Можно ли из подручных средств создать чудо-барьер от грязи для стекол и фар автомобиля? Эксперт «За рулем» считает, что можно, но эффект будет недолгим.

Материалы по теме Народный метод — чтобы двери не примерзли

С наступлением зимы на дорогах появляется жидкая грязь: перемешанная с песком. Она быстро налипает на фары и стекла автомобиля. Приходится постоянно протирать прозрачные поверхности. А можно ли как-то замедлить процесс загрязнения?

Среди интернет-рекомендаций встретилась такая: советуют защитить стекла и оптику смесью, приготовленной в домашних условиях. Для этого взять обычную парафиновую свечу, натереть на мелкой терке, засыпать в стеклянную банку, залить уайт-спиритом и хорошенько перемешать. Чтобы парафин лучше растворился, банку можно подогреть феном для волос.

Знатоки из интернета утверждают, что в итоге получится жидкость-барьер от грязи, ее тряпочкой следует нанести на фары, зеркала и стекла, которые долгое время после этого будут оставаться чистыми, и хлопот у водителя поубавится.

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:





— Перед нанесением любых препаратов на стекла или фары их нужно тщательно очистить от любых загрязнений. Причем, если речь идет о стеклах, их нужно также вымыть изнутри, потому что и там образуется пленка, ухудшающая видимость. Для мойки советую использовать как специализированные средства для очистки стекол, так и старый народный состав — смесь нашатырного спирта с водой.

Средство из уайт-спирита и растворенной стеариновой свечи также можно нанести на ветровое стекло. Вообще, на стекло можно наносить что угодно, кроме плавиковой кислоты (смесь концентрированной серной и соляной кислот), потому что она повреждает стекло. Все остальные составы, особенно после располировки тряпочкой, оставляют на стекле тонкую пленку.





Материалы по теме Чем опасна езда на низких оборотах (и можно ли сэкономить)?

Однако такая пленка очень быстро будет удалена «дуэтом» работающих дворников и незамерзайки, которая всегда содержит сильный обезжириватель — любой из разрешенных или неразрешенных спиртов.

Фотографии с достигнутым положительным результатом, которые демонстрируют в интернете, сделаны сразу после нанесения. А как только начинается работа дворников, да с омывайкой, да «удобренная» песочком с дороги — ничего на стекле не останется.

На стеклянные рассеиватели фар, которые встречаются на старых автомобилях, нанести подобный состав можно, но противостоять нашей реальной смеси песка, соли и реагентов он будет совсем недолго. На поликарбонатную поверхность современных фар я посоветую нанести силикон или WD-40.

Наш вердикт

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Ждем лета, тогда и грязи на дорогах будет поменьше. А зимой все эти «примочки» практически не работают — ухудшился свет фар, останавливайся, протирай, ну или пользуйся фароомывателем, у кого в машине он предусмотрен. А наиболее простое решение проблемы для ветрового стекла — хорошие дворники и качественная незамерзайка!

Зачем сосед сыплет соль в бачок омывателя? Эксперт все объяснил.

О том, как правильно обслуживать автомобиль, читайте в книгах издательства «За рулем».

«За рулем» теперь можно читать в Facebook.



Фото: Depositphotos и «За рулем»