На чем ездят наши хоккеисты? Есть неожиданности! — журнал За рулем

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На чем ездят наши хоккеисты? Есть неожиданности!

От американских мотоциклов до российских внедорожников, от «героев асфальта» до зимнего трека!

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Зимние Олимпийские игры 2022 в самом разгаре. Конечно же, вся Россия болеет за хоккейную сборную на этой сложной для нас Олимпиаде в Пекине. В составе команды есть и прославленные бойцы, и совсем новые имена. Не секрет, что и опытные, и молодые спортсмены любят быстрые машины. И в преддверии жарких ледовых баталий мы решили показать вам трех самых тяготеющих к высоким мощностям хоккеистов. Может, это добавит им скорости на площадке?

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Harley-Davidson Road Glide Limited

На чем ездят наши хоккеисты? Есть неожиданности!

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Антон Слепышев, нападающий клуба ЦСКА, в свободное от тренировок время не прочь прохватить на Harley-Davidson в компании хороших друзей. На фото он — на своем Road Glide Limited с двигателем, выдающим 88 л.с. и 160 Н.м. Кстати, еще один армейский нападающий, включенный в нынешнюю Сборную, также отдает предпочтение двухколесным машинам легендарной американской марки, это Сергей Андронов.

Lamborghini Gallardo и Mazda MX5

На чем ездят наши хоккеисты? Есть неожиданности!

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев действительно любит скорость и недавно даже освоил зимний трек на бескомпромиссном заднеприводном спорткаре Mazda MX5! Но Gallardo на втором снимке Егору не принадлежит. Он предлагает своим подписчикам угадать город по этой фотографии — и знатоки пишут, что это Магнитогорск, лодочная станция рядом с клубом «Джага-Джага», которым, как и автомобилем, владеет Андрей Зайцев, организатор клуба болельщиков «Металлурга».

Lada Niva

На чем ездят наши хоккеисты? Есть неожиданности!

Этому снимку уже несколько лет, и мы не уверены, что нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов до сих пор регулярно пользуется этой Нивой. Однако не включить в подборку эту фотографию мы просто не могли — уж больно органично смотрятся водитель и автомобиль.

Отметим широкие зеркала, больше характерные для коммерческих версий внедорожника, редкий по нынешним временам нежно-голубой цвет, а также брутальную «защитную» окраску колесных арок и порогов.

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Конечно, хоккеисты, добившись успеха, пересаживаются на автомобили премиальных марок — многие из них любят Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Lamborghini, а также их можно регулярно видеть за штурвалами скоростных катеров и яхт. Однако чем ближе к ответственному турниру, тем чаще спортсмены появляются в соцсетях на совсем иных «снарядах»: велосипедах, сноубордах, лыжах, коньках. Пожелаем нашей хоккейной дружине удачи!

Фото: Instagram / @anton.slepyshev, @yak44, @chibis76

На чем ездят наши хоккеисты? Есть неожиданности!

От американских мотоциклов до российских внедорожников, от «героев асфальта» до зимнего трека!

На чем ездят наши хоккеисты? Есть неожиданности! — фото 1312880На чем ездят наши хоккеисты? Есть неожиданности! — фото 1312877На чем ездят наши хоккеисты? Есть неожиданности! — фото 1312878На чем ездят наши хоккеисты? Есть неожиданности!
На чем ездят наши хоккеисты? Есть неожиданности!

От американских мотоциклов до российских внедорожников, от «героев асфальта» до зимнего трека!

На чем ездят наши хоккеисты? Есть неожиданности! — фото 1312880На чем ездят наши хоккеисты? Есть неожиданности! — фото 1312877На чем ездят наши хоккеисты? Есть неожиданности! — фото 1312878На чем ездят наши хоккеисты? Есть неожиданности!
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