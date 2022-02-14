Удлинитель для масленки — простое и бесплатное решение — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Удлинитель для масленки — простое и бесплатное решение

Лайфхак читателя «За рулем» применим не только в автомобильной жизни.

Материалы по теме
Надежное крепление для видеорегистратора — водительская хитрость

Бывают ситуации, когда надо смазать конкретную деталь, до которой или трудно добраться, или разбирать узел целиком нет времени. Выручает длинная масленка.

Для удлинителя используем изоляцию от электрического провода подходящего диаметра и длины. Соединяем наконечник баллона с трубкой и пользуемся.

В. Соколов, г. Иваново

Удлинитель для масленки — простое и бесплатное решение

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

Материалы по теме
Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!От Весты до Ауруса — 10 главных кроссоверов 2022 года3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?

Кстати, моторное масло помогает решить проблему надежного крепления гаджетов к ветровому стеклу. Наносите тонкий слой масла на штатную присоску (они, как всем известно, со временем держать перестают), и прочное крепление обеспечено.

Материалы по теме
Принять участие в розыгрыше автомобилей

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • WD-40 и 9 аналогов: экспертиза проникающих жидкостей тут.
  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: В. Соколов

Наше новое видео
Самые дешевые полноприводники: большой тест «За рулем»
Этот советский вездеход обставлял УАЗ на бездорожье! И вот что с ним стало
Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров1355
Оцените материал
0:—4
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: