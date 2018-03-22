Гаишника шокировал таксист с 21 монитором в машине

Накануне Международного дня таксиста, который отмечается сегодня, в Сети как нарочно появилось курьезное видео: сотрудник ГИБДД остановил таксомотор, который был буквально напичкан нештатными приборами.

Если вы регулярно пользуетесь такси, то наверняка замечали, что некоторые извозчики одновременно пользуются несколькими мобильными устройствами для отслеживания заказов и навигации. Часто планшет кладется поверх щитка приборов, так, что водитель не контролирует скорость, или тот заслоняет обзор, — все это негативно влияет на активную безопасность. С пассивной дела обстоят еще хуже: при срабатывании подушек или просто от удара тяжелые гаджеты разлетаются по салону с бешеной скоростью и могут нанести серьезные увечья.

Случай же, представленный на видео, и вовсе клинический: водитель таксомотора установил в него 21 устройство (одно из них — прямо на руль). За такой армадой мобильников и планшетов практически не видно дороги, даже непонятно, как этот гаджетоман (в Сети его также называют таксоманом) вообще работает. Впрочем, многие пользователи интернета уверены, что это фейк, состряпанный на злобу дня.

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Фото: Егор Алеев/ТАСС

Видео: YouTube