формировании заказов на новые прицепы мы выбираем агрегаты с тормозными механизмами барабанного типа. Как показала практика, они имеют ряд неоспоримых преимуществ перед дисковыми. В частности, закрытую конструкцию, благодаря которой детали тормозного узла не загрязняются. При этом барабанные механизмы обладают хорошей эффективностью, отличаются долговечностью изнашиваемых элементов — ​фрикционных накладок башмаков и тормозных барабанов — ​при работе в тяжелых условиях. Также мы отметили, что у осевых агрегатов BPW с барабанными тормозными механизмами приличный срок службы ступичных подшипников. Если оценивать эксплуатационные затраты на длительном промежутке времени с большими пробегами, то на обслуживание и ремонт мы тратим меньше. Что касается выбора запасных частей, мы отдаем предпочтение оригинальным комплектующим, так как именно они гарантируют наивысший ресурс, надежность и совместимость всех элементов узла.

Осевые агрегаты ECO Air c тормозными механизмами барабанного типа

Обслуживание подвижного состава проводим силами собственной технической службы. Специалисты компании BPW при необходимости оказывают нам техническую поддержку по любым вопросам, связанным с осевыми агрегатами и подвеской. Все проблемы решаются оперативно, что минимизирует простой техники. Например, не так давно мы приобрели несколько прицепов, которые были изготовлены для европейского рынка. На одном из них из-за разрыва колеса была повреждена пневмоподушка подвески. Модель оказалась редкой для российского рынка. По нашей просьбе представители BPW оперативно нашли нужную деталь и организовали ее доставку.

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Технические специалисты двух транспортных компаний расходятся исключительно в выборе типа тормозных механизмов. Во всех остальных вопросах они проявили единство.

История компании BPW

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ООО «БПВ-Ост» — ​дочернее предприятие немецкой компании BPW Bergishe Achsen KG. Зарегистрировано на территории РФ в 2003 году и занималось поставками продукции BPW на рынки России и стран СНГ. В 2008 году было открыто представительство (офис и склад) в Челябинске, а в 2013-м начал работать сборочный участок, который выпускает так называемые W-агрегаты, пользующиеся большой популярностью у предприятий лесопромышленного комплекса, нефтяников и строителей. В 2010 году заработало сборочное производство в городе Солнечногорск Московской области. В 2014 году состоялся переезд в город Химки. В конце 2016 года было принято решение об углублении производства, запуске линии по производству осей. Решение было основано как на успешных продажах, так и на общем политическом векторе, зафиксированном в промышленной политике России. 1 декабря 2017 года дан старт производству осей на заводе в Химках.

Кроме осей и осевых агрегатов, компания «БПВ-Ост» занимается продажей комплектующих для прицепов и полуприцепов. В группу компаний BPW входят такие производители комплектующих, как Hesta (надстройки и фурнитура), HBN-Teknik (крылья и ресиверы), Ermax (светотехника). С началом совместной работы с компанией Ermax «БПВ-Ост» становится комплексным поставщиком компонентов для прицепов и полуприцепов. В январе 2016 года в состав группы компаний вошла немецкая PE Automotive, которая занимается производством альтернативных запасных частей, а в августе 2017-го дан старт проекту «PE Сервисная сеть», объединяющему дилерские и независимые сервисные станции по всей России, отвечающие единым требованиям и стандартам.

Компания BPW взяла курс на локализацию выпуска своей продукции в России

Оси BPW, произведенные в России

Собственное производство балок осей BPW

Об этой и другой коммерческой технике более подробно можно почитать на сайте журнала «Рейс».





Фото: BPW