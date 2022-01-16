«Обуваем» багажник — полезный гаражный лайфхак — журнал За рулем

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«Обуваем» багажник — полезный гаражный лайфхак

Эффект от использования медицинских бахил не по назначению налицо — в багажнике всегда сухо.

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В условиях массового применения средств защиты решил использовать бахилы не совсем по назначению.

Часто бутылки со спреями протекают, а на них очень удобно натягивать эти мешочки с резинками. Теперь все флаконы вожу в багажнике «обутыми» — и там всегда сухо.

С. Крутиков, г. Кострома

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Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

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Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: С. Крутиков

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