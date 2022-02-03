3 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так? — журнал За рулем

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3 самых доступных внедорожника в России - что с ними не так?

Если собираетесь использовать эти машины по прямому назначению, то есть штурмовать бездорожье, то придется выбирать, что важнее: мощность, частота обслуживания или хороший обзор.

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Минусы есть у любого автомобиля. Вопрос только в том, с какими вам не составляет труда мириться или которые можно считать умеренной платой за умение ездить по любым дорогам и почти в любых направлениях. «За рулем» взял на тест три самых доступных по цене внедорожника в России и испытал их на снежной целине, а эксперт издания Кирилл Мелешкин нашел у каждого из внедорожников ключевой недостаток «на любителя».

На тест были взяты:

  • Lada Niva Travel — 1 051 900 руб.;
  • Renault Duster — 1 587 000 руб.;
  • УАЗ Патриот — 1 695 000 руб.

Как видно по цене, комплектации не самые бедные, а самые приемлемые для современного автомобилиста, ценящего подогревы, подушки безопасности и мультимедийные системы с сенсорными экранами.


3 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так?

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Lada Niva Travel

Главный недостаток Нивы на бездорожье — маломощный двигатель. Его 80 «лошадей» недостаточно для преодоления серьезных препятствий. Но на выручку приходит понижающая передача, с которой автомобиль подгребает под себя всё и вся. Но… Долго так продолжаться не может — двигатель, работающий на повышенных оборотах без должного для них обдува, может перегреться и закипеть. Поэтому длительные штурмы бездорожья исключены — машине нужно давать отдохнуть и остыть. Это будет разумной эксплуатацией с учетом особенностей автомобиля.


3 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так?

3 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так?

Renault Duster

На тесте была версия со 150-сильным турбомотором — «спорткар» среди испытываемых внедорожников! При должной сноровке водителя такой Дастер легко штурмует препятствия. Но его лобовое стекло из-за широко расставленных передних колес постоянно закидывалось грязью и снегом. Омывайка расходовалась литрами и требовались остановки для очистки лобового стекла от грязи, с которой не справлялись короткие дворники автомобиля.


3 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так?

3 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так?

УАЗ Патриот

Динамичный и проходимый, но у этого внедорожника к концу теста «уплыл» сход-развал. Это отразилось на его управляемости при езде по асфальту. Владельцу предстоит корректировать сход-развал после каждой вылазки на бездорожье. Стоит это примерно 1200 рублей (где-то больше, где-то меньше). Но даже если вы не будете съезжать на Патриоте с асфальта (что странно), то сход-развал колес все равно рекомендуется править каждые 1500 км — машина тяжелая, а дороги у нас в стране сами знаете какие.


3 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так?

3 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так?

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О других особенностях Lada Niva Travel, Renault Duster и УАЗ Патриот, их плюсах и минусах читайте в февральском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.


3 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так?

Если собираетесь использовать эти машины по прямому назначению, то есть штурмовать бездорожье, то придется выбирать, что важнее: мощность, частота обслуживания или хороший обзор.

3 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так? — фото 13114283 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так? — фото 13114243 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так? — фото 13114253 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так? — фото 13114263 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так? — фото 13114273 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так? — фото 13114223 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так? — фото 13114233 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так?
3 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так?

Если собираетесь использовать эти машины по прямому назначению, то есть штурмовать бездорожье, то придется выбирать, что важнее: мощность, частота обслуживания или хороший обзор.

3 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так? — фото 13114233 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так? — фото 13114273 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так? — фото 13114223 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так? — фото 13114253 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так? — фото 13114283 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так? — фото 13114243 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так? — фото 13114263 самых доступных внедорожника в России — что с ними не так?
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