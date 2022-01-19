Госдума снова обсуждает наказание и штраф за опасное вождение

А в ГИБДД признались, что пока не имеют технической возможности его отслеживать.

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Термин «опасное вождение» вызывает критику из-за размытости формулировок и Госдума планирует его пересмотреть, чтобы потом ввести санкции за этот вид нарушения — штраф 3 тыс. руб. или лишение прав, стало известно «Коммерсанту».

Это обсуждали депутаты, представители МВД, Минюста и других органов власти на заседании рабочей группы Госдумы, которую возглавила вице-спикер Ирина Яровая.

Рабочая группа была создана после того, как в конце 2021 года Госдума приняла поправки к УК (вступили в силу), позволяющие отправлять за решетку водителей-лихачей. Тогда спикер Вячеслав Володин пообещал, что работа по ужесточению наказаний для неадекватных водителей будет продолжена.

Термин

Сам термин«опасное вождение» сформулировали еще в 2016 году для борьбы с любителями «играть в шашечки» на дороге, резко тормозить перед капотом другой машины, совершать другие агрессивные маневры. С тех пор идут непрерывные дискуссии по поводу того, что он получился чересчур сложным, а между тем МВД и Минюст в 2021 году включили штраф в 3 тыс. руб. за опасное вождение в проект нового КоАП.

Ирина Яровая и замначальника Госавтоинспекции Владимир Кузин долго спорили по поводу необходимости пересмотра термина. В ГИБДД считают, что кардинальные поправки не нужны, так как нарушение в любом случае будет выявлять инспектор «в ходе надзора за движением», с помощью камер это делать не получится, однако замначальника Дептранса Москвы Андрей Корнеев возразил — современные комплексы фотовидеофиксации способны фиксировать это нарушение.

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Усиление санкций

Яровая также предложила ужесточить наказание для водителей, которые садятся за руль, будучи лишенными прав и одновременно в состоянии опьянения, и ввести для этой категории нарушителей уголовную ответственность по аналогии с той, что была введена в рамках последних поправок к УК. Среди других предложений — ввести временный запрет на пользование транспортным средством, который мог бы применяться при ряде грубых нарушений.

Что дальше?

По итогам дискуссии рабочая группа сформирует поручения ведомствам предоставить данные по камерам и нарушениям, на основании которых депутаты впоследствии примут решение о содержании будущего законопроекта.

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