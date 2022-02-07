Каждый может признаться самому себе, что не всегда дочитывает инструкцию даже к бытовой технике: просматриваем только самое необходимое. То же самое касается и автомобилей, а между тем почти у всех машин, независимо от марки и модели, есть этот набор полезных функций.

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1. Секретная функция салонного зеркала

У некоторых зеркал в салоне автомобиля в корпусе имеется загадочный светодиод. Да еще и кнопка включения. Но что она включает?

Если у вас такое зеркало, то знайте, что оно электрохромное. Кроме прямого назначения — информировать о дородной обстановке позади, у этого зеркала есть и вспомогательная функция. Заключается она в том, чтобы свет от автомобиля позади вас не слепил водителя. Работает это так. В зеркало встроены два фотоэлемента. Первый датчик анализирует степень освещенности спереди автомобиля. Второй улавливает свет от фар попутных машин, едущих позади вас. В случае значительной разницы между освещенностью спереди и ярким источником света сзади электроника затемнит зеркало.

Для отключения функции затемнения имеется кнопка, которую нужно нажать и удерживать 2–3 секунды. Если вместо светодиодов и кнопки на корпусе зеркала имеется только рычажок, то это обычное зеркало. Для предотвращения ослепляющего эффекта с помощью этого рычажка нужно изменить угол положения зеркала.

На салонном зеркале некоторых автомобилей — как правило, премиум-марок — может быть установлена еще одна кнопка. Предназначается она для управления системой открытия и закрытия гаражных ворот. Своего рода пульт дистанционного управления. Если въезд на дворовую территорию перекрывается шлагбаумом, то кнопку можно настроить на его открытие. Дополнительным удобством будет наличие нескольких кнопок. Впрочем, у современных автомобилей таких кнопок уже нет — ворота всё чаще открывают с помощью смартфона.

2. Блокировка задних дверей

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Если у вас нет детей, то, вероятно, вы не знаете про этот рычажок. Впрочем, порой и водители, которые регулярно возят детей, о нем не догадываются.

Итак, в современных авто блокировка дверей осуществляется одной кнопкой. При этом со стороны улицы дверь не открыть, а изнутри можно. С возрастом дети становятся активнее и могут случайно потянуть кнопку и открыть дверь изнутри во время движения.

Чтобы обезопасить ребенка, нужно на торце задней двери найти рычажок и перевести его в другое положение. Теперь дверь может быть открыта только снаружи. При этом центральный замок должен быть разблокирован. Аналогичный рычаг имеется и на другой задней двери.

На некоторых марках авто вместо рычажка имеется аналог замочной скважины. Рядом может быть наклеена инструкция. Обычным ключом зажигания нужно повернуть сердцевину в горизонтальное положение, и дверь можно будет открыть только снаружи.

3. Потайной ключ

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Вы спросите, а как активировать блокировку задних дверей, если вместо рычажка на торце дверей замочная скважина (или ее подобие), но физического ключа нет. То есть машина оснащена системой бесключевого доступа.

Отсюда еще один лайфхак. Если ваш автомобиль оборудован функцией доступа без ключа, у брелока все равно имеется жало ключа. Просто оно прячется внутри корпуса. Сделано это на случай, если разрядится АКБ, а в машину нужно как-то попасть. Для доступа к жалу ключа необходимо отщелкнуть декоративную заглушку на корпусе.



