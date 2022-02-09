На чем ездят наши хоккеисты? Есть неожиданности!

От американских мотоциклов до российских внедорожников, от «героев асфальта» до зимнего трека!

Зимние Олимпийские игры 2022 в самом разгаре. Конечно же, вся Россия болеет за хоккейную сборную на этой сложной для нас Олимпиаде в Пекине. В составе команды есть и прославленные бойцы, и совсем новые имена. Не секрет, что и опытные, и молодые спортсмены любят быстрые машины. И в преддверии жарких ледовых баталий мы решили показать вам трех самых тяготеющих к высоким мощностям хоккеистов. Может, это добавит им скорости на площадке?

Harley-Davidson Road Glide Limited

Материалы по теме Harley-Davidson везет в Россию 8 новинок

Антон Слепышев, нападающий клуба ЦСКА, в свободное от тренировок время не прочь прохватить на Harley-Davidson в компании хороших друзей. На фото он — на своем Road Glide Limited с двигателем, выдающим 88 л.с. и 160 Н.м. Кстати, еще один армейский нападающий, включенный в нынешнюю Сборную, также отдает предпочтение двухколесным машинам легендарной американской марки, это Сергей Андронов.

Lamborghini Gallardo и Mazda MX5

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев действительно любит скорость и недавно даже освоил зимний трек на бескомпромиссном заднеприводном спорткаре Mazda MX5! Но Gallardo на втором снимке Егору не принадлежит. Он предлагает своим подписчикам угадать город по этой фотографии — и знатоки пишут, что это Магнитогорск, лодочная станция рядом с клубом «Джага-Джага», которым, как и автомобилем, владеет Андрей Зайцев, организатор клуба болельщиков «Металлурга».

Lada Niva

Этому снимку уже несколько лет, и мы не уверены, что нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов до сих пор регулярно пользуется этой Нивой. Однако не включить в подборку эту фотографию мы просто не могли — уж больно органично смотрятся водитель и автомобиль.

Отметим широкие зеркала, больше характерные для коммерческих версий внедорожника, редкий по нынешним временам нежно-голубой цвет, а также брутальную «защитную» окраску колесных арок и порогов.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Конечно, хоккеисты, добившись успеха, пересаживаются на автомобили премиальных марок — многие из них любят Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Lamborghini, а также их можно регулярно видеть за штурвалами скоростных катеров и яхт. Однако чем ближе к ответственному турниру, тем чаще спортсмены появляются в соцсетях на совсем иных «снарядах»: велосипедах, сноубордах, лыжах, коньках. Пожелаем нашей хоккейной дружине удачи!

А вот чем не стоит заниматься на льду, если это неокрепший лед реки, так это гонять по нему на карте!

«За рулем» теперь можно читать в Instagram.

Фото: Instagram / @anton.slepyshev, @yak44, @chibis76