Проверено «За рулем»: тормозные колодки

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Передние тормозные колодки для автомобилей Лада XRAY, Renault Logan II, Stepway II и Clio IV произведены по технологиям, направленным на сочетание высоких тормозных качеств со свойствами Save Disk Technolgy (сбережение тормозного диска) и Noise Free (без шума).
В интернет-магазине «За рулем» колодки можно приобрести всего за 1391 рубль. Там же можно подобрать тормозные колодки и на многие другие автомобили. Вся продукция сертифицирована в РФ и Украине.
Колодки изготовлены под строгим контролем и сертифицированы на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.
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Фото: depositphotos.com, фирма-производитель