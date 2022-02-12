Я защитил АКБ от разряда. А у вашей машины есть такое странное отверстие?

Обнаружив, что у автомобиля Ford Focus 3 произошел сильный разряд АКБ (двигатель едва пускался), стал искать причину. Оказалось, в батарею попала вода после автомойки. В крышке защитного бокса производителем выполнено технологическое отверстие, расположенное над плюсовой клеммой и первой банкой АКБ, в которую и попала вода.
Для защиты заклеил отверстие армированным скотчем, а сверху всю крышку покрыл слоем из черной жидкой резины для дополнительной герметизации и придания эстетичного вида. Сам защитный бокс АКБ не герметичен, так что вентиляция сохранилась.
Н. Безруков, г. Самара
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Фото: Н. Безруков