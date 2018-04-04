Таксист и пассажирка подрались из-за 25 рублей

Конфликт произошел в прошлое воскресенье в Магнитогорске. Прибывший на «грошовый» вызов таксист стал требовать у пассажирки более крупную сумму, чем та, что была указана в мобильном приложении «Везет».

Женщина вызвала машину через мобильное приложение «Везет», чтобы доехать от улицы Советской до улицы Трамвайной. Десятикилометровую поездку сервис оценил в 115 рублей. Конфликт начался еще до посадки, так как пассажирка вышла к машине не на Советской, а на примыкавшей к ней улице Галиуллина. По телефону она объяснила таксисту, что неверно указала место посадки, извинилась и сообщила, что сама подойдет к машине, но извозчик стал отчитывать клиентку за ошибку.

На подъезде к пункту назначения пассажирка попросила водителя сделать остановку у магазина, чтобы кое-что там купить и заодно разменять 1000 рублей, так как у таксиста не было сдачи. Вернувшись в машину, женщина уточнила у таксиста, сколько она ему должна за поездку. Тот ответил, что 150 рублей. Женщина возразила, что обычно остановка стоит 10 рублей. Развязалась словесная перепалка, клиентка в итоге согласилась заплатить за поездку 150 рублей, но уязвила таксиста фразой «кто как может, так и зарабатывает себе на хлеб». В ответ на это таксист несколько раз провез пассажирку мимо нужного дома на Трамвайной. Женщина стала кричать, а когда ее все-таки довезли до дома, протянула несговорчивому извозчику 150 рублей со словами «это Вам на хлебушек». Тут чаша терпения таксиста переполнилась, и он стал оскорблять женщину, а затем ударил ее кулаком по лицу. Пассажирка, как она сама призналась в социальной сети ВКонтакте, «от страха» дала сдачи, то есть врезала кулаком по лицу таксиста, затем выскочила из машины и бросилась бежать, но поскользнулась и упала. Взбешенный водитель ее настиг, стал таскать за волосы и наносить ногами удары по лицу. Во время экзекуции он кричал: «Тварь, тварь я тебе говорю, заткнись, у меня жена мертвого ребенка родила». После этого он сел в машину и уехал. Женщина зафиксировала побои и написала заявление в полицию, по нему сейчас ведется доследственная проверка.

В конце марта поножовщиной закончился спор из-за цены поездки между водителем Яндекс.Такси и двумя пассажирами в Екатеринбурге. Извозчик порезал несговорчивых клиентов за отказ платить ему сверх тарифа, одному из пострадавших потребовалась хирургическая операция.

Также в марте в Екатеринбурге произошел еще один конфликт из-за денег между другим водителем Яндекс.Такси и пассажиркой. Взбесившийся таксист брызнул из баллончика женщине в лицо.

В феврале в Москве недовольный пассажиркой водитель Яндекс.Такси угрожал ей расправой, обещал вывезти в лес и наказать, а когда девушка вызвала полицию, вышвырнул ее из машины на дорогу.

В ноябре прошлого года в столице водитель Яндекс.Такси напал на пассажирку за то, что она досрочно прервала поездку.

Фото: Сергей Николаев/Интерпресс/ТАСС