Еще один японский внедорожник привезли в Россию - все подробности

Isuzu Mu-X - первый легковой Isuzu в России - взял от грузовиков своей марки самое лучшее: мощный двигатель, выносливую конструкцию, общую надежность, подкрепленную продолжительной гарантией.

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Внедорожник Mu-X взялся не с потолка. Он построен на базе пикапа D-Maх, который сравнительно недавно появился у нас.

Значит, и основные конкуренты очевидны — Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner с такими же корнями.

И ему есть что им противопоставить.

Ай да дизель!

В родном для машины Таиланде базовая версия Mu-X такая, что у нас над ней бы посмеялись. Для двухтонного большого внедорожника (длина 4850 мм) — дизелек 1.9 мощностью 150 сил, механическая коробка и задний привод.

Поэтому для нас выбрали топовый вариант. Дизель хоть и тоже четырехцилиндровый, зато объем самый большой в классе — 3.0. С него сняли 190 л.с. и 450 Нм. По характеристикам Isuzu оказывается между конкурентами. У Pajero Sport 181 сила и 430 Нм, Fortuner вооружен на 200 сил и 500 Нм.

Двигатель проверен на коммерческих машинах, а не только на пикапе D-Max. Значит, в эксплуатации будет надежен и неприхотлив. И это очень важное качество. Трансмиссия к нему прилагается соответствующая: 6-ступенчатый автомат Aisin и полный привод part-time — ломаться нечему.

Полный привод part-time не позволяет ездить на всех ведущих колесах по асфальту. На бездорожье помогут понижайка, блокировка заднего дифференциала и электронная имитация переднего (если включить отдельный внедорожный режим). Машина берет брод глубиной до 800 мм и имеет клиренс 235 мм.

Недетская гарантия

Снова проступают «грузовые» корни — в хорошем смысле. Условия гарантии ближе к тем, что у коммерческой техники, а не легковой: 5 лет или 120 000 км пробега.

На сервис нужно заезжать каждые 20 000 км (сравните с 10 000 км у Тойоты!). Сейчас я объясню, в чем плюс. Если вы считаете, что столько держать одно масло в двигателе — это кощунство, я с вами полностью согласен.

Так ведь никто не запрещает заменить его на стороннем сервисе через 10 000 км: и сэкономите, и себя успокоите. А вот обязательные траты у официалов будут только каждые 20 000 км. То есть реже, чем у конкурентов. Экономия!

Салон: скромно, но со вкусом

Рамный внедорожник, сделанный из пикапа, заведомо не будет шикарно отделан. Но в Isuzu Mu-X недорогие материалы не режут глаз. Возможно, из-за того, что салон не стали пичкать вставками под дерево и алюминий. Интерьер выглядит очень гармоничным.

В начальной комплектации (которую пока не показали) сиденья будут тканевыми. В топе приятная на глаз и на ощупь комбинация натуральной и искусственной кожи. Интересно, нет ли в салоне сверчков? И хороша ли шумоизоляция? Проверим это через пару недель, когда машина попадет к нам на тест-драйв.

Материалы отделки без изысков, однако ощущения «деревянности» не возникает. Архитектура панели от пикапа D-Max сохранена, а декор и накладка тоннеля другие.

Семь человек и груз

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К нам Mu-X поставляется только с трехрядным салоном. Семеро взрослых в нем разместятся свободно и комфортно. А в пятиместной конфигурации получается очень вместительный багажник. Третий ряд вещам мешать не будет: он складывается вровень с полом.

Если очень нужен дополнительный объем, багажные сиденья можно демонтировать и использовать нишу для груза. Жалеть о том, что нет пятиместных вариантов, не нужно. У машин с несущим кузовом это позволило бы разместить запасное колесо в «чистом» подполье багажника. Но Mu-X рамный, и будь он хоть двухместным, запаска всё равно жила бы на улице. Зато она полноразмерная — еще один плюс.

Второй ряд легко примет троих взрослых. Садиться лучше в уже прогретую машину: обогрева сидений нет. А вот летом будет кайф — есть отдельный кондиционер.

Почти как Toyota

Цены на Isuzu Mu-X объявят ближе к началу продаж, намеченному на 1 марта. Цены соперников Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport находятся в диапазоне от 3,2 млн до 4,2 млн рублей. В этот же диапазон уложится и Mu-X. Представители марки пообещали, что будет даже чуть дешевле: верхняя комплектация не вылезет за 4 млн рублей. По нынешним временам — интересное предложение.

Пятая дверь сделана из пластика, все остальные панели стальные. В дорогой комплектации есть электропривод.

Новое имя?

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Марка Isuzu у нас звезд с неба не хватает. Выпуск грузовиков налажен в Ульяновске, они встречаются на улицах, но не так уж и часто. Модель D-Max расходится скромно даже по меркам пикапов: всего 299 машин за прошлый год. Продажи земляков Mitsubishi L200 и Toyota Hilux выше на порядок.

Но Mu-X все же не пикап, а внедорожник. Так что предпосылки для успеха однозначно есть.

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