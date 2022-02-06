Проверено «За рулем»: автомобильные 3D-коврики

Почему 3D? Во-первых, они точно повторяют контуры салона вашей машины. А во-вторых, имеют три слоя.

Для лучшей защиты автомобиля от влаги, стекающей с обуви водителя и пассажиров, интернет-магазин «За рулем» предлагает ворсовые 3D-коврики.

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Их отличают точное повторение контура пола, высокие бортики и надежное крепление к штатным элементам автомобиля.

Трехслойная конструкция включает ворсовый слой, вспененную основу и антискользящую пленку внизу. Ворсовый слой впитывает воду, не позволяя луже плескаться под ногами. Коврики прекрасно моются, а затем высушиваются пылесосом. На водительском «корытце» предусмотрен подпятник.

3D-коврики идеально совпадают с контурами салона. Под каждый автомобиль изготавливается собственный комплект с учетом всех изгибов и неровностей. Поэтому такие коврики ложатся на свои места не топорщась и не выпирая.

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Коврики имеют несколько расцветок на выбор и продаются по цене от 4300 рублей.

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Фото: фирма-производитель