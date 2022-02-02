Лада Веста - подвох в инструкции (не попадитесь!)

В последние год-два количество поломок у автомобиля увеличилось, отмечает эксперт «За рулем» Кирилл Мелешкин, эксплуатирующий редакционную Ладу Весту. Не мудрено — автомобиль стареет.
Но больше всего удивил пробег, при котором следует менять комплект ГРМ, тем более что вдруг обнаружился интересный подвох.
В сервисной книжке редакционной машины замена ремня ГРМ и роликов на двигателях ВАЗ-21129 и ВАЗ-11189 предписывается при пробеге 180 тысяч километров. На одометре редакционного седана до указанной отметки осталось еще 60 тысяч километров. Может ли ремень выдержать так долго? Загвоздка в том, что этим летом регламент замены ремня ГРМ и роликов был пересмотрен, и уже полгода менять их рекомендуется при пробеге 90 тысяч километров.
Пока, к чести АВТОВАЗа, ремень и ролики служат исправно, но крыльчатка помпы «приказала долго жить» на 108 тысячах километров пробега. 180 тысяч она уж точно не выдержала бы. Но в регламенте не указаны сроки ее замены и нет указания, что вместе с ремнем ГРМ и роликами хорошо бы менять и помпу.
Не исключено, что тех владельцев Вест, кто, несмотря на предписания завода, поменял ремень ГРМ на 90 тысячах, ждет скорый визит в сервис для замены помпы.
Выходит, ремень ГРМ и ролики (с помпой) лучше все-таки менять на 90 тысячах, как это теперь рекомендует АВТОВАЗ, а редакционная Веста пока обойдется без этого: интересно же, дотянет ли ремень с роликами до 180 тысяч километров!
О других приятных и неприятных особенностях 6-летней Lada Vesta читайте в февральском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.
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