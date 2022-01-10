Злостным нарушителям ПДД грозит тюрьма

С 10 января водителей будут гораздо жестче наказывать за регулярные опасные нарушения правил дорожного движения.

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Сегодня вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей-лихачей, который в конце декабря прошлого года подписал президент Владимир Путин.

Закон дополняет УК РФ новой статьей 264.2 и вводит ответственность за превышение скорости более чем на 60 км/ч, за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав. То есть, чтобы получить уголовное наказание, нарушитель должен трижды выехать на встречную полосу или трижды серьезно превысить скорость.

В таком случае ему грозит штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух лет, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы или же лишение свободы на срок до двух лет. Одновременно приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Таким образом, предусмотрена довольно широкая «вилка» наказания.

Если ранее нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности по новой статье, имеет неснятую или непогашенную судимость и снова злостно нарушил ПДД, штраф для него уже составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей , ему могут быть назначены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

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Приговор также может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Однако все эти правила не распространяются на те случаи, когда правонарушение зафиксировано дорожными камерами.

Этот закон Госдума спешно приняла в конце прошлого года — после очередного громкого ДТП, когда известный автоблогер Саид Губденский не справился с управлением и вылетел на встречную полосу на Кутузовском проспекте. Тогда погибло два человека. Этим законом депутаты намерены приструнить автоблогеров, которые хвастают съемками агрессивной езды в соцсетях.

Не получится ли так, что этот закон по ужесточению будет действовать на почти всех, но не на всех — размышляет главный редактор журнала «За рулем».



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