Кондиционер зимой вообще не работает: да/нет?

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени.
— Круглогодично пользуюсь кондиционером: с ним стекла не запотевают. Однако приятель уверяет, что зимой он вообще не работает. Кто прав?
— Приятель прав в том, что кондиционеры зимой действительно не работают. Диапазон температуры воздуха, при которой выключается компрессор, у разных производителей может варьироваться в пределах от +5 до —5 °C. При дальнейшем снижении температуры управляющая электроника не запустит кондиционер, даже если водитель или пассажир нажали кнопку включения.
При этом водитель не имеет информации о том, включен или выключен в настоящий момент компрессор: горящие индикаторы ни о чем не говорят.
Однако стекла в машинах с климат-контролем действительно реже запотевают, потому что печка и вентиляция при помощи «искусственного разума» работают эффективнее. А теплый воздух удерживает больше водяных паров, чем холодный.
В автомобиле существуют две системы: отопитель (нагревает воздух) и кондиционер (охлаждает приточный воздух). Отопитель нагревает воздух. У кондиционера две задачи: в жаркую погоду он охлаждает воздух в салоне, а во влажную и прохладную освобождает салон от избыточной влажности. Средняя система кондиционирования успешно выполняет эти задачи до температуры около 0°C.
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