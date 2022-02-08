Использую 4 хитрых приема опытных водителей и больше не попадаю в аварийные ситуации

Недавно было предложено лишать прав начинающих водителей, если они совершили три и более ДТП. При этом такому водителю придется пересдавать экзамены в ГИБДД.

Материалы по теме Узкие шины для зимы лучше? Не всегда! Неожиданный вывод испытателей

С этой инициативой выступил заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Однако вместо того, чтобы бороться со следствием, куда эффективнее устранить причину. «За рулем» подготовил памятку для начинающих водителей, которая поможет набраться безаварийного опыта вождения.

Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Голосование завершится 28 февраля 2022 года.

1. Поворот налево

Если вы стоите в левом ряду на поворот и пропускаете встречный транспорт ― держите колеса прямо. Это мера безопасности. Если произойдет удар сзади, то при вывернутых влево колесах вашу машину выкинет на встречку. Последствия от этого будут гораздо тяжелее. С прямо поставленными колесами вы просто продвинетесь на несколько метров вперед.

2. Сюрприз с тормозами

Если проедете по глубокой луже, тормозные диски и колодки вашей машины намокнут. Тормоза от этого могут потерять эффективность. Чтобы ускорить процесс высыхания, нужно несколько раз слегка нажать на тормозную педаль. От кратковременной нагрузки влага испарится с поверхности деталей, и тормоза придут в норму.

Из лужи вода может попасть на поверхность тормозного диска, и на время эффективность тормозов будет снижена.

3. При обгоне

Некоторые дальнобойщики помогают водителям легковушек безопасно себя обогнать. Это важно, особенно, когда видимость ограничена. Если встречка свободна, то дальнобойщик включают правый поворотный сигнал. Если заморгал левый поворотник, обгонять нельзя.

4. ДТП паровозиком

Материалы по теме 4 годных лайфхака для водителей на зиму (и один миф)

Чтобы резкое торможение впередиидущей машины не стало для вас сюрпризом, смотрите на дорожную обстановку на несколько машин вперед. Сквозь стекла машины перед вами можно заранее заметить, как поток начинает притормаживать. Если машина наглухо затонирована и через ее стекла не видно даже горящих стоп-сигналов, сместитесь в пределах полосы на полкорпуса левее. Ну и, конечно, соблюдайте дистанцию.

Соблюдая эти несложные правила, вы убережете себя от типичных аварий (как, например, на фото) или снизите тяжесть их последствий.

Бонусом — еще несколько зимних лайфхаков для водителя, которые заметно облегчат эксплуатацию в холодное время года. О них читайте на следующей странице.