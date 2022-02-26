Хиты издательства «За рулем»: энциклопедия автоэлектрика — журнал За рулем

Хиты издательства «За рулем»: энциклопедия автоэлектрика

Справочник «Автомобильная электрика и электроника» создан инженерами компании Bosch под редакцией Конрада Райфа.

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Хит издательства «За рулем»: автобусы и троллейбусы XX века в одной книге

В книге, которая относится к целой серии технической литературы, подготовленной компанией Bosch, описаны электрические и электронные системы автомобилей, мехатроника, блоки управления, принципы построения схем электрооборудования.

  • Даны классификация и принципы работы различных датчиков как системы управления двигателем, так других электронных систем автомобиля.
  • Описаны основные конструкции гибридных приводов, стартеров и генераторов.
  • Приведены сведения по конструкции и эксплуатации современных аккумуляторов.

В интернет-магазине «За рулем» книгу можно купить за 777 рублей.

Хиты издательства «За рулем»: энциклопедия автоэлектрика

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