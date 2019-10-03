Коврик необходим в любом автомобиле. Но не хватайте самый дешевый!

Надпись на коврике у входной двери: «Представьте, что я — ваш начальник».

Юмор из Всемирной паутины

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Автомобильные коврики, включая подпятники, — это, в общем-то, расходники. Их статус в автомобильном мире невысок. Однако же машина без ковриков на глазах превращается в передвижной свинарник. А когда на полу валяются старые газеты, то становится стыдно за владельца.

Назначение ковриков пояснять не нужно. Однако желательно, чтобы приобретаемый набор был не первым попавшимся, замеченным в супермаркете, а подходящим для ваших потребностей. Коврики не должны комкаться, елозить под ногами, забиваться под педальный узел (это очень опасно, поверьте!) — в общем, обязаны знать свое место. Желательно, чтобы они подольше оставались чистыми и сухими. Ну а их очистка должна быть максимальной простой, не переходящей в чистку собственной одежды и всего прочего.

В первом приближении все коврики можно разделить на резиновые, ворсовые и полиуретановые.

Коврики из резины — это своего рода плебеи, выглядящие совсем простецки. Однако именно такие изделия являются очень долговечными, да и особого ухода они не требуют.