Подпятник для коврика: мелочь странная, но иногда нужная

На водительском коврике редакционного Renault Logan Stepway уже к десяти тысячам километров пробега появилась проплешина. Чтобы не покупать новый комплект, решили закрыть потертость подпятником — металлической пластиной размером ­235×160 мм с резиновыми противоскользящими полосками.

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Редакционный Renault Logan Stepway пробежал всего 10 000 км, а на красивом фирменном коврике, в месте, где елозит каблук водителя, уже появилась проплешина. Глядишь, скоро совсем протрется. Что делать? Отдельно водительский коврик обычно не продают, а менять комплект из-за одной потертости — жалко.

Мы нашли более рациональное решение: приобрели за 600 рублей в интернет-магазине «За рулем» ­подпятник — металлическую пластину размером ­235×160 мм с резиновыми противоскользящими полосками. Прикрепить подпятник к коврику сможет любой, кто умеет держать инструмент в руках.

Для удобства рекомендуем вырезать шаблон из картона, который поможет проделать крепежные отверстия точно в нужных местах. Кстати, производителю было бы неплохо тоже прислушаться к нашему совету и включить такой шаблон в комплект. Подпятник фиксируется шестью винтами (они прилагаются). Для обеспечения полной герметичности отверстий можно применить прозрачный силиконовый герметик. В зависимости от расцветки ковриков можно выбрать подпятники черного, серого или бежевого цвета.