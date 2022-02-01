Среди интернет-рекомендаций встретилась такая: советуют защитить стекла и оптику смесью, приготовленной в домашних условиях. Для этого взять обычную парафиновую свечу, натереть на мелкой терке, засыпать в стеклянную банку, залить уайт-спиритом и хорошенько перемешать. Чтобы парафин лучше растворился, банку можно подогреть феном для волос.
Знатоки из интернета утверждают, что в итоге получится жидкость-барьер от грязи, ее тряпочкой следует нанести на фары, зеркала и стекла, которые долгое время после этого будут оставаться чистыми, и хлопот у водителя поубавится.
Мнение специалиста
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
— Перед нанесением любых препаратов на стекла или фары их нужно тщательно очистить от любых загрязнений. Причем, если речь идет о стеклах, их нужно также вымыть изнутри, потому что и там образуется пленка, ухудшающая видимость. Для мойки советую использовать как специализированные средства для очистки стекол, так и старый народный состав — смесь нашатырного спирта с водой.
Средство из уайт-спирита и растворенной стеариновой свечи также можно нанести на ветровое стекло. Вообще, на стекло можно наносить что угодно, кроме плавиковой кислоты (смесь концентрированной серной и соляной кислот), потому что она повреждает стекло. Все остальные составы, особенно после располировки тряпочкой, оставляют на стекле тонкую пленку.
Однако такая пленка очень быстро будет удалена «дуэтом» работающих дворников и незамерзайки, которая всегда содержит сильный обезжириватель — любой из разрешенных или неразрешенных спиртов.
Фотографии с достигнутым положительным результатом, которые демонстрируют в интернете, сделаны сразу после нанесения. А как только начинается работа дворников, да с омывайкой, да «удобренная» песочком с дороги — ничего на стекле не останется.
На стеклянные рассеиватели фар, которые встречаются на старых автомобилях, нанести подобный состав можно, но противостоять нашей реальной смеси песка, соли и реагентов он будет совсем недолго. На поликарбонатную поверхность современных фар я посоветую нанести силикон или WD-40.
Наш вердикт
Ждем лета, тогда и грязи на дорогах будет поменьше. А зимой все эти «примочки» практически не работают — ухудшился свет фар, останавливайся, протирай, ну или пользуйся фароомывателем, у кого в машине он предусмотрен. А наиболее простое решение проблемы для ветрового стекла — хорошие дворники и качественная незамерзайка!
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Фото: Depositphotos и «За рулем»