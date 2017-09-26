Почему мы больше не хотим садиться за руль?

По статистике ГИБДД, в 2017 году количество получивших права существенно снизилось. Почему зарастает тропа в автошколу?

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На протяжении последних двух десятилетий водительские удостоверения в России ежегодно получали примерно 2,2 миллиона человек. Из них около 400 тысяч приходилось на неновичков, открывающих дополнительные категории. Бóльшую же часть составляли те, кто впервые получал права. Самой распространенной категорией была, естественно, легковая В, на которую сдавали экзамен более 80% всех «абитуриентов».

Стабильность двухтысячных дала трещину в 2014 году. Случившийся кризис на статистике получения водительских удостоверений тогда не отразился — видимо, сработала инерция, но уже в 2015‑м ситуация изменилась, причем кардинально: число желающих обзавестись заветной карточкой начало таять на глазах. К 2017 году общее количество получивших удостоверение достигло минимума — 1,33 миллиона человек. Существенное падение за два года — на треть! И тому есть несколько важных причин.

Демография

В истории нашей страны бывали удачные годы, когда население страны существенно прирастало, и неудачные — когда смертность превышала рождаемость. Это нашло свое отражение в диаграмме, на которой видно, людей какого возраста в России сейчас меньше. Имеющемуся раскладу есть вполне логичное объяснение. Так, люди в возрасте 70–76 лет — это дети войны, от 45 лет до 51 года — дети детей войны, а те, кому от 16 лет до 21 года, родились в сложное время перестройки.

Численность мужского и женского населения России в 2017 году, по возрасту

Статистика, предоставленная Национальным союзом ассоциации автошкол, показывает, что одной из причин дефицита обучающихся могла стать «перестроечная» демографическая яма. Ведь около половины учащихся автошкол — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, а именно по этой возрастной группе ударил перестроечный спад. Однако это не единственная причина столь значительного падения количества сдающих на права.

Есть еще один любопытный момент: к 2017 году изменился возраст тех, кто садится за парту изучать шоферское дело. Если раньше почти половину составляли вчерашние школьники, то сейчас доминируют люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Цена обучения

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Стоимость обучения существенно повысилась именно с 2014 года — тогда были введены новые требования, автошколам пришлось серьезно перестраиваться под них. Далеко не всем это удалось, и число таких учебных заведений, например, в Москве к 2017 году снизилось на 40%. С рынка ушли, в основном, мелкие заведения, не имеющие ни автодромов, ни техники.

Оставшиеся тогда же, в 2014‑м, подняли цены. Связано это было с увеличением объема как теоретической, так и практической подготовки, на что, естественно, потребовались дополнительные средства. Если до 2014 года средняя стоимость курса для сдачи на категорию В составляла 25–30 тысяч рублей, то после реформы она поднялась до 30–35 тысяч.

Некоторые школы экономили на всем, на чем можно и даже нельзя. Так, стоимость часа работы преподавателей снизилась с 300 до 150–200 рублей. Каким-то автошколам удалось всеми правдами и неправдами удержать цену курсов практически на прежнем уровне, но приток учащихся всё равно ожидаемо снизился. И даже при таком раскладе образовательная деятельность остается прибыльной, поскольку с 2015 года количество автошкол в России увеличилось с 6988 до 7788.

Важно, что в среде учеников произошли качественные изменения. Раньше среди них было много тех, кто обзаводился водительским удостоверением впрок — дескать, можно поучиться, а со временем и машина появится (водительский стаж идет, поэтому в будущем страховка обойдется дешевле). Сейчас в автошколу идут учиться, чтобы сразу сесть за руль. Кризис заставил оптимизировать семейные расходы, у многих попросту нет лишних средств.

Лишние категории

С каждым годом снижается число тех, кто открывает дополнительную категорию. Если кто-то устраивается работать дальнобойщиком, то откроет категорию Е к уже существующей С. И количество «рабочих» категорий остается примерно неизменным. Но заметно уменьшилось количество желающих стать обладателем категории М (мотоциклы): в пять раз для получающих права впервые и в десять — среди тех, кто получает категорию M дополнительно к уже открытым категориям.

Выходит, и здесь сказывается оптимизация расходов. Люди не готовы получать права по принципу «а вдруг пригодится»: число обратившихся за дополнительным обучением с 2015 года снизилось почти на 100 тысяч человек (- 35%).

Доли разных возрастных групп в общем количестве учащихся в автошколах, %

Изменение ориентиров

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Нельзя сказать, что молодежь не стремится сесть за руль — хотят многие, но удается не всем. Бытует мнение, что вытеснение автомобилей из столицы приводит к тому, что люди просто не видят смысла в получении водительского удостоверения. Статистика опровергает это утверждение: в 2017 году по сравнению с 2015‑м количество россиян, сдавших на права, снизилось на 28%, а в Москве число обучающихся в автошколах сократилось лишь на 13%. Темпы падения в столице в два раза ниже, чем в целом по стране. Основная причина — более высокий уровень жизни.

В какой-то степени желанию получить права способствует развитие каршеринга в столице. Даже у «безлошадных» появилась перспектива сесть за руль — пусть и прокатной машины. Правда, в каршеринге есть ограничения по возрасту и стажу, так что сразу пошоферить не получится. Но уже через пару-тройку лет появится реальная возможность самому управлять каршеринговым автомобилем и благодаря этому почувствовать вкус свободы. Утверждение, что «новое поколение предпочитает самокат либо гироскутер», не соответствует действительности.

Подсчитанному верить?

Судя по всему, в Госавтоинспекции вообще не анализировали причины снижения числа получающих права. Причем и статистика есть, но она, похоже, ни у кого не вызывает практического интереса.

Некоторые эксперты высказывают предположение, что официальные данные могут быть недостоверными. В 2017 году переходили на единую информационную базу, и в процессе слияния данные могли исказиться. Возможно, что чины и чиновники сами понимают, что публикуют неверные цифры, и именно по этой причине не стремятся их анализировать.

Динамика выдачи водительских прав за последние годы, чел.

Если внимательно изучить статистику Госавтоинспекции, то больше всего сомнений вызывает информация, относящаяся к 2016 году. Тогда все автошколы отмечали значительный общий спад, однако данные ГИБДД говорят об обратном — якобы на 5% увеличилось количество получивших права по сравнению с 2015 годом. Вероятнее всего, в 2016‑м должно было быть падение и выдали примерно на 400 тысяч водительских удостоверений меньше.

Это документы строгой отчетности, их расход строго контролируют — дебет должен сойтись с кредитом. И потому официальная статистика за 2016 год становится даже не странной, а подозрительной.

* * *

Причин сокращения количества желающих получить водительские права достаточно много, но основная — банальная нехватка денег ­у населения.

Однако есть луч света в конце туннеля: уже целый год растут продажи новых авто­мобилей. Глядишь, и в автошколы народ ­потянется.