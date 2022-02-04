Придуман новый повод лишать прав

При этом лишенному прав водителю придется пересдавать экзамены в ГИБДД.

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С этой инициативой выступил заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. В его письме начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову предлагается лишать прав начинающих водителей, если они совершили три и более ДТП.

«Прошу вас оценить идею о введении дополнительных правил для лиц, имеющих минимальный водительский опыт: если с момента получения водительского удостоверения гражданин стал виновником не менее трех ДТП, то его права подлежат аннулированию с правом повторного экзамена в органах ГИБДД на знание практического и теоретического курсов владения автомобилем», — цитирует РИА «Новости» письмо чиновника.

Петров утверждает, что, получив права, начинающие водители сразу «начинают безответственно „гонять“ и становиться виновниками ДТП». При этом водители не имеют достаточно опыта.

«Сегодня, к сожалению, в отечественных правилах фактически не регламентируется статус „молодого автолюбителя“. А ведь на вчерашних выпускниках автошкол должна быть двойная ответственность за свое поведение на дорогах общего пользования: отсутствие практического опыта и рефлекторных навыков должно компенсироваться повышенным вниманием и собранностью», — пишет Петров.

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При этом свежие данные статистики ГИБДД совершенно обратные: начинающие водители — наименее опасная с точки зрения ДТП категория автомобилистов. Самыми аккуратными водителями по итогам 2021 года оказались женщины, водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также те, чей водительский стаж составляет менее двух лет.

Подробнее ознакомиться с отчетом ГИБДД можно здесь.

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Фото: Михаил Метцель/ТАСС