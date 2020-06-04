Сегодня, в 8:00 Номера со старой машины теперь храним дома — правда или нет? Читательница «За рулем» решила зарегистрировать новый автомобиль на номера предыдущего и интересуется — в самом ли деле их теперь разрешено не сдавать в ГАИ, а получить на руки и держать дома до момента оформления. Отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Говорят, что теперь номера, которые хозяин решил перевесить на новую машину, хранят не в ГАИ, а отдают ему на руки. Это так? Елена Светлова, г. Симферополь
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Материалы по теме
Да, так. По Правилам
государственной регистрации транспортных средств
в регистрационных подразделениях ГИБДД МВД России, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. № 1764, сохранение государственного регистрационного номера осуществляется на основании соответствующего волеизъявления владельца ТС, за которым оно было зарегистрировано, содержащегося в заявлении о проведении регистрационного действия, в результате которого он высвобождается.
Сведения о сохранении номера вносятся подразделением в соответствующие банки данных. После совершения регистрационных действий государственный регистрационный знак остается у владельца транспортного средства.
Срок сохранения номера составляет 1 год со дня проведения регистрационного действия, в результате которого он был сохранен, либо со дня прекращения государственного учета транспортного средства.
Как вернуть давно изъятые госномера, читайте тут. Хотите взять в дорогу больше вещей и освободить салон для пассажиров? Приезжайте за багажником на крышу автомобиля и боксом! Фото: depositphotos.com
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter