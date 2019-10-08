Подпятник для коврика: мелочь странная, но иногда нужная

Как известно, самые неприятные неожиданности поджидают нас в банальных ситуациях. Например, при начале движения и выезде с парковки. Вот обычная ситуация, в которой мы все часто оказываемся и обычно разъезжаемся «по понятиям». А теперь сделаем это по правилам.
На водительском коврике редакционного Renault Logan Stepway уже к десяти тысячам километров пробега появилась проплешина. Чтобы не покупать новый комплект, решили закрыть потертость подпятником — металлической пластиной размером 235×160 мм с резиновыми противоскользящими полосками.
Вряд ли кто-то будет спорить, что автоматическая коробка передач в городе предпочтительнее механической. Это главный и очевидный плюс любой машины с АКП. Но есть у такого Патриота и другие преимущества. Впрочем, недостатки тоже.
В Новосибирске спустя месяц после убийства обнаружили тело женщины, которая поехала покупать подержанный автомобиль. Машину она нашла в Интернете и в день пропажи имела при себе 200 тыс. рублей. Супруг погибшей находился в командировке, и на сделку сибирячка планировала пойти со знакомым. Что именно произошло в тот злополучный день, сейчас устанавливает следствие. Мы же, чтобы обезопасить вас от преступников, расскажем о безопасных способах передачи денег продавцу б/у машины.
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