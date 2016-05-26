Водитель Яндекс.Такси взбесился и брызнул из баллончика пассажирке в лицо

Очередной извозчик популярного сервиса оказался неадекватным. Инцидент произошел в минувшие выходные в Екатеринбурге.

Рано утром 24 марта жительница Екатеринбурга по имени Татьяна вызвала машину через мобильное приложение Яндекс.Такси, чтобы доехать из паба к себе домой на улицу Куйбышева. Способ оплаты она не указала, что стало поводом для конфликта с таксистом и прерыванием поездки на полпути.

«Я поменяла маршрут, мы обсуждали, как я могу заплатить ему: либо перевести на карту, либо могли остановиться у какого-нибудь банкомата, и я сняла бы деньги. Но он резко остановился у Центральной гостиницы и сказал: „Выходи отсюда“. Я вышла, потом открыла переднюю пассажирскую дверь, чтобы сказать: „Всего хорошего“, но он мне резко брызнул баллончиком в лицо», — цитирует слова пассажирки местное сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

Домой в итоге Татьяна добралась на попутке и до сих пор жалуется на жжение в глазах. Заявление в полицию она еще не написала, но сообщила о случившемся в службу поддержки Яндекс.Такси. Неадекватного водителя от сервиса тут же отключили до выяснения всех обстоятельств инцидента, а пассажирке начислили бонусы на три поездки по 200 рублей. Представитель Яндекс.Такси заявил также, что сервис готов предоставить всю имеющуюся у него информацию о водителе правоохранительным органам, если в компанию поступит соответствующий запрос.

В феврале в Москве на агрессивного таксиста нарвалась героиня телешоу «Красота по-русски» Татьяна Лотоцкая. Недовольный извозчик угрожал пассажирке расправой, обещал вывезти в лес и наказать, а когда девушка вызвала полицию, вышвырнул ее из машины на дорогу.

В ноябре прошлого года в столице другой водитель Яндекс.Такси напал на пассажирку за то, что она досрочно прервала поездку.

Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС