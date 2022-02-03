3 самых доступных внедорожника в России - что с ними не так?

Минусы есть у любого автомобиля. Вопрос только в том, с какими вам не составляет труда мириться или которые можно считать умеренной платой за умение ездить по любым дорогам и почти в любых направлениях. «За рулем» взял на тест три самых доступных по цене внедорожника в России и испытал их на снежной целине, а эксперт издания Кирилл Мелешкин нашел у каждого из внедорожников ключевой недостаток «на любителя».

На тест были взяты:

Как видно по цене, комплектации не самые бедные, а самые приемлемые для современного автомобилиста, ценящего подогревы, подушки безопасности и мультимедийные системы с сенсорными экранами.

Lada Niva Travel

Главный недостаток Нивы на бездорожье — маломощный двигатель. Его 80 «лошадей» недостаточно для преодоления серьезных препятствий. Но на выручку приходит понижающая передача, с которой автомобиль подгребает под себя всё и вся. Но… Долго так продолжаться не может — двигатель, работающий на повышенных оборотах без должного для них обдува, может перегреться и закипеть. Поэтому длительные штурмы бездорожья исключены — машине нужно давать отдохнуть и остыть. Это будет разумной эксплуатацией с учетом особенностей автомобиля.

Renault Duster

На тесте была версия со 150-сильным турбомотором — «спорткар» среди испытываемых внедорожников! При должной сноровке водителя такой Дастер легко штурмует препятствия. Но его лобовое стекло из-за широко расставленных передних колес постоянно закидывалось грязью и снегом. Омывайка расходовалась литрами и требовались остановки для очистки лобового стекла от грязи, с которой не справлялись короткие дворники автомобиля.





УАЗ Патриот

Динамичный и проходимый, но у этого внедорожника к концу теста «уплыл» сход-развал. Это отразилось на его управляемости при езде по асфальту. Владельцу предстоит корректировать сход-развал после каждой вылазки на бездорожье. Стоит это примерно 1200 рублей (где-то больше, где-то меньше). Но даже если вы не будете съезжать на Патриоте с асфальта (что странно), то сход-развал колес все равно рекомендуется править каждые 1500 км — машина тяжелая, а дороги у нас в стране сами знаете какие.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

О других особенностях Lada Niva Travel, Renault Duster и УАЗ Патриот, их плюсах и минусах читайте в февральском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.



