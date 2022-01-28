Составлен портрет типичного нарушителя

Он был представлен в Telegram-канале ГИБДД Москвы.

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Больше всего нарушителей — среди мужчин в возрасте от 26 до 35 лет, а также среди водителей, чей стаж составляет более 20 лет. Именно они, по статистике столичной Госавтоинспекции, чаще всего нарушали правила дорожного движения в 2021 году.

Самыми же аккуратными автомобилистами оказались женщины, водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также те, чей водительский стаж составляет менее двух лет. «Большее количество нарушений со стороны водителей-мужчин связано с тем, что они больше и чаще управляют транспортными средствами. Возраст 26–35 лет — поколение молодых и уверенных в себе водителей, и зачастую эта чрезмерная уверенность играет с ними злую шутку. Стаж свыше 20 лет — водитель, совершая нарушение, ошибочно полагается на свой опыт, не боясь риска попасть в ДТП», — объяснили в ГИБДД.

Водители, чаще всего нарушающие ПДД — мужчины в возрасте:

26–35 лет. Более 45 лет. 36–45 лет.

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И водители со стажем:

Свыше 20 лет. 11–20 лет. 2–5 лет.

Также в ГИБДД вновь призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.

Фото: Depositphotos