Количество ДТП с участием начинающих водителей уменьшилось

В Госавтоинспекции подсчитали, что в этом году водители, чей стаж составляет менее двух лет, стали виновниками 8700 аварий, в то время как в 2017 году из-за них произошло 10 200 ДТП, а в 2016 году — 11 200.
Самой частой причиной аварий, совершенных по вине начинающих водителей, является нарушение правил очередности выезда транспортных средств на перекресток. Это 26% ДТП, приводит статистику ГИБДД издание «Коммерсантъ». На втором месте среди самых частых причин аварий — несоблюдение дистанции, из-за чего происходит 14% ДТП с участием новичков. Замыкает тройку основных причин ДТП нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части. Это стало причиной 11% аварий.
Автошколы могут опираться на эту статистику при подготовке кандидатов в водители и заострять внимание учеников на данных ошибках, чтобы начинающие водители их не повторяли.
- Причиной снижения количества ДТП по вине начинающих водителей может быть то, что число людей, получающих права, существенно снизилось, как и наполняемость классов в автошколах.
- Тем временем в России готовится реформа обучения на водительские права, с некоторыми аспектами ее многие не согласны.
Фото: David Emrich on Unsplash
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