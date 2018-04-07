Почему современные таксисты не умеют управлять автомобилем?

Многие сегодня боятся пользоваться услугами такси из-за повальной некомпетентности водителей. Чем вызвана утрата профессионализма и есть ли шанс переломить ситуацию?

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— С Вами приятно ехать!

Именно это я недавно сказал одному таксисту, когда расплачивался после поездки. Молодой парень восточного вида был пристегнут, не шарахался из ряда в ряд, не пытался со светофора «сделать всех», ни разу никому не погудел и не пытался ругать президента-премьера-мэра, предлагая свой вариант управления страной. А еще у него не орало мерзкое радио образца «маршрутки»…

Этого парня я вспомнил потому, что все нижесказанное к нему (и к таким, как он), естественно, не относится. Но нормальных таксистов, как показывает практика, сегодня меньшинство. И потому нас снова спрашивают: ну почему, мол, таксисты так безобразно водят машину?

Попробуем перечислить основные причины этого явления.

Техника

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В былые времена таксисты ездили круглый год на машинах без «абээсов», усилителей руля и тормозов, подушек и ремней безопасности, покрышек с ненашенскими названиями, мощной светотехники, незамерзающих омываек, обогревателей стекол, кондеев и всего того, что сегодня звучит вполне обыденно. При этом время разгона до сотни измерялось несколькими десятками секунд, а тормозов, по сегодняшним понятиям, у тех автомобилей не было вообще. Такие машины в чем-то были сродни парусникам, на которых будущие моряки постигают премудрости службы.

Но именно скромный технический уровень машин той эпохи как раз и способствовал тому, что водители вели себя адекватно, стараясь не провоцировать аварийные ситуации и не попадать в них. Не было нынешнего ощущения эдакого расслабона, когда в салоне тепло и уютно, машинка шустро откликается на любую педаль, а оцифровка спидометра так и намекает: прибавь, мол… Возможно, именно поэтому у шоферов той поры крайне редко возникало чувство вседозволенности: машина этого просто-напросто не позволяла. К тому же цифра «140» на спидометре напоминала недостижимую линию горизонта...

Нынешние машины прощают многое. Те, древние, не прощали ничего. И водители, прекрасно это зная, старались лишний раз не рисковать.

Права

Как вы думаете, откуда у современных таксистов права? Да, я того же мнения… Оттуда же, откуда и медсправки.

Во всем мире профессию таксиста представляют, в основном, мигранты. Само по себе это, может быть, и неплохо, но на практике они частенько водят примерно так же, как говорят по-русски. То есть не очень хорошо.

Контингент

Водить машину в ушедшие времена умел далеко не каждый мужик. Впрочем, даже при наличии в семье папиного Москвича и категории В прийти в таксопарк с улицы, чтобы завтра же сесть за руль, было нельзя. Хочешь работать в такси — да ради Бога! Только изволь сначала получить профессиональные права, а то уж больно несерьезный в твоих документиках стоит штамп: «Без права работы по найму». Отучись, а там посмотрим…

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Таксист ушедшей эпохи был профессиональным водителем. Его учили — кого-то лучше, кого-то хуже, но учили. Его окружали профессионалы, в том числе и опытные водители с большим стажем. При этом престижность профессии была вполне нормальной — многие инженеры со сторублевой зарплатой втихую завидовали парням на Волгах, получающим в несколько раз больше и при этом занимающимся мужским делом, а не перечерчиванием анкерных гаек у кульмана. Да и машина всегда под рукой — можно по своим делам сгонять, если приспичит. Ну а во дворе или в гаражах ты — главный спец: все к тебе обращаются…

Нынешним таксистам не завидует никто. Потому что в таксисты сегодня идут те, кому идти больше некуда. Или те, кто вообще не отягощен никакими профессиями. Какой уж тут престиж — на более низкой ступени находятся разве что изнывающие от тоски офисные охранники, торчащие сутками перед телевизором. Сокращенный немолодой инженер, залетный гастарбайтер — куда им деваться? А вождение машины сегодня — это не профессиональная черта обученных людей, а нечто сродни умению читать по слогам. При этом начальные навыки вождения сегодня есть практически у всех. Не профессиональные, а понятийные, на уровне блондинки — типа «газ-тормоз». Поэтому любой мужик, с тревогой размышляющий о завтрашнем дне, всегда держит в уме именно такую работу про запас: чего там, мол — справлюсь! Вот и справляются как могут.

Знания

Полвека назад таксисты ездили без навигаторов и мобильников. Они держали в голове весь город и все пригороды — никакие «гуглы» им не помогали в поисках «3-й улицы Строителей». Такая постоянная тренировка мозгов невольно повышала их самооценку: мол, я всегда найду решение там, где остальные растеряются! И постепенно водитель невольно обретал дополнительную уверенность и степенность, свойственную настоящим профи — она проявлялась, в том числе, и в управлении машиной.

Стресс

Современный таксист слишком часто и долго пребывает в стрессовом состоянии: дорожные конфликты, пробки, усталость, конкуренция, сознание своего непрестижного статуса. Грамотному вождению все это никак не способствует.

Конфликты с гаишниками — неизбежная составляющая работы таксистов. Можно предположить, что таксист в таких беседах, как правило, объявляется неправым...

Когда-то в книжке одного эмигранта, смывшегося в Америку («Желтые короли. Записки нью-йоркского таксиста»), я прочитал, как тот, просидев однажды за рулем то ли 18, то ли сколько-то там часов, заработал за день почти вдвое больше, чем обычно. И вот едет он домой и мечтает: мол, сейчас высплюсь и никуда завтра не поеду. Но чем ближе дом, тем грустнее мысли: ведь если завтра не поеду, то получится, что ничего такого я и не заработал… Стоило сегодня выкладываться, чтобы в итоге оказаться «в нулях». Кончилось тем, что назавтра утром он поехал, как обычно…

Выводы

Всех, кто хочет высказать свое мнение о таксистах, приглашаю высказаться. На всякий случай напоминаю: свой респект всем нормальным представителям этой профессии я высказал в самом начале. Поэтому никакого желания повально обругать всё и всех нет и не было.

Есть желание ездить в хороших такси с хорошими водителями.

Фото: АГН «Москва»