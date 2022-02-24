Оставил машину на стоянке без номеров. Перед поездкой ставил их на место, но в этот момент подошел сотрудник ГИБДД и пригрозил штрафом. К счастью, только на словах. Стоит ли отнестись к ним серьезно?
К. Подлесный, г. Москва
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Пункт 2 Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090, предписывают установку на механических транспортных средствах (кроме мопедов, трамваев и троллейбусов) и прицепах государственных регистрационных знаков.
Данное требование касается не только движущихся, но и припаркованных ТС, так как, находясь в пределах дорог общего пользования, они де-факто также участвуют в дорожном движении.
Однако ответственность предусмотрена только за управление ТС без государственных регистрационных знаков: по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ это влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Таким образом, пока машина без государственных регистрационных знаков неподвижна, наказание вам не грозит.
- Номера со старой машины, которые вы решите перевесить на новую, теперь можно хранить дома.
- Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки должны находиться в багажнике любого автомобиля, а лучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».
- «За рулем» теперь можно читать в Instagram.
Фото: АГН «Москва» и «За рулем»