Количество ДТП с участием начинающих водителей уменьшилось

В ГИБДД привели статистику аварий на территории России, согласно которой начинающие водители стали реже попадать в ДТП.

В Госавтоинспекции подсчитали, что в этом году водители, чей стаж составляет менее двух лет, стали виновниками 8700 аварий, в то время как в 2017 году из-за них произошло 10 200 ДТП, а в 2016 году — 11 200.

Самой частой причиной аварий, совершенных по вине начинающих водителей, является нарушение правил очередности выезда транспортных средств на перекресток. Это 26% ДТП, приводит статистику ГИБДД издание «Коммерсантъ». На втором месте среди самых частых причин аварий — несоблюдение дистанции, из-за чего происходит 14% ДТП с участием новичков. Замыкает тройку основных причин ДТП нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части. Это стало причиной 11% аварий.

Автошколы могут опираться на эту статистику при подготовке кандидатов в водители и заострять внимание учеников на данных ошибках, чтобы начинающие водители их не повторяли.

Причиной снижения количества ДТП по вине начинающих водителей может быть то, что число людей, получающих права, существенно снизилось, как и наполняемость классов в автошколах.

Тем временем в России готовится реформа обучения на водительские права, с некоторыми аспектами ее многие не согласны.

Фото: David Emrich on Unsplash