Надпись на коврике у входной двери: «Представьте, что я — ваш начальник». Юмор из Всемирной паутины
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Автомобильные коврики, включая подпятники, — это, в общем-то, расходники. Их статус в автомобильном мире невысок. Однако же машина без ковриков на глазах превращается в передвижной свинарник. А когда на полу валяются старые газеты, то становится стыдно за владельца.
Назначение ковриков пояснять не нужно. Однако желательно, чтобы приобретаемый набор был не первым попавшимся, замеченным в супермаркете, а подходящим для ваших потребностей. Коврики не должны комкаться, елозить под ногами, забиваться под педальный узел (это очень опасно, поверьте!) — в общем, обязаны знать свое место. Желательно, чтобы они подольше оставались чистыми и сухими. Ну а их очистка должна быть максимальной простой, не переходящей в чистку собственной одежды и всего прочего.
В первом приближении все коврики можно разделить на резиновые, ворсовые и полиуретановые.
Коврики из резины — это своего рода плебеи, выглядящие совсем простецки. Однако именно такие изделия являются очень долговечными, да и особого ухода они не требуют. Резиновые ковры с рисунком «сетка» особенно актуальны в осенне-зимний период. Они идеально повторяют контур пола автомобиля, имеют высокие бортики, хорошо удерживают грязь и воду.
Резиновые ковры с рисунком «сетка» особенно актуальны в осенне-зимний период. Они идеально повторяют контур пола автомобиля, имеют высокие бортики, хорошо удерживают грязь и воду.
Выбрать подходящий можно вот здесь. Полиуретановые коврики — это, грубо говоря, резина из высшего общества: они долговечны, устойчивы к воздействию самых различных «околоавтомобильных» препаратов — от бензинов до кислот, не боятся морозов. А самые симпатичные — ворсовые коврики: они не обезобразят облик даже самого престижного автомобиля. Обычно такие подбирают непосредственно под свою машину: при этом они точно размещаются в нужном месте. Существуют также ворсовые 3D-коврики с бортиками по краям, которые удерживают грязь, снег и воду от попадания в салон. С каталогом 3D-ковриков SEINTEX можно ознакомиться вот здесь.
Так называемые
коврики-«памперсы», в отличие от резиновых, впитывают влагу, сколько могут. Они бывают как одноразовые, так и многоразовые. При этом некоторые их них работают сами по себе, а другие нужно подкладывать под штатные коврики машины. Влаговпитывающие коврики, называемые в народе «автопамперсами», особенно полезны во время слякоти и снега!
Влаговпитывающие коврики, называемые в народе «автопамперсами», особенно полезны во время слякоти и снега!
Подобрать нужный коврик-«памперс» можно вот тут.
Многоразовость таких изделий надо воспринимать с долей юмора. К тому же они побаиваются женских каблуков: один раз проткнули — пора в отставку.
Подобрать вот такие 3D-коврики BORATEX можно в нашем каталоге.
Впрочем, еще есть такие забавные изделия, как
подпятники. Это своего рода мини-коврики, которые как раз и крепят на основном коврике в районе правой пятки. Дырку от каблучка станет не видно, а коврик можно использовать дальше. Быстро реанимировать дырявый водительский коврик можно при помощи подпятника.
Хотелось бы напомнить, что автомобильный коврик можно использоваться не только в машине! Выехать на природу, положить перед дверью, обустроить домашний «кошкодром» — почему нет? К автомобилю это не имеет прямого отношения, зато кошка будет довольна…
Фото: фирмы-производители и «За рулем»