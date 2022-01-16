В условиях массового применения средств защиты решил использовать бахилы не совсем по назначению.
Часто бутылки со спреями протекают, а на них очень удобно натягивать эти мешочки с резинками. Теперь все флаконы вожу в багажнике «обутыми» — и там всегда сухо.
С. Крутиков, г. Кострома
Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.
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Фото: С. Крутиков