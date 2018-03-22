Гаишника шокировал таксист с 21 монитором в машине

Накануне Международного дня таксиста, который отмечается сегодня, в Сети как нарочно появилось курьезное видео: сотрудник ГИБДД остановил таксомотор, который был буквально напичкан нештатными приборами.

Если вы регулярно пользуетесь такси, то наверняка замечали, что некоторые извозчики одновременно пользуются несколькими мобильными устройствами для отслеживания заказов и навигации. Часто планшет кладется поверх щитка приборов, так, что водитель не контролирует скорость, или тот заслоняет обзор, — все это негативно влияет на активную безопасность. С пассивной дела обстоят еще хуже: при срабатывании подушек или просто от удара тяжелые гаджеты разлетаются по салону с бешеной скоростью и могут нанести серьезные увечья.

Случай же, представленный на видео, и вовсе клинический: водитель таксомотора установил в него 21 устройство (одно из них — прямо на руль). За такой армадой мобильников и планшетов практически не видно дороги, даже непонятно, как этот гаджетоман (в Сети его также называют таксоманом) вообще работает. Впрочем, многие пользователи интернета уверены, что это фейк, состряпанный на злобу дня.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Видео: YouTube

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