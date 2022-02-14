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Бывают ситуации, когда надо смазать конкретную деталь, до которой или трудно добраться, или разбирать узел целиком нет времени. Выручает длинная масленка.

Для удлинителя используем изоляцию от электрического провода подходящего диаметра и длины. Соединяем наконечник баллона с трубкой и пользуемся.

В. Соколов, г. Иваново

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

Кстати, моторное масло помогает решить проблему надежного крепления гаджетов к ветровому стеклу. Наносите тонкий слой масла на штатную присоску (они, как всем известно, со временем держать перестают), и прочное крепление обеспечено.

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Фото: В. Соколов