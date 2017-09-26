Почему мы больше не хотим садиться за руль?

Стабильность двухтысячных дала трещину в 2014 году. Случившийся кризис на статистике получения водительских удостоверений тогда не отразился — видимо, сработала инерция, но уже в 2015‑м ситуация изменилась, причем кардинально: число желающих обзавестись заветной карточкой начало таять на глазах. К 2017 году общее количество получивших удостоверение достигло минимума — 1,33 миллиона человек. Существенное падение за два года — на треть! И тому есть несколько важных причин.
Демография
В истории нашей страны бывали удачные годы, когда население страны существенно прирастало, и неудачные — когда смертность превышала рождаемость. Это нашло свое отражение в диаграмме, на которой видно, людей какого возраста в России сейчас меньше. Имеющемуся раскладу есть вполне логичное объяснение. Так, люди в возрасте 70–76 лет — это дети войны, от 45 лет до 51 года — дети детей войны, а те, кому от 16 лет до 21 года, родились в сложное время перестройки.
Статистика, предоставленная Национальным союзом ассоциации автошкол, показывает, что одной из причин дефицита обучающихся могла стать «перестроечная» демографическая яма. Ведь около половины учащихся автошкол — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, а именно по этой возрастной группе ударил перестроечный спад. Однако это не единственная причина столь значительного падения количества сдающих на права.
Есть еще один любопытный момент: к 2017 году изменился возраст тех, кто садится за парту изучать шоферское дело. Если раньше почти половину составляли вчерашние школьники, то сейчас доминируют люди в возрасте от 25 до 34 лет.
Цена обучения
Оставшиеся тогда же, в 2014‑м, подняли цены. Связано это было с увеличением объема как теоретической, так и практической подготовки, на что, естественно, потребовались дополнительные средства. Если до 2014 года средняя стоимость курса для сдачи на категорию В составляла 25–30 тысяч рублей, то после реформы она поднялась до 30–35 тысяч.
Некоторые школы экономили на всем, на чем можно и даже нельзя. Так, стоимость часа работы преподавателей снизилась с 300 до 150–200 рублей. Каким-то автошколам удалось всеми правдами и неправдами удержать цену курсов практически на прежнем уровне, но приток учащихся всё равно ожидаемо снизился. И даже при таком раскладе образовательная деятельность остается прибыльной, поскольку с 2015 года количество автошкол в России увеличилось с 6988 до 7788.
Важно, что в среде учеников произошли качественные изменения. Раньше среди них было много тех, кто обзаводился водительским удостоверением впрок — дескать, можно поучиться, а со временем и машина появится (водительский стаж идет, поэтому в будущем страховка обойдется дешевле). Сейчас в автошколу идут учиться, чтобы сразу сесть за руль. Кризис заставил оптимизировать семейные расходы, у многих попросту нет лишних средств.
Лишние категории
С каждым годом снижается число тех, кто открывает дополнительную категорию. Если кто-то устраивается работать дальнобойщиком, то откроет категорию Е к уже существующей С. И количество «рабочих» категорий остается примерно неизменным. Но заметно уменьшилось количество желающих стать обладателем категории М (мотоциклы): в пять раз для получающих права впервые и в десять — среди тех, кто получает категорию M дополнительно к уже открытым категориям.
Выходит, и здесь сказывается оптимизация расходов. Люди не готовы получать права по принципу «а вдруг пригодится»: число обратившихся за дополнительным обучением с 2015 года снизилось почти на 100 тысяч человек (- 35%).
Изменение ориентиров
В какой-то степени желанию получить права способствует развитие каршеринга в столице. Даже у «безлошадных» появилась перспектива сесть за руль — пусть и прокатной машины. Правда, в каршеринге есть ограничения по возрасту и стажу, так что сразу пошоферить не получится. Но уже через пару-тройку лет появится реальная возможность самому управлять каршеринговым автомобилем и благодаря этому почувствовать вкус свободы. Утверждение, что «новое поколение предпочитает самокат либо гироскутер», не соответствует действительности.
Подсчитанному верить?
Судя по всему, в Госавтоинспекции вообще не анализировали причины снижения числа получающих права. Причем и статистика есть, но она, похоже, ни у кого не вызывает практического интереса.
Некоторые эксперты высказывают предположение, что официальные данные могут быть недостоверными. В 2017 году переходили на единую информационную базу, и в процессе слияния данные могли исказиться. Возможно, что чины и чиновники сами понимают, что публикуют неверные цифры, и именно по этой причине не стремятся их анализировать.
Если внимательно изучить статистику Госавтоинспекции, то больше всего сомнений вызывает информация, относящаяся к 2016 году. Тогда все автошколы отмечали значительный общий спад, однако данные ГИБДД говорят об обратном — якобы на 5% увеличилось количество получивших права по сравнению с 2015 годом. Вероятнее всего, в 2016‑м должно было быть падение и выдали примерно на 400 тысяч водительских удостоверений меньше.
Это документы строгой отчетности, их расход строго контролируют — дебет должен сойтись с кредитом. И потому официальная статистика за 2016 год становится даже не странной, а подозрительной.
* * *
Причин сокращения количества желающих получить водительские права достаточно много, но основная — банальная нехватка денег у населения.
Однако есть луч света в конце туннеля: уже целый год растут продажи новых автомобилей. Глядишь, и в автошколы народ потянется.
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