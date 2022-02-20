Проверено «За рулем»: тормозные колодки

Передние тормозные колодки — одна из самых важных деталей. А чем популярнее модель, тем больше выбор. Мы всегда выбираем лучшие по соотношению качества и цены.

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Передние тормозные колодки для автомобилей Лада XRAY, Renault Logan II, Stepway II и Clio IV произведены по технологиям, направленным на сочетание высоких тормозных качеств со свойствами Save Disk Technolgy (сбережение тормозного диска) и Noise Free (без шума).

В интернет-магазине «За рулем» колодки можно приобрести всего за 1391 рубль. Там же можно подобрать тормозные колодки и на многие другие автомобили. Вся продукция сертифицирована в РФ и Украине.

Колодки изготовлены под строгим контролем и сертифицированы на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.