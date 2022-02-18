К словам экс-супруги стоит прислушаться, утверждает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Судимся с бывшей женой из-за алиментов. Она грозит лишить меня прав. Это действительно возможно?

О. М.

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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К словам бывшей супруги стоит прислушаться.

Статья 67.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве» предусматривает право судебного пристава-исполнителя на вынесение постановления о временном ограничении на пользование должником специальным правом при неисполнении им в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин содержащихся в исполнительном документе требований о взыскании алиментов.

Под временным ограничением на пользование должником специальным правом понимается приостановление действия предоставленного должнику в соответствии с законодательством РФ специального права в виде права управления ТС до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения.

Примите также во внимание, что в соответствии со статьей 17.17 КоАП РФ нарушение данного временного ограничения влечет обязательные работы на срок до 50 часов или лишение специального права на срок до одного года.

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