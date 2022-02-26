Хиты издательства «За рулем»: энциклопедия автоэлектрика

В книге, которая относится к целой серии технической литературы, подготовленной компанией Bosch, описаны электрические и электронные системы автомобилей, мехатроника, блоки управления, принципы построения схем электрооборудования.
- Даны классификация и принципы работы различных датчиков как системы управления двигателем, так других электронных систем автомобиля.
- Описаны основные конструкции гибридных приводов, стартеров и генераторов.
- Приведены сведения по конструкции и эксплуатации современных аккумуляторов.
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