«За рулем» в феврале: тест самых доступных внедорожников, новые «китайцы», всё про обкатку авто — журнал За рулем

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«За рулем» в феврале: тест самых доступных внедорожников, новые «китайцы», всё про обкатку авто

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» № 2/2022 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Закон о борьбе с лихачами: что он даст?
  • Chevrolet Tracker, битопливный Logan и другие новинки
  • Продажа «красивых» номеров по-прежнему в тени

«За рулем» в феврале: тест самых доступных внедорожников, новые «китайцы», всё про обкатку авто

Материалы по теме
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ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Китайский кроссовер Exeed TXL за три миллиона рублей
  • Кросс-купе Infiniti QX55: управление по проводам и изменяемая степень сжатия
  • Новый Lexus LX — лучше, чем Land Cruiser 300?
  • Пятидверные «зажигалки» Audi RS4 и RS5 Sportback
  • Китайский пикап DFM Rich 6 — это почти Nissan Navara

ЗР АКТИВ

  • Аренда, каршеринг или свой автомобиль: что выгоднее
  • Электробус намного дороже автобуса и троллейбуса. Почему?
Материалы по теме
Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!5 приемов, чтобы урвать машину без дилерских накруток в 2022-м3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?

ЗР ТЕСТ

  • Renault Duster, Лада Нива Travel и УАЗ Патриот — самые доступные внедорожники. Но миллиона — не хватит!
  • Новый Volkswagen Caddy не во всем лучше старого
  • Kia Soul или модернизированный Citroen C3 Aircross?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Пусковые провода: как найти хорошие
  • Экспертиза ЗР: автоматические зарядные устройства для АКБ
  • Гримасы технического прогресса: улучшить, чтобы ухудшить
  • Пуск двигателя в мороз: норматив и предел
  • Сдох аккумулятор? Берем сварочный аппарат!

ЗР РЕСУРС

  • Новый Volkswagen Taos или десятилетний Range Rover за те же деньги?
  • Дизельные кроссоверы на вторичке: ищем недорогие и надежные
  • Выбираем б/у: Nissan Leaf (2010–2017); Audi Q3 (2011–2018); Geely Emgrand EC7 (2012–2016)
  • Нужна ли обкатка современному автомобилю?
  • Парк ЗР. Лада Ларгус Кросс после 15 000 км; шестилетняя Лада Веста

А также:

  • ГАЗ-3105 Волга — это была почти иномарка?
  • Дизельный Mercedes-Benz 200D 1970 года — красивый и надежный
  • Tatra для дочери Сталина и другие автомобили из соцстран
  • Полноприводный Ford Transit: плюсы и минусы
Материалы по теме
Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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Взять Ниву или переплатить за Duster? Тест самых дешевых полноприводников
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